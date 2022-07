Zaledwie 100 osób w całym kraju zmieniło imię i nazwisko. Jak na tym tle wypadają polscy działacze społeczni i polityczni?

Prawie 100 osób z 11 samorządów Litwy na dzień 11 lipca br. ma zapisane imiona lub/i nazwiska w paszporcie zgodnie z oryginalną pisownią. Wnioski o zmianę w większości złożyły osoby narodowości polskiej, najczęściej byli to mieszkańcy Wilna.

Od 1 maja do 11 lipca wpłynęło łącznie 471 wniosków o zmianę nazwiska, w tym również 75 - o zmianę imienia ze względu na narodowość. Urzędy cywilne poszczególnych samorządów informują, że wszystkie wnioski zostały uwzględnione.

LRT.lt przypomina, że Ustawa o pisowni imion i nazwisk obywateli Litwy w dokumentach tożsamości nie przewiduje znaków diakrytycznych, jak „ć”, „ł”, „ó”, czy „ń”. Możliwe są jedynie dwuznaki „cz”, „sz” i „nn” oraz trzy dodatkowe litery „w”, „x” i „q”.

- W rejonie wileńskim wpłynęło 21 takich wniosków, z których 18 zostało już zrealizowanych - poinformowała Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego. Zaznaczyła, że niektórzy pracownicy samorządu już skorzystali z nowej możliwości, ale ani ona, ani mer Maria Rekść nie mogy tego zrobić ze względu na ograniczone stosowanie oryginalnej pisowni. - Powiedziano nam, że wszyscy Polacy mogą zmienić swoje nazwisko na oryginalne, ale to nieprawda. Nie chcę zmieniać połowy mojego nazwiska – powiedziała Kotłowska dla agencji BNS.

Maria Rekść / E. Blaževič/LRT

Samorząd rejonu solecznickiego otrzymał sześć podań o zmianę nazwisk, z których cztery zostały już zrealizowane. W samorządzie rejonu święciańskiego zakończyło się jedno takie postępowanie, o nowy zapis ubiegają się jeszcze trzy-cztery osoby.

Jak do zmian się ustosunkowali litewscy politycy i działacze o polskim pochodzeniu?

Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski zapewnia, że już w najbliższym czasie zmieni zapis w dowodzie osobistym.

- Uważam, że dla każdego Polaka jest ważne, aby mógł zapisać swoje imię i nazwisko w tej formie, jaką otrzymał od rodziców. Sam też planuję zmienić zapis. W końcu, pisownia nie wszystkich znaków jest dozwolona - mówi polityk. Dodaje, że na zmiany polska społeczność czekała zbyt długo. - 30 lat to zbyt długi okres. W ciągu tylu lat odczuwaliśmy opustoszenie. Nasi ludzie często boją się złożyć podanie, ponieważ obawiają się problemów własnościowych, zmian wszystkich dokumentów, więc to nie jest takie proste. Szkoda, że podjęcie odpowiedniej decyzji tak się przeciągało w czasie. Takie decyzje powinny były zapaść zaraz po przywróceniu niepodległości Litwy. Wtedy ten proces byłby po prostu naturalny - uważa lider AWPL-ZCHR.

Waldemar Tomaszewski / Fot. J. Stacevičius/LRT

Europoseł stwierdza, że podobna sytuacja była po wprowadzeniu Karty Polaka. - Wtedy miałem zaszczyt jako drugi - po śp. ks. Józefie Obrembskim - otrzymać ten ważny dokument. Mimo tego, że Karta Polaka jest wydawana praktycznie od 15 lat, posiada ją niecałych 10 tys. osób. Warto jednak zauważyć, że właśnie w tym dokumencie na prośbę Związku Polaków na Litwie została wprowadzona możliwość zapisu imienia i nazwiska w wersji oryginalnej. Sam w swoim dokumencie również taki zapis posiadam. Pamiętajmy o nagonce na posiadaczy Karty Polaka - wcześniej jej posiadaczom nie pozwalano na zajmowanie stanowisk państwowych. Wiem, bo sam przez to przeszedłem. W 2008 r. ogłosiłem, że między Kartą Polaka i mandatem posła wybiorę Kartę Polaka. Takie wypadki sprawiły, że ludzie po prostu boją się podobnych zmian. Zostały one przyjęte z wieloletnim oporem, więc społeczeństwo traktuje to jako sprzeciw władz - sądzi Tomaszewski.

Wicemer rejonu trockiego Maria Pucz zapytana o zmianę imienia i nazwiska mówi, że w jej przypadku nie odgrywa to wielkiego znaczenia. - Przyznam, że nie złożyłam na razie takiego podania, bo nie rozmawiałam jeszcze na ten temat z rodziną. Jest to nazwisko mojego męża, więc nie mogę podjąć takiej decyzji samodzielnie. Nie sądzę jednak, że w moim wypadku miałoby to jakieś znaczenie, ponieważ po prostu miałabym cztery litery zamiast trzech. Myślę, że ze zmian raczej skorzystają osoby, posiadające literę „w“. W końcu mam wielu znajomych, którzy się ubiegają o zapis oryginalny - powiedziała Pucz.

Maria Pucz / Fot. BNS

Doradczyni mer rejonu wileńskiego Wanda Krawczonok tłumaczy z kolei, że jej nazwisko jest pochodzenia białoruskiego. - Nie złożyłam takiego podania, ponieważ mój mąż jest Białorusinem, posiadam jego nazwisko. Problem polega na tym, że w takiej sytuacji trudno o prawidłową transkrypcję. Sprawa może się zakończyć w ten sposób, że zapis mojego nazwiska będzie się różnił od nazwiska męża. Pojawią się zatem nowe problemy prawne. Zastanawiam się jednak co do zmiany imienia - oznajmia Krawczonok.

Rozmówczynię cieszy natomiast fakt, że wiele osób, w tym starszych, korzysta z takiej możliwości. - Słyszałam jednak, że dużo jest przeszkód biurokratycznych. To prawdopodobnie zależy od urzędników, bo mają różny stosunek do sprawy. Wielu moich znajomych wystąpiło z prośbą o zmianę zapisu imienia. Szkoda, że ci, którzy posiadają znaki diakrytyczne, czują się w tym wypadku nieco skrzywdzeni - ubolewa Krawczonok.

Wanda Krawczonok / Fot. BNS

Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie już złożył podanie o zmianę. - Odbieram to nie tyle jako zmianę nazwiska, chociaż prawnie to brzmi właśnie tak, ale jako przywrócenie własnej tożsamości. Właściwie już teraz imię i nazwisko mam zapisane w oryginale. To nie jest jedyny czynnik świadczący o tożsamości obywatela. Chciałem jednak do tego wrócić. Właściwie to już przed wejściem w życie tej regulacji prawnej zdecydowałem, że muszę z niej skorzystać - wyjaśnia Trusewicz.

Rozmówca złożył wniosek drogą internetową. - Dla mnie był to dość prosty sposób. Miałem tylko się uzbroić w cierpliwość, bo jak się dowiedziałem, od razu po wejściu w życie nowej regulacji liczba chętnych była naprawdę duża. Jednak już po kilku tygodniach otrzymałem pozytywną decyzję, która stanowiła podstawę do zmian, czyli mogłem od razu aplikować o wymianę dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak, że takiej wymianie podlegają inne dokumenty, na przykład, dyplom ukończenia studiów. Właściwie nie powinno wynikać kłopotów prawnych. Cała procedura jest oparta na zapisie w dowodzie osobistym, więc nie jest to coś bardzo skomplikowanego - uważa były minister kultury.

Paszport Litwy / Fot. E. Blaževič/LRT

- Przeszkody biurokratyczne nie są w tym wypadku największym kłopotem. W ciągu pierwszych dni, kiedy zmiany dopiero wchodziły w życie, sami urzędnicy mogli do końca nie wiedzieć, jak należy to „rozkręcić“. Teraz system działa naprawdę sprawnie, więc można złożyć wniosek internetowo lub w samorządach – zapewnia rozmówca.

Niestety, jak podkreśla, nie wszyscy chętni mogą złożyć taki wniosek. - Ci, którzy mają w imieniu czy nazwisku znaki diakrytyczne, z tej regulacji nie skorzystają. Można ubolewać, że taka sytuacja wciąż ma miejsce. Mało tego, ostatnio litewski establishment zaczyna podejmować pewne działania blokujące uprawomocnienie zapisu nazwisk w formie poprawnej. Mam tu na myśli posunięcia Prokuratury Generalnej. Tym niemniej, zachęcam osoby, które mogą skorzystać ze zmian, aby to zrobiły. To nie jest trudna procedura - zachęca Trusewicz.

Wniosek o zmianę nazwiska złożyła również posłanka Beata Pietkiewicz. – Przecież czekaliśmy na to tyle lat. Zmieniłam zapis swojego nazwiska w rejestrze i bardzo się cieszę. I naprawdę do tego zachęcam – mówi polityk.

Ewelina Dobrowolska / J. Stacevičius/LRT

Jako pierwsza wniosek o zmianę imienia i nazwiska złożyła minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska, która wcześniej za pośrednictwem polskiej audycji Santara zachęcały litewskich Polaków do podjęcia kroków administracyjnych.

- W przypadku przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie, pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w paszporcie mamy wpisaną narodowość. Można to zrobić w formie online, za pośrednictwem strony epslaugos.lt. Jeżeli takiego wpisu nie posiadamy, wówczas należy złożyć wniosek o wpisanie narodowości – mówiła minister, jedna z inicjatorek zmiany legislacyjnej.

Następnym krokiem jest wniosek o zmianę dotychczasowego imienia i nazwiska. – W praktyce to wygląda tak samo, jak zmiana nazwiska po zamążpójściu – na samym początku zmieniamy paszport i dowód tożsamości, a następnie prawo jazdy, kartę bankową – wytłumaczyła Dobrowolska.

W przypadku dzieci, zmiana nazwiska będzie wymagała pisemnej zgody jednego z rodziców oraz pisemnej zgody dziecka, jeśli ukończyło 10 lat.