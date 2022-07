Rosja znowu zakręca kurek na Nord Stream 1

Rosyjski Gazprom wstrzymuje pracę kolejnej turbiny w gazociągu Nord Stream 1 do Niemiec.

Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek (25 lipca), że od 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem przesyłu gazu do zaledwie 20 proc. przepustowości gazociągu.

W konsekwencji przepływ gazu, który już teraz wynosi 40 proc. możliwości, od środy spadnie jeszcze bardziej. Oficjalny komunikat tłumaczy taką decyzję przeciągającymi się pracami konserwacyjnymi.

Dostawy gazu przez Nord Stream 1 zostały wznowione dopiero w czwartek po prawie dwutygodniowej przerwie spowodowanej rutynowymi pracami konserwacyjnymi.

Rosja: Gazprom nie pierwszy raz zmniejsza przesył przez Nord Stream 1



Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu rosyjski koncern ostrzegł swoich klientów w Europie, że nie może zagwarantować dostaw gazu, powołując się na „siłę wyższą”.

Gazprom i tak już ograniczał przesył przez Nord Stream 1, tłumacząc, że nie może zagwarantować bezpiecznego działania jednego z krytycznych elementów gazociągu. Teraz powołując się na te same problemy, jeszcze bardziej zmniejszył przepływ gazu.

Koncern oczekuje od niemieckiej firmy Siemens pełnego wywiązania się z umów dotyczących serwisowania turbin gazowych, które, jak podkreślił Gazprom, są niezbędne do pewnego funkcjonowania gazociągu.

Rosjanom udało się już doprowadzić, mimo obowiązujących sankcji, do zwrotu Gazpromowi jednej z turbin serwisowanych przez Siemensa w Kanadzie. Tego typu turbiny wykorzystywane są w stacjach kompresyjnych gazociągów.

„Gazprom otrzymał dokumenty od władz kanadyjskich i od Siemensa. Po ich przestudiowaniu, Gazprom jest zmuszony oświadczyć, że nie usuwają one wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń i zadać dodatkowe pytania”, poinformował Gazprom w oficjalnym komunikacie.

Ponadto – jak podkreślono w oficjalnym piśmie – nadal pozostają otwarte pytania ze strony Gazpromu dotyczące sankcji UE i Wielkiej Brytanii, których rozwiązania są ważne dla dostawy silnika do Rosji i pilnego remontu innych silników z turbiną gazową dla Portowaja CS.

Rosyjski koncern przekazał, że ze względu na przeciągające się prace konserwacyjne wstrzymuje działanie kolejnego silnika turbiny gazowej Siemensa.

Jak informuje rosyjska firma, dzienna produkcja zostanie zmniejszona do 27 lipca i wyniesie ok. 33 mln metrów sześciennych dziennie.

Niemcy: Sytuacja jest poważna



Federalna Agencja ds. Sieci przekonuje, że nie widzi technicznych powodów do zmniejszenia dostaw gazu przez Nord Stream 1, poinformowała rzeczniczka agencji cytowana przez dpa.

W poniedziałek wieczorem na antenie telewizji ARD, odnosząc się do ogłoszonego przez Gazprom dalszego zmniejszenia dostaw gazu poczynając od 27 lipca, Robert Habeck, wicekanclerz Niemiec oraz minister gospodarki i ochrony klimatu stwierdził, że Niemcy „muszą być na to gotowi”, a sytuację określił mianem „poważnej”.

Wicekanclerz zaznaczył, że Niemcy nadal będą otrzymywać gaz z Holandii i Norwegii i będą w stanie „napełniać magazyny”, ale to jak szybko będą mogli to robić i jakie ilości gazu do nich trafią wyjaśni się później.

Habeck zaznaczył, że Niemcy „nie będą mieć gazu pod dostatkiem”, w związku z czym wezwał do zmniejszenia konsumpcji gazu w kraju o 15-20 proc., aby uniknąć sytuacji, w której „określone łańcuchy produkcji po prostu przestaną istnieć w Niemczech i Europie”.

Członek niemieckiego rządu zapowiedział, że w przypadku deficytu gazu pierwszą jego ofiarą będzie sektor przemysłowy, a rząd podejmie środki, aby zagwarantować dostawy gazu do budynków mieszkalnych i instytucji takich jak szpitale.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.