Dulkys: ludzie działający na rzecz V kolumny szerzą wątpliwości co do wiarygodności szczepionek na Litwie

Dzisiejsze szczepionki są odpowiednie i skuteczne, a najwyższy wskaźnik śmiertelności nadal utrzymuje się wśród osób, które w ogóle nie były zaszczepione – twierdzi minister zdrowia Arūnas Dulkys w rozmowie z LRT RADIJAS. Minister zwraca uwagę na wzmożone szerzenie się teorii spiskowych, że poniekąd do tej pory Litwa otrzymywała niewłaściwe szczepionki i należy czekać na nowe. Dulkys nazywa takie pogłoski działaniem piątej kolumny.

Od dziś mieszkańcy Litwy w wieku 60 lat i starsi oraz osoby z chorobami przewlekłymi, mogą zostać zaszczepieni drugą dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Mogą je otrzymać również osoby od 18. roku życia i starsze, jeżeli cierpią na choroby przewlekłe lub ich układ odpornościowy jest osłabiony w wyniku innych przyczyn.

Producenci szczepionek dostosowali już niektóre z poprzednich szczepionek, aby, jak twierdzą informacje, lepiej chroniły ludzi przed nowymi szczepami wirusa. Minister zapytany, kiedy Litwa mogłaby już mieć przynajmniej część takich szczepionek, mówi, że prawdopodobnie to piąta kolumna szerzy wątpliwości co do wiarygodności szczepionek. Minister potwierdza, że ​​Litwa wciąż kupuje szczepionki przeciwko COVID-19, „jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej”.

- Mam wrażenie, że powtarzamy to samo od dwóch lat, ale widzę, że ludzie działający na rzecz piątej kolumny zaczynają szerzyć pewne wątpliwości co do wiarygodności szczepionek, mówią: „patrzcie, Litwa nie zamówiła tych dobrych szczepionek, jak to będzie” i tak dalej. Litwa rezerwuje szczepionki, podobnie jak wszystkie inne kraje UE. Komisja Europejska (KE) koordynuje ten proces, a przystosowane szczepionki dotrą do wszystkich członków UE w tym samym czasie. Najbliższe z nich mogą być podane już we wrześniu. A według niektórych informacji - w listopadzie - tłumaczy szef resortu.

- Chcę jednak podkreślić, że istniejące szczepionki są odpowiednie, bardzo skuteczne, a ci, którzy w ogóle nie byli zaszczepieni, zwłaszcza osoby starsze, nie powinni czekać, bo preparaty chronią przed poważną chorobą. Nie zapominajmy, że większość zgonów dotyczy w ogóle niezaszczepionych osób. Dlatego nie poddawajmy się takim dziwnym prowokacjom – radzi minister zdrowia.

Szczepionka / Fot. J. Stacevičius/LRT

Według informacji LRT RADIJAS, resort zdrowia posiada w magazynach około 7 mln tzw. szybkich testów antygenowych, ale nie może ich wysłać do przychodni, ponieważ władze nie ogłosiły stanu ekstremalnego, a więc placówki zdrowia same kupują takie testy. Dulkys potwierdził, że placówki medyczne same muszą się zaopatrzyć w potrzebne środki.

W ciągu ostatnich dni codziennie potwierdzanych jest ponad tysiąc nowych przypadków, ale władze nie wprowadziły żadnych ograniczeń. Dulkys uważa, że Litwa jest obecnie na etapie rosnącej zachorowalności na COVID-19. Prawdopodobne jest, że na takim etapie wszystko się skończy, więc nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych ograniczeń.

Minister zwraca również uwagę, że Hiszpania, Portugalia i Cypr albo przeszły etap wzrostu zachorowalności, albo jego poziom zaczął spadać. - Doświadczenie pokazuje, że nawet w szczytowym okresie systemy opieki zdrowotnej tych krajów nie miały większych problemów. Mamy nadzieję, że tak samo będzie z nami – łudzi się minister zdrowia.

Zdaniem Dulkysa, sytuacja w litewskich placówkach medycznych jest obecnie stabilna, średnio jest zajętych około stu łóżek dla pacjentów z COVID-19, nie ma więc potrzeby stosowania dodatkowych środków ochronnych oprócz zalecanych masek w zamkniętych przestrzeniach.