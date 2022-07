Hotele i restauracje są za ulgami podatku VAT: wciąż odczuwamy skutki pandemii

Litewskie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji omówiło z sejmową Komisją ds. Budżetu, Finansów i Ekonomii perspektywy zachowania ulgi dotyczącej podatku VAT dla placówek noclegowych i gastronomicznych. Teraz stanowi on 9 proc. Zgodnie z wcześniejszymi planami, okres ulgowy ma potrwać do końca roku. Przedstawiciele branży uważają jednak, że ma on pozostać dłużej.

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji zaproponowało przedłużenie okresu ulgowego, a Ministerstwo Finansów obiecało podjąć decyzję później. Zdaniem resortów, dochody sektora wróciły już do poziomu sprzed pandemii, a ceny w restauracjach i kawiarniach wzrosły o ponad jedną dziesiątą.

Ulgi w podatku VAT dla placówek gastronomicznych zostały wprowadzone w drugiej połowie ubiegłego roku, a dla miejsc noclegowych są stosowane od siedmiu lat.

Prezes zarządu Banku Litwy Gediminas Šimkus powiedział, że nie popiera propozycji kontynuowania ulgi. Tymczasem przewodniczący sejmowej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Ekonomii Mykolas Majauskas proponuje bezterminowe przedłużenie ulgi VAT dla hoteli.

- Nagłe zwiększenie podatków byłoby krokiem trudnym do zrozumienia. Proponuję nowelizację przewidującą bezterminowe obniżenie stawki VAT dla hoteli - oznajmił Majauskas. Zgadza się on również, że ulga dotycząca podatku VAT może służyć pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Krystyna Zimińska, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie – placówki, w której działa m.in. hotel i restauracja „Pan Tadeusz“ – twierdzi, że sytuacja się stabilizuje, ale nowym wyzwaniem jest wojna w Ukrainie.

- Na początku roku - do kwietnia - było bardzo mało rezerwacji, prawdopodobnie z powodu pandemii. Jednak było sporo rezerwacji na lato. Zapowiadało się na bardzo dobry sezon turystyczny. Bardzo dużo grup wcześniej zarezerwowało miejsca u nas. Po wybuchu wojny w Ukrainie grupy zaczęły stopniowo się zmniejszać - zamówienia zostały odwołane. Ludzie dosłownie boją się do nas przyjeżdżać - ubolewa wicedyrektor.

Rozmówczyni LRT RADIJAS cieszy się, że sytuacja w okresie miesięcy letnich jest lepsza, obłożenie hotelu „Pan Tadeusz“ jest dosyć spore. - Dzisiaj stanowi ono około 80 proc. To nie jest źle, podobny wskaźnik mieliśmy przed pandemią. Dla porównania, od stycznia do kwietnia był na poziomie 40 proc. - oznajmia Zimińska.

Dyrekcja Domu Kultury Polskiej w Wilnie podjęła decyzję, że nie będzie jeszcze zwiększała cen. - Nasze ceny nie są duże, specjalnie ich nie podnosiliśmy, to można sprawdzić m.in. na portalach rezerwacyjnych. W drogich hotelach jest mniej gości, więc właściciele obniżają ceny. Trudno jednak przewidzieć, co będzie dalej - uważa.

Zdaniem wicedyrektor, podatek VAT o wysokości 9 proc. to dobre wsparcie dla sektora. - Ulga podatkowa jest dla nas swojego rodzaju wybawieniem. Jeżeli podatek powróci do poziomu 21 proc., dla sektora będzie to klęska - część hoteli oraz restauracji na pewno się zamknie. Wydatki konsumentów bardzo gwałtownie wzrastają. Wzrost podatku oznacza większe ceny za usługi. To spowoduje, że nie będzie już chętnych do organizacji przyjęć. Podobne uroczystości rodziny urządzą w domu. Pamiętajmy, że zwiększają się ceny również na energię elektryczną i gaz - to również się przekłada na końcową sumę opłaty za usługi. Warto zaznaczyć, że w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej hotele i restauracje zawsze płaciły mniejszy VAT. W Polsce teraz w ogóle jest on zerowy. Sądzę jednak, że ta ulga podatkowa pozostanie. Myślę, że Litewskie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji jest takiego samego zdania - zastanawia się rozmówczyni.

Dodaje ona, że dwa lata pandemii bardzo źle wpłynęły na działalność „Pana Tadeusza“. - Wtedy hotel był obłożony na poziomie 7-8 proc. Zatrzymywali się u nas wyłącznie ludzie, którzy przybyli w celach służbowych. Teraz przyjeżdżają też na wakacje. Najczęściej są to obywatele Polski. Wyjątek stanowią festiwale kulturalne, które odbywają się w Domu Kultury Polskiej. Wtedy u nas się zatrzymują goście z całego świata. Średni okres pobytu w naszym hotelu stanowi około czterech-pięciu dni. W okresie kwarantanny mieliśmy podpisaną umowę z Samorządem Miasta Wilna, w związku z którą przyjmowaliśmy do siebie osoby chore na COVID-19 i potrzebujące izolacji. To również pomogło nam w przetrwaniu tego trudnego okresu. Restauracja prawie nie działała, bo trudno jest przeżyć wyłącznie z zamówień na wynos. Najgorsze, że te lata dosłownie pożarły wszystkie nasze oszczędności. Skutki pandemii odczuwamy do dziś - żałuje Zimińska.

Wicedyrektor zauważa, że zmieniło się również myślenie społeczeństwa. - Przed pandemią ludzie chętnie się spotykali, przychodzili do restauracji, organizowali przyjęcia. Teraz to się dzieje w o wiele mniejszym stopniu i bez wcześniejszego rozmachu. Kiedyś bankiet z udziałem 20 osób był traktowany jako bardzo mały. Teraz myślimy, że to już jest niemała liczba. Ludzie zaczęli oszczędzać na takich rzeczach - zaobserwowała.

Wicedyrektor jest jednak optymistyczna co do przyszłości. – Myślę, że nawet w wypadku spełnienia najgorszych prognoz „Panu Tadeuszowi“ zamknięcie nie grozi. Dom Kultury Polskiej w czasie pandemii znalazł się w takiej sytuacji, kiedy wszystkie trzy działy naszej pracy - działalność kulturalna, hotelarska i gastronomiczna - bardzo ucierpiały i otrzymywały wręcz zerowe dochody. Mieliśmy więc różne pomysły - przyjmowaliśmy lekarzy czy osoby chore na COVID-19, za co przyznawano nam dotacje. W najgorszym wypadku pozostają pożyczki, już musimy kilka takich do 2027 r. zwrócić. Przetrwaliśmy wtedy, przetrwamy i teraz. Kiedyś zapomnimy o koronawirusie, nastąpią lepsze czasy. W ciągu 21 lat naszej działalności powodziło się nam naprawdę dobrze. Sądzę więc, że pokonamy wszelkie trudności - zapewnia rozmówczyni LRT.