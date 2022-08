Senat USA zagłosował za akcesją Szwecji i Finlandii do NATO

Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował w środę wnioski Szwecji i Finlandii o przyjęcie do NATO, zdecydowanie popierając rozszerzenie transatlantyckiego sojuszu w obliczu trwającej inwazji Rosji w Ukrainę.

Senat zagłosował prawie jednogłośnie. Akcesję Finlandii i Szwecji poparło 95 senatorów. Przeciwko zagłosował tylko republikanin Josh Hawley, natomiast Rand Paul wstrzymał się od głosu. Do uchwały dołączono poprawkę nawołującą państwa Sojuszu do spełnienia wymogu wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB.

Prezydent USA Joe Biden gratulował Senatowi szybkiego procesu ratyfikacji.

- Zaaprobowanie przez Senat akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, najważniejszego rozszerzenia Sojuszu od lat 90. ub. wieku, wykazuje zaangażowanie USA dla tego Sojuszu. Z niecierpliwością czekam, aby podpisać protokoły o akcesji Finlandii i Szwecji do NATO – powiedział we środę prezydent USA Joe Biden.

Joe Biden / AP

Wraz z amerykańskim Senatem, akcesję Szwecji i Finlandii ratyfikowały dotąd 22 z 30 państw członkowskich Sojuszu.

Formalnej zgody wciąż nie wyraziły: Czechy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Turcja, Węgry.

Finlandia i Szwecja, by przystąpić do NATO, potrzebują zgody wszystkich 30 członków Paktu Północnoatlantyckiego na przystąpienie do Sojuszu.