W Rosji powstaną sklepy niedostępne dla zwykłych obywateli

W Rosji powstanie sieć sklepów walutowych, gdzie zagraniczni dyplomaci będą mogli zaopatrzyć się w towary niedostępne dla zwykłych obywateli. Za inicjatywą stoi rosyjski MSZ.

Nowe sklepy walutowe mają działać na podobnej zasadzie, co w ZSRR tzw. „bieriozki”, a w PRL peweksy. Adresatami inicjatywy są zagraniczni dyplomaci i inni obcokrajowcy akredytowani w Rosji.

W nowych sklepach będą oni mogli zakupić towary zagraniczne, niedostępne dla zwykłych rosyjskich konsumentów chociażby z powodu sankcji, w tym alkohol, wyroby tytoniowe, biżuterię, kosmetyki, perfumy i słodycze, a także smartfony i zegarki.

Nie wiadomo na razie, jakie konkretnie marki znajdą się ofercie, na przykład czy będzie można kupić iPhone’y, których Rosja już nie importuje.

Rosja / AP

„Prawdziwy Związek Radziecki”



Przy wejściu do sklepów mają stać ochroniarze legitymujący klientów. Aby wejść do środka, trzeba będzie okazać dowód, że jest się dyplomatą, pracownikiem organizacji międzynarodowej bądź członkiem rodziny dyplomaty. Przynajmniej teoretycznie Rosjanie nie będą mieli zatem do tych placówek dostępu.

Podobnie rygorystyczne zasady były też w „bieriozkach”, chociaż w czasach ZSRR istniał cały przemysł ułatwiający obywatelom dostęp do towarów zastrzeżonych, a wielu ludzi bogaciło się na nielegalnej wymianie rubli na waluty zagraniczne.

Sklepy walutowe prowadzić będzie m.in. spółka powołana przez ministerstwo spraw zagranicznych. W nietykalnej poczcie dyplomatycznej resort może bowiem sprowadzać do kraju towary objęte sankcjami.

Rosja / AP

Jak donosi brytyjski „Guardian”, sklepy wolnocłowe zostaną prawdopodobnie otwarte jesienią. Póki co w Moskwie i Petersburgu ma powstać po jednym takim sklepie.

- To prawdziwy Związek Radziecki - skomentował plany stworzenia nowych sklepów walutowych redaktor naczelny niezależnego rosyjskiego portalu Mediazona Siergiej Smirnow.

Według rosyjskich mediów władze rozważały otwarcie takich przedsiębiorstw przynajmniej od 2015 r., kiedy to Rosja zakazała importu wielu produktów w odpowiedzi za nałożone sankcje w związku z uznaną przez Zachód za bezprawną aneksją Krymu.

Coraz trudniej z walutą



Rosja nie zabrania obywatelom posiadania zagranicznych walut, ale w ostatnim czasie znacząco utrudnia do nich dostęp. Od wybuchu wojny nie można pobrać z konta więcej niż równowartość 10 tys. dol. i to tylko z sumy wpłaconej przed marcem, pisze „Gazeta Wyborcza”.

Z kolei za prowadzenie dewizowych wkładów Rosjan banki zgodnie z wydanym przez Władimira Putina dekretem pobierają sporą prowizję, np. w przypadku Tinkoff Banku jest to 6 proc. rocznie.