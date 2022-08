Lekarz rodzinny z Grzegorzewa: całkowicie zdrowe dzieci spotykam coraz rzadziej

W związku z rozpoczynającymi się corocznymi badaniami zdrowotnymi dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół, medycy twierdzą, że idealnie zdrowe dzieci należą do rzadkości. - Oprócz problemów ze wzrokiem i kręgosłupem, częściej leczy się otyłość, a po pandemii zwiększyła się liczba zaburzeń psychicznych - mówi w rozmowie z LRT.lt pediatra Arnold Kuźmicki z przychodni w Grzegorzewie.

Zdaniem lekarza rodzinnego, rodzice maluchów w różny sposób podchodzą do sprawy zaświadczeń. - Jedni to robią w końcu maja, gdy jeszcze się nie skończył rok szkolny, inni zaś do tej pory go nie uzyskali. Jednak większość osób już otrzymało wymagane zaświadczenie. Najbardziej obfite pod tym względem były czerwiec i lipiec – twierdzi Kuźmicki.

Specjalista przypomina, że w wypadku, gdy dziecko przystępuje do klasy drugiej i wyżej, ma je sprawdzić wyłącznie lekarz rodzinny oraz odontolog, o ile nie jest potrzebne skierowanie do lekarza-specjalisty. Nie gra roli, który ze specjalistów pierwszy zbada dziecko. - Często rodzice mnie pytają, czy mogę wykonać badanie jako pierwszy i na odwrót, a także czy trzeba po wizycie u stomatologa wrócić do mnie. Odpowiadam, że nie - wyjaśnia lekarz.

Wizyta u lekarza / Fot. Scanpix/AFP

Jednak w przypadku dzieci, które dopiero rozpoczynają przedszkolną lub szkolną przygodę, ta procedura jest bardziej skomplikowana. - Przed przystąpieniem do pierwszej klasy należy jeszcze pójść do oftalmologa, a przed przedszkolem - zrobić badania moczu, kału i krwi. Nie ma jednak konkretnych zaleceń co do szczepionek. Dobrze jest, gdy zostały wykonane, ale nieduży procent rodziców rezygnuje z tych procedur - mówi Kuźmicki.

Zaświadczenia są wydawane w formie elektronicznej. - Sam jednak do tej sprawy odnoszę się dość liberalnie i wręczam dodatkowo wersję papierową. Czasami przed wyjazdem na obozy letnie rodzice potrzebują tych zaświadczeń i nie potrafią ich znaleźć w systemie E-zdrowia. Papierowa forma w takim wypadku będzie bardzo pomocna. Warto zrobić kilka kopii, aby posiadać takie zaświadczenie w dowolnym momencie. Wiem, że inni lekarze tego nie robią, bo uważają, że jest to niepotrzebne. Bywają jednak wypadki, gdy otrzymujemy telefon z przedszkola z pytaniem, gdzie jest zaświadczenie, bo w swoim systemie edukacyjnym po prostu go nie widzą - dodaje pediatra.

Vaikų nutukimas / Shutterstock nuotr.

Kuźmicki zaznacza, że głównym problemem dzisiejszych dzieci jest słaby wzrok z powodu przemęczenia oczu komputerami i telefonami. - Coraz więcej maluchów nosi okulary. Dzieci cierpią też z powodu wykrzywień kręgosłupa, bo siedzą zgarbione. Sam zwracam uwagę rodzicom i pokazuję, jakie ćwiczenia należy wykonywać. Polecam też robienie przerw - po kilkudziesięciu minutach patrzenia w monitor warto wyjść na świeże powietrze, jak też „przytulić się” do ściany, czyli oprzeć się plecami, potylicą, pośladkami i piętami o ścianę wyrównać nogi i w takiej pozycji stać przez 20 min. Warto pamiętać, że dzieci rosną, szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo szybko. Małe serduszko często nie nadąża za gwałtownym wydłużeniem się ciała. Brak ruchu w takiej sytuacji może być przyczyną poważnych problemów, m.in. związanych z pracą serca czy żołądka. Mało jest dzieci całkowicie zdrowych - oznajmia.

- Wielki wpływ na sytuację ma również noszenie ciężkich szkolnych plecaków, nie wiem jednak, jakie w tym przypadku rozwiązanie byłoby najlepsze. Dobrze by było, gdyby tych podręczników po prostu było mniej. Ogółem, radziłbym unikania długiego siedzenia przed komputerem. Jeżeli nie ma innego wyjścia, warto robić przerwy, szczególnie, gdy się odczuwa pewien dyskomfort. Pamiętajmy, że silną utratę wzroku jest trudniej poprawić - ostrzega rozmówca.

Chore dziecko / Fot. Shutterstock

Lekarz przypomina też główne zasady zdrowego trybu życia. - Aby pozostać zdrowym, trzeba unikać dużych tłumów. Oczywiście, nie ukryjemy się od nich w szkole, ale możemy na dworze. Pamiętajmy o witaminach, prawidłowym odżywianiu, walce z nadwagą. Dzieci cierpiących na to schorzenie jest naprawdę niemało, ze względu na spożywanie zbyt dużych ilości węglowodanów i cukru. Należy więc tłumaczyć dzieciom, że nie jest to produkt obowiązkowy. Szczególnie jestem przeciwny jedzeniu lodów. Stanowią one połączenie tłuszczu, cukru i lodu. Te trzy komponenty „nie funkcjonują ze sobą w zgodzie”. Jednak jest to popularny produkt, a później ludzie mają anginę, które ma zły wpływ na serce i stawy. Pamiętajmy też, że koronawirus nigdzie nie zniknął, więc dokładne mycie rąk jest jak najbardziej obowiązkowe. Pięć razy dziennie - to zdecydowanie za mało - przestrzega rozmówca LRT RADIJAS.

Opracowanie - Ewelina Knutowicz