Litewskie kablówki nie rezygnują z rosyjskiej produkcji

Telewizje kablowe nie rezygnują z rosyjskich ofert. Jedne twierdzą, że skoro cała rosyjska produkcja nie jest zakazana, to można ją sprzedawać, inni sugerują, że nie należy szukać sumienności w biznesie.

Telewizja kablowa Marsatas w Mariampolu w swojej ofercie ma kanał TV XXI, a jednym z wyświetlanych obecnie seriali jest „Naucz mnie żyć". Głównym bohaterem jest tu Ławrow, tak samo jak rosyjski polityk do spraw zagranicznych. Producentem serialu jest rosyjski scenarzysta i reżyser Walentin Donskow. Ostatnie jego dzieło nosi tytuł „Operacja tron”. Jest to film wojenny, w którym rosyjski major bezpieczeństwa tworzy udaną tajną operację przeciwko zachodnim służbom specjalnym.

Dyrektor telewizji kablowej w Mariampolu Rimantas Naujokas mówi, że w chwili wybuchu wojny retransmisja tego kanału była przerwana, ale później została wznowiona.

- Kiedy rozpoczęła się wojna, wyłączyłem stację TV XXI. Nie pokazywałem jej przez ponad miesiąc. Natomiast, gdy udostępniłem dla Litewskiego Zrzeszenia Telewizji Kablowej sprawozdanie z liczbą 0, zdziwili się, że wyłączyłem kanały. Stwierdzili, że i tak będą musieli za nie płacić. Telewizji nie transmituję, a abonament wciąż jest. Poinformowano mnie również, że tej stacji nie ma na liście telewizji, które nie mogą być transmitowane. Musiałem włączyć to z powrotem - mówi Naujokas, który jest jednocześnie członkiem Zarządu Zrzeszenia.

Rosyjska propaganda / Shutterstock nuotr.

Z kolei przewodnicząca Litewskiego Zrzeszenia Telewizji Kablowej Vaiva Žukienė twierdzi, że było wręcz odwrotnie. Zalecono zaprzestanie nadawania rosyjskich kanałów telewizyjnych.

- Jako Zrzeszenie proponowaliśmy zmienić listę, ale nie możemy tego nakazać. Udostępniliśmy informację w formie korespondencji elektronicznej, że te czy inne programy można zmienić. Problem wciąż pozostaje aktualny. Poinformujemy operatorów, aby zrezygnowali z rosyjskich programów, nawet jeśli wyglądają niewinnie, proponują seriale czy animację - powiedziała Žukienė.

Kolejnym członkiem Litewskiego Zrzeszenia Telewizji Kablowej jest spółka Parabolė, świadcząca usługi dla mieszkańców okolic Kowna, Płungian, Telsz i Rosieni. Oferta sieci kablowej jest również bogata w rosyjską produkcję.

„Najpopularniejsze filmy i premiery rosyjskich reżyserów, dawnych i obecnych” – w taki sposób sieć kablowa promuje swój abonament na rosyjski kanał „Nashe liubimoje kino”. I to nie jest jedyna rosyjska stacja w telewizyjnej ofercie.

- Nasze Zrzeszenie robi wszystko, co do nas należy. Już dawno należało to wszystko wyłączyć, ale nie, wszyscy sobie siedzą, nikt nic nie robi? – zastanawia się szef Parabolė Steponas Zepčiukas.

Propaganda i dezinformacja / Shutterstock

Gdy wojska rosyjskie niszczyły całe osiedla, wysadzały szpitale i bloki mieszkalne, gwałciły kobiety i dzieci, 5 maja telewizja kablowa Sugardas z Wisagini zaproponowała swoim klientom nową ofertę: „Prezentujemy kanał Mir Seriala, gdzie znajdziecie rosyjskie seriale emitowane przez całą dobę. Miłych wrażeń z Sugardas TV!”.

Dyrektor kablówki Aleksander Šukevič twierdzi, że nie robi nic nielegalnego. – Kieruję się zasadą, że jeżeli Unia Europejska wydała na to licencję, to znaczy, że sprawa jest w porządku. Skoro stacja nie jest zabroniona, a konsument chce ją oglądać, to sobie zamówi i obejrzy – mówi.

Powyżej wymienione zostały sieci kablowe o lokalnym zasięgu. Rosyjską produkcję oferuje natomiast największa telewizja sieć kablowa Init, której prezes Paulius Živatkauskas jest jednocześnie prezesem Litewskiego Stowarzyszenia Operatorów Telekomunikacyjnych.

Rosyjska telewizja / AP

Pytania o zasadność transmisji rosyjskich telewizji zbywa. - Ludzie potrzebują różnych źródeł informacji. Nie mamy prawa cenzurować treści. Prawo nie zostało złamane – mówi Živatkauskas.

Litewska Komisja Radia i Telewizji zakazała części rosyjskich kanałów, które rozpowszechniały rosyjską propagandę. Decyzję o dystrybucji rosyjskiej produkcji - filmów, seriali, programów rozrywkowych pozostawiono sumieniu biznesmenów.

Eksperci do spraw wojny informacyjnej twierdzą, że filmy i seriale, programy rozrywkowe oraz treści dla dzieci i młodzieży są niszą, którą Kreml może wykorzystać do szerzenia propagandy.

Oprac. Renata Dunajewska.