Najgorszy wynik od lat. Dlaczego ponad ⅓ maturzystów nie złożyła egzaminu z matematyki?

- Ponad ⅓ maturzystów nie złożyła obowiązkowego egzaminu - to jest naprawdę smutne. Sytuacja jest katastroficzna - tak dyrektorzy polskich szkół komentują dla LRT wyniki egzaminu z matematyki.

35 proc. osób, które w tym roku przystąpiły do egzaminu maturalnego z matematyki, nie zdało go - poinformowała minister oświaty, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė. - 35 proc. uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, nie osiągnęło zadowalającego poziomu, czyli mówiąc prościej, nie zdało egzaminu z matematyki. Matematyka znajduje się w sytuacji kryzysowej - oznajmiła Šiugždinienė na konferencji prasowej. Ogłoszenie wyników matury z matematyki zostało przesunięte po tym, jak tegoroczni maturzyści słabo wypadli na egzaminie.

W ubiegłym tygodniu, po tym jak okazało się, że wyniki egzaminu z matematyki są gorsze niż w ubiegłym roku, minister zwróciła się o przeprowadzenie dodatkowej oceny egzaminu z matematyki. Narodowa Agencja Edukacji powołała specjalną komisję, która ma zbadać przyczyny słabych wyników tegorocznej matury.

Zdaniem Šiugždinienė, komisja stwierdziła, że egzamin maturalny z matematyki spełniał wymogi programu, ale dwa zadania były trudne, co spowodowało niewielką zmianę w obliczaniu ocen.

Minister zaznaczyła, że zmiany te wpłynęły na sposób obliczania najlepszych wyników, co spowodowało wzrost liczby tzw. „setek“, ale to nie wpłynęło na liczbę osób, które nie zdały. W wyniku zmian liczba setek otrzymanych podczas egzaminu wzrosła z 58 do 116.

We wnioskach Komisji zauważono, że duża liczba niepowodzeń nie może wynikać z trudności zadania, a wszystkie zadania, które spełniały minimalne wymagania w poprzednich latach, miały podobny stopień trudności.

- Wątpliwości, że uczniowie otrzymali zbyt wiele trudnych zadań, których nie są w stanie rozwiązać, zostały rozwiane. Niestety, wyniki ukazały prawdziwy stan naszej matematyki. Jest bardzo źle. Mogę już teraz stwierdzić: są to konsekwencje decyzji, które nie były podejmowane od wielu lat. To tylko potwierdza, że nie możemy zwlekać ani minuty. Szereg decyzji zostało już podjętych i nadal jest planowanych do podjęcia – skomentowała sytuację J. Šiugždinienė. Według niej, aby zmienić sytuację, opracowano nowy ogólny program z matematyki, który zostanie wdrożony w szkołach we wrześniu przyszłego roku, wraz z nowym ogólnym programem z matematyki, pojawią się tymczasowe zaliczenia. Po długiej przerwie od tego roku szkolnego uczniom w klasie 10 została zwrócona czwarta lekcja matematyki.

Po odnowieniu struktury szkolnictwa średniego, matematyka oraz język litewski i literatura będą wykładane według dwóch programów - kursów ogólnych i zaawansowanych. Dlatego odbędą się oddzielne egzaminy państwowe z matematyki dla kursu ogólnego i zaawansowanego.

Dyrektorzy: Ministerstwo Oświaty wystraszy się takich liczb

Dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński potwierdził, że wyniki są bardzo złe. - Możemy widzieć pewną długoletnią tendencję dotyczącą pogorszenia wyników egzaminu z matematyki. Dziwią mnie zapowiedzi minister Šiugždinienė na temat lepszych wyników z fizyki i chemii. Jak one mogą być lepsze, skoro przedmiot, który jest podstawą tych nauk - czyli matematyka - maturzyści składają gorzej. Może wtedy nie jest tak źle? Jeżeli sprawdzimy wyniki z ostatnich lat, to zauważymy dziwną tendencję - roczniki nieparzyste zawsze mają lepsze wyniki. Rocznik parzyste zaś mają o wiele gorzej. Możemy nawet porównać liczbę osób, które matury nie zdało: w 2021 r. takich maturzystów było nieco więcej niż 15 proc., w 2019 r. - prawie 18 proc. W 2020 r. to było 32 proc., w tym już 35 proc. Mimo, że w 2018 r. nastąpiła zmiana dotycząca trybu egzaminu z matematyki, to nie zmienia głównej myśli - w 2018 r. odsetek maturzystów, którzy złożyli egzamin na najwyższym poziomie, wciąż był większy. Możliwe, że egzamin był wtedy łatwiejszy - zastanawia się dyrektor, który z wykształcenia jest nauczycielem matematyki.

- Prognozowałem, że wynik będzie właśnie taki, chyba zresztą nie tylko ja. Mam wrażenie, że twórcy zadań co roku zmieniają koncepcję. Pewnie teraz się wystraszą tegorocznych liczb i w następnym roku egzamin będzie łatwiejszy - przewiduje Jagliński.

