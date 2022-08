Pierwszy pacjent małpiej ospy na Litwie

Ministerstwo zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek małpiej ospy na Litwie. To mężczyzna w wieku 40-49 lat

- Przed godziną otrzymaliśmy wiadomość, że na Litwie został zarejestrowany pierwszy przypadek małpiej ospy. Pacjent jest obywatelem Litwy w wieku około 40-49 lat, który przybył z innego kraju Europy - poinformowała starsza specjalistka Departamentu zdrowia powszechnego Ministerstwa zdrowia Galina Zagrebnevienė.

Z informacji resortu wynika, że stan chorego jest stabilny, więc się leczy w domu.

Rasa Liausėdienė, doradczyni Wydziału Chorób Zakaźnych w Państwowym Centrum Ochrony Zdrowia, dodaje, że kontakt z chorym miało pięć osób. Nie muszą się izolować, a wyłącznie obserwować swój stan zdrowia.

- Po tym, gdy choroba zostanie zdiagnozowana, specjalista centrum musi wyjaśnić, z kim chory się kontaktował, po czym do takich osób zostaje rozesłana lista zaleceń. Możemy w niej przeczytać, co to za choroba, jak można się nią zarazić, jakie są objawy i kto jest najbardziej zagrożony - kontynuuje Liausėdienė.

Z danych na dzień 2 sierpnia wynika, że na świecie zostało zarejestrowanych przeszło 23 tys. przypadków. W Europie zarejestrowano około 15 tys. przypadków tej choroby.

- Ryzyko rozprzestrzeniania się małpiej ospy jest niewielkie, ale sytuacja może się zmieniać, więc należy ją bacznie obserwować - ostrzega specjalista.

Małpia ospa / Fot. AP

Ospą można się zakazić poprzez kontakt ze skórą chorej osoby, a także jej ubraniem, pościelą i innymi przedmiotami osobistymi. Możliwe jest również szerzenie choroby przez ślinę i inne wydzieliny. Choroba często jest diagnozowana u mężczyzn, którzy wcześniej odbywali stosunki płciowe z innymi mężczyznami. Największy odsetek chorych to osoby w wieku 30-40 lat.

Okres inkubacyjny tej choroby trwa od pięciu do 21 dni. Główne objawy to gorączka, zmęczenie, ból głowy i mięśni. Po trzech dniach na całej skórze występują również charakterystyczne wysypki.

Litwa jeszcze nie otrzymała szczepionek od małpiej ospy, mimo, iż zamówiła około 1,4 tys. dawek. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że w ciągu miesiąca preparaty dotrą na Litwę.

Małpia ospa to wirus powszechny w Centralnej i Zachodniej Afryce. Najczęściej choroba się szerzy wśród małp i gryzoni.