Łukaszenka obwinia Litwę w odebraniu własności Białorusi w Kłajpedzie. Zapowiada kary

Autorytarny prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podczas dyskusji na temat możliwości eksportowych Białorusi oświadczył, że kraj musi podjąć stanowcze decyzje w związku z tym, że państwo miało zostać bez własności w porcie kłajpedzkim - inforomuje państwowa agencja BiełTA.

Łukaszenka zaznaczył, że oprócz tego, że Litwa nałożyła sankcje na Białoruś, miała również odebrać mienie należące do białoruskiej spółki.

Autorytarny prezydent tłumaczył, że od 2013 r. spółka Biełaruskalij posiada 30 proc. udziałów w terminalu ładunków masowych w Kłajpedzie.

- Chodzi nie tylko o to, że nielegalnie nałożono na nas sankcje, ale też zabrano naszą własność. Winowajcy muszą ponieść karę - zwrócił się do zebranych Łukaszenka.

LRT.lt przypomina, że tranzyt Belaruskalij od granicy z Białorusią do Kaliningradu trwał ponad niż 10 lat. Przerwało go postanowienie litewskiego rządu o tym, że umowa między Kolejami Litewskimi a Biełaruskalij nie odpowiada interesom państwowym. Sankcje Stanów Zjednoczonych na Biełaruskalij weszły w życie w ubiegłym grudniu.

Biełaruśkalij / Fot. A. Kubaitis/BNS

Politolog Virgis Valentinavičius w ubiegłym roku zapewniał, że Ministerstwo Komunikacji musi podjąć kwestię nacjonalizacji terminalu ładunków masowych (BKT) działającego w porcie Kłajpeda. - Udowickij jest przedstawicielem Biełaruśkalij na Litwie. Będąc na takiej łatwo jest sabotować dowolne działania sankcyjne, więc to jest kwestia bezpieczeństwa i reputacji Litwy. Nacjonalizacja terminalu byłaby bardzo normalnym wyjściem - twierdził.

Pakiet udziałów terminalu, kontrolowanej przez Igora Udowickiego o wartości 65 proc. został przeniesiony do Szwajcarii, poinformowało centrum dziennikarstwa śledczego Siena. 30 proc. udziałów BKT należy do Biełaruskalij, a jeszcze 5 proc. - do samego Udowickiego.

Jednak BKT nie został znacjonalizowany, a w marcu jego zarząd poinformował o zwolnieniu praktycznie wszystkich pracowników.