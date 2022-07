Matura w rejonie trockim: sytuacja dalej się pogarsza

Samorząd rejonu trockiego opublikował tegoroczne wyniki egzaminów maturalnych. Przedstawiciele samorządu ubolewają, że matura w tym roku została złożona gorzej niż w poprzednich latach. Zdaniem placówki, wpływ na pogarszające się wyniki miała pandemia koronawirusa i nauka zdalna.

W tym roku w gimnazjach samorządowych naukę pobierało 310 maturzystów - o 13 mniej niż w ubiegłym.

Uczniowie samorządu zdobyli 4 setki: dwie z języka rosyjskiego i dwie z angielskiego. To byli abiturienci trzech gimnazjów: Motiejusa Šimelionisa w Landwarowie (jedna setka z rosyjskiego), Medeinos w Połukniu (jedna setka z rosyjskiego) i Witolda Wielkiego w Trokach (dwie z angielskiego).

Państwowy egzamin z języka litewskiego składało 146 osób (w ubiegłym roku - 143). Procentowo nie zdało go więcej osób niż rok temu - 15,75 proc. W 2021 r. wynik negatywny otrzymało 13,29 proc., a dwa lata temu - aż 23,29 proc. abiturientów. Zwiększa się jednak stopa procentowa osób, które go zdały na poziomie podstawowym, czyli uzyskały od 36 do 85 punktów. W tym roku udało się zdobyć taki wynik dla 41,78 proc. kandydatów.

Podobnie, jak i w innych samorządach Litwy, największe trudności uczniowie rejonu trockiego mieli z matematyką. Egzamin zdawało 129 osób, o 15 więcej niż w roku ubiegłym. W rejonie go nie zdało 47,29 proc. abiturientów. Dla porównania, w 2021 r. taki wynik otrzymało 21,05 proc., a dwa lata temu aż 48,36 proc. kandydatów. Poziom najwyższy - od 86 punktów i więcej - zdobył tylko jeden uczeń.

Najlepsze wyniki dotyczą egzaminów z języka rosyjskiego i angielskiego, ale wyniki wciąż są gorsze niż w ubiegłym roku. Zwiększyła się bowiem stopa procentowa osób, które uzyskały wynik od 16 do 35 punktów (21,37 proc. zamiast ubiegłorocznych 15,04 proc.). Angielski zdawało 131 uczniów, rosyjski 60.

Podobnie, jak i poprzednich latach, liczba uczniów, wybierających egzaminy z nauk socjalnych i przyrodniczych była stosunkowo niewielka. Historię zdawało 62 osób, geografię 25, biologię - 50 i chemię trzy.

Samorząd zauważa tendencję dotyczącą rezygnacji z egzaminu z technologii informacyjnych. Dla porównania, dwa lata temu go wybrało 29 maturzystów, w tym roku zaś tylko dziewięć.

Innymi słowy, w rejonie trockim średnia wyników z fizyki, geografii i technologii informacyjnych jest wyższa od średniej krajowej. W ubiegłym roku lepsze niż na całej Litwie były wyniki z języka rosyjskiego i geografii.

Uczniowie szkół polskich zdawali również szkolny egzamin z języka ojczystego. Ogółem do sprawdzianu z języka polskiego przystąpiło 29 maturzystów, wszyscy go zdali pomyślnie. Ocenę 4-5 otrzymało 24,141 proc. wszystkich abiturientów (w ubiegłym roku - 5,79 proc.). Wynik 6-8 uzyskało 44,82 proc. maturzystów. Najwyższe oceny zdobyło 31,03 proc. kandydatów.

Przedstawiciele samorządu ubolewają z powodu tendencji dotyczącej pogarszania się ocen egzaminacyjnych. Uznaje się, że wyniki prawie wszystkich przedmiotów są gorsze od ogólnokrajowych, nie obserwuje się tendencji do lepszych zmian. Samorząd zapowiada więc stworzenie mechanizmów nastawionych na rozwój placówek edukacyjnych i poprawę warunków nauki w każdej szkole. Samorząd planuje m.in. dalszą optymalizację sieci szkół.