Polskie akcenty na VIII Międzynarodowym Letnim Festiwalu Teatralnym w Druskiennikach „Skrzyżowanie”

Od nastrojowych teatralnych zabaw młodych aktorów po poetyckie i filozoficzne wyznania weteranów sceny, od mono spektakli odzwierciedlających i wskrzeszających wybitne osobowości po groteskowe komedie muzyczne, od interpretacji dzieł klasycznych po inscenizacje współczesnych tekstów czy bezsłowne spektakle ruchowo-taneczne, od Litwy po Łotwę, Polskę, Ukrainę, Armenię, Francję, Izrael – taką różnorodność zaoferuje tegoroczny VIII Międzynarodowy Letni Festiwal Teatralny w Druskiennikach „Skrzyżowanie” („Sankryža”).

Jak co roku organizatorzy festiwalu stworzyli program, który spełni najróżniejsze oczekiwania wczasowiczów, gości i stałych mieszkańców Druskiennik. Program obejmuje spektakle, które zainteresują zarówno młodych, jak i starszych widzów, letnie szkoły teatralne z różnych krajów, style teatralne, tematy odzwierciedlające aktualne problemy, nieoczekiwane połączenia gatunków sztuk performatywnych.

Dyrektor festiwalu Marija Tanana zwraca uwagę na tegoroczne akcenty polskie i poleca miłośnikom teatru występ aktorów z Warszawskiej Akademii Teatralnej, którzy podczas otwarcia festiwalu zaprezentują spektakl „Animacja”.

- Głównym przedmiotem tego spektaklu jest gazeta. Jest to lekka i komiczna, pomysłowa i estetyczna praca etiudowa, łączącą gatunki teatru plastycznego, lalkarskiego i tańca, która może być zrozumiała dla widzów w każdym wieku, każdej płci i narodowości – podkreśla Tanana.

Marija Tanana, dyrektor festivalu / Archiwum prywatne

Drugim spektaklem, który poleca dyrektor festiwalu, jest spektakl Mateusza Nowaka „Od przodu i od tyłu” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego. Scenariusz został napisany na podstawie rozprawy doktorskiej Karola Zbyszewskiego „Niemcewicz od przodu i tyłu” (1939). Treść monodramu skoncentrowana jest wokół XVIII-wiecznej Polski w przededniu jej upadku. W swej powieści, która jest niedoszłą pracą doktorską, Zbyszewski wyśmiewa z równą werwą polityków ze zwalczających się obozów, duchowieństwo, wojsko, nie oszczędzając też króla ani głównego bohatera, autora „Powrotu posła”. Wykpiwa pijaństwo, lenistwo, lekkomyślność, zamiłowanie do pustego frazesu i gestu, dewocję, pieniactwo polityczne i inne przywary, całe społeczeństwo czyniąc w jakimś sensie odpowiedzialnym za klęskę rozbiorów.

- Jest to wspólna historia Litwy i Polski, ukazana przez pryzmat niższości, ciasnoty umysłowej i egoizmu jej uczestników. Kłótnie między historycznymi postaciami, w które mistrzowsko wciela się aktor Mateusz Nowak, nie przejmując się losami kraju, tak bardzo przypominają nasze czasy. To jasny spektakl polityczny – mówi Tanana, dyrektor festiwalu „Skrzyżowanie”.

O spektaklu „Od przodu i od tyłu” historyk teatru Waldemar Sulisz napisał w następujący sposób:

„Oglądamy klęskę Rzeczypospolitej, którą jej mieszkańcy sami sobie zafundowali. Klęskę barwną, do końca zapatrzoną w złotą wolność. Mateusz Nowak zamienia teatr w lekcję politycznej anatomii. Tnie skalpelem chore tkanki, pokazując groteskowy Polaków portret własny. W tym portrecie boleśnie odbija się polityczne dziś. Wystarczy jedno cięcie skalpelem, by na wierzch wylała się ropa. „Od przodu i od tyłu” to dojrzały spektakl. Precyzyjnie wyreżyserowany przez Stanisława Miedziewskiego. Kiedy już otrząśniemy się po ostrych scenach, widzimy, ile w nim miłości do Polski” – czytamy w recenzji spektaklu. Spektakl zostanie pokazany 9 sierpnia.

Podczas tegorocznego festiwalu zostanie wystawionych 16 spektakli, które prezentowane są w językach litewskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim, niektóre z tłumaczeniem. Jak zaznaczyła Tanana, program został przygotowany tak, żeby był dostępny dla każdego widza.

Międzynarodowy Letni Festiwal Teatralny w Druskiennikach „Skrzyżowanie” jest uznanym wydarzeniem kulturalnym kurortu, które odbywa się od 2015 roku. Festiwal wciąż szuka swojego oblicza, dlatego „Skrzyżowanie” pozwala na eksperymenty, włączając do swojego programu zarówno tradycyjne spektakle, jak i nowe formy teatralnej ekspresji.

W ciągu siedmiu lat zaprezentowano ponad 70 spektakli z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Łotwy, Polski, Rosji, Słowacji, Niemiec, Izraela, Litwy i Wielkiej Brytanii. „Skrzyżowanie” - to nie tylko festiwal, to miejsce spotkań gwiazd teatralnych i debiutantów, laureatów międzynarodowych nagród, twórców znanych i nowo powstałych sztuk. Prezentacje spektakli z różnych krajów oraz Litwy ocenia międzynarodowe jury ekspertów według ogłoszonych nominacji. Tak więc zwycięzcę festiwalu poznamy 15 sierpnia.

Festiwal odbędzie się w dniach 4-15 sierpnia.