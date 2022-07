Sondaż dla LRT: po wybuchu wojny w Ukrainie co trzeci mieszkaniec Litwy zabezpieczył się w zapasy żywnościowe

Jedna trzecia mieszkańców Litwy wsparła finansowo walczącą Ukrainę, ale prawie 40 proc. respondentów twierdzi, że w żaden sposób nie zareagowało na wojnę - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie LRT.

Badanie wykazało, że trzech na dziesięciu (31 proc.) dorosłych mieszkańców kraju przekazało darowiznę na walkę Ukrainy z Rosją lub na wsparcie ukraińskich uchodźców. 30 proc. zabezpieczyło się w zapasy na wypadek ewentualnej wojny.

Jeden na dziesięciu (10 proc.) mieszkańców po wybuchu wojny w Ukrainie poszukiwał schronu w swojej okolicy, jeden na dwudziestu (5 proc.) przygotował plan ewakuacji dla siebie i swojej rodziny na wypadek działań wojennych, a 3 proc. gościło lub pomagało gościć uchodźców z Ukrainy.

1 proc. wskazało, że uzupełniło szeregi Związku Strzelców lub innej organizacji niosącej pomoc Ukrainie, a mniej niż 1 proc. po ataku Rosji na Ukrainę czasowo opuściło Litwę.

Protest na rzecz Ukrainy / J. Stacevičius/LRT

Czterech na dziesięciu (39 proc.) respondentów stwierdziło, że nie zareagowało w żaden sposób na wybuch wojny w Ukrainie.

Kobiety (33 proc.) częściej niż mężczyźni (28 proc.) deklarowały, że przekazały darowiznę na walkę Ukrainy z Rosją lub na wsparcie uchodźców, podobnie jak osoby młodsze, czyli do 30. roku życia (36 proc.), mieszkańcy miast (35 proc.), respondenci z wyższym wykształceniem (50 proc.) i najwyższym miesięcznym dochodem w rodzinie (powyżej 1600 euro) (39 proc.), specjaliści i pracownicy (42 proc.) oraz menedżerowie (52 proc.).

Badanie wykazało, że darowizny częściej przekazywali Litwini (32 proc.) niż przedstawiciele innych narodowości (25 proc.).

Kobiety (34 proc.) częściej niż mężczyźni (26 proc.) były skłonne do zakupu dodatkowej żywności lub innych zapasów na wypadek wojny. Częściej też dotyczyło to osób powyżej 50 roku życia (38 proc.), osób z niepełnym wykształceniem średnim (35 proc.), osób o najniższych (do 850 euro) miesięcznych dochodach w rodzinie (39 proc.) oraz emerytów i rencistów (44 proc.).

Mężczyźni (45 proc.) częściej niż kobiety (34 proc.) twierdzili, że nie reagują na wojnę, podobnie jak ludzie młodzi do 30. roku życia (45 proc.), mieszkańcy wsi (47 proc.), respondenci z wykształceniem średnim (42 proc.) lub niższym (45 proc.), robotnicy i rolnicy (47 proc.) oraz bezrobotni i gospodynie domowe (45 proc.).

Politolog Jūratė Novagrotkienė zauważa, że wojna w Ukrainie wywołała ogromne napięcie w społeczeństwie. - Wszyscy się martwią, wszyscy by chcieli, żeby wynik nie był na korzyść Rosji, z wyjątkiem może pewnych określonych grup społecznych – mówi.

Aurimas Navys / I. Gelūnas/BNS

Aurimas Navys, psycholog i emerytowany oficer Sił Specjalnych, również podkreśla, że wojna w Ukrainie dotyczy wszystkich. Zwłaszcza tych, którzy nieustannie śledzą informacje, oglądają obrazy wojny, przeżywają dokładnie taki sam stres jak żołnierz na polu walki.

- Stres, nasza reakcja psychiczna jest w zasadzie taka sama, niezależnie od tego, czy jesteś na polu walki, czy śledzisz portale społecznościowe. Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy ze szkód, jakie ta wojna wyrządziła w naszej psychice, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci – zaznacza psycholog.

- Fakt, że jedna trzecia mieszkańców Litwy przekazała darowiznę na rzecz Ukrainy, świadczy o tym, że ludzie dobrze rozumieją wojnę w Ukrainie - mówi Navys.

Sondaż na zlecenie LRT w dniach 17-28 czerwca br. przeprowadziła spółka Baltijos tyrimai. Badanie objęło 1 005 mieszkańców Litwy, w wieku powyżej 18 lat. Margines błędu dla próby o tej wielkości nie przekracza 3,1 punktu procentowego.