Uważa on również, że niektóre zadania, na przykład na logikę, muszą być częścią egzaminu. - Gorzej jest, gdy pojawiają się zadania, których nie było w programie szkolnym. Resort oświaty twierdzi, że w tym roku takich zadań nie było. Nauczyciele jednak uważają inaczej - miały tam się znaleźć zadania, teoretycznie których uczniowie nie musieli umieć rozwiązywać. W dowolnym wypadku, to nie zmienia sytuacji, która jest katastroficzna. Ponad ⅓ maturzystów nie złożyła egzaminu - to jest naprawdę smutne. W tym roku nie ma możliwości podjęcia kolejnej próby złożenia tego egzaminu. Jedyną możliwością są następne lata. Niestety, teraz mają stracony rok - skonstatował.

Zdaniem dyrektora, program nauczania matematyki jest nieco przeciążony. - Znajduje się w nim bardzo wiele tematów. Pani minister wspomniała o tym, że zwiększono liczbę godzin, ale wciąż ich jest zbyt mało. Wtedy należy albo zmniejszyć objętość programu, albo zwiększyć liczbę godzin. W następnym roku zostanie wdrożony nowy program, być może sytuacja się zmieni. Fakt, że matematyka nie dla wszystkich uczniów jest ciekawa, więc często brakuje motywacji. Młodzież coraz bardziej boi się wysiłku. Możliwe, że jedną z przyczyn złego wyniku jest taka rezygnacja - rozważa Jagliński.

Z ciekawości dyrektor gimnazjum czasami zagląda do zadań egzaminacyjnych. - Część zadań, które teraz rozwiązują maturzyści w programie szkolnym, ja miałem dopiero na studiach. To świadczy o ciągłym zwiększaniu zakresu tematów. Dlatego sądzę, że z pewnych tematów należy zrezygnować. Matura pokazuje jeszcze inny problem. Trwają dyskusje, czy przyszły filolog naprawdę potrzebuje tak szerokiej wiedzy z matematyki. Ale czy potencjalny matematyk lub chemik potrzebuje doskonałej znajomości języka litewskiego? Czy można być dobrym matematykiem znając wyłącznie podstawy języka litewskiego? Nie wiem, czy rzeczywiście jest taka potrzeba doskonałej znajomości aż dwóch tak bardzo różniących się od siebie przedmiotów. Tak, te nauki są ważne, ale dlaczego właśnie one mają decydować o tym, czy uczeń wstąpi na płatne lub darmowe studia? Pamiętam sytuację, gdy kilka lat temu chłopak, który otrzymał kilka “setek” z innych przedmiotów, źle złożył język litewski. Podziękował wtedy publicznie władzom kraju za to, że przekreślili jego marzenia o studiach na Zachodzie. Trzeba się wspólnie zastanowić nad takimi momentami. Niestety, często są wprowadzane reformy, na których wyniki nawet nie czekamy, rozpoczynając kolejną reformę. Nie trzeba biec - warto się zatrzymać i przeanalizować, czy trzeba co kilka lat zmieniać kurs od nowa. Może należy myśleć również o zachowaniach praktycznych, a nie tylko rozwiązaniach teoretycznych - przypuszcza pedagog.

- Matematykę da się lubić. To zależy od nauczyciela, motywacji ucznia. Sam lubiłem w szkole matematykę, bo traktowałem rozwiązywanie trudnych zadań jako wyzwanie - podsumowuje dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Z kolei Helena Marcinkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie oznajmiła, że egzaminu maturalnego z matematyki nie złożyło 29 proc. maturzystów placówki. - Już się zastanawiamy nad możliwymi przyczynami. Po rozmowie z nauczycielami okazało się, że część zadań było niezgodnych z programem. Ocenianie jest bardziej rygorystyczne niż w ubiegłych latach, bo już trzeci rok z rzędu zwraca się szczególną uwagę na umiejętności matematyczne (tzw. matematinis raštingumas). Jednak uczniowie tracą punkty z tego powodu, że nawet właściwe rozwiązanie zapisują w sposób nieodpowiedni. Wpływ na gorszy wynik ma również prowadzone w czasie pandemii nauczanie zdalne. Uczniowie częściej korzystali z pomocy Internetu, niż rozwiązywali zadania samodzielnie. Nie było też oddzielnego sprawdzianu z wiedzy podstawowej dla uczniów klas dziesiątych. Uczniowie też często niewłaściwie wybierali poziom nauki tego przedmiotu. Mogli wybierać ten rozszerzony, mimo, że nie byli silni w tym przedmiocie - tłumaczy Marcinkiewicz.

Dla porównania, w ubiegłym roku egzaminu nie złożyły tylko trzy osoby. - Nie sądzę, że uczniowie zostali ocenieni niesprawiedliwie. Po prostu z powodu nauczania zdalnego mogli stracić zapał do dalszej nauki. Teraz nauczyciele mają urlop, dlatego szerzej o wynikach matury porozmawiamy w drugiej połowie sierpnia na radzie pedagogicznej - zapowiedziała dyrektor.

– Minister oświaty stwierdziła, że wszystkie zadania pasowały do szkolnego programu, oprócz dwóch napisanych specjalnie dla potencjalnych „setkowiczów“. Będziemy więc dyskutować na temat zmian w metodyce nauczania przedmiotu. Porozmawiamy z przyszłymi maturzystami na temat trudności i motywacji. Poprosimy o pomoc również specjalistów ds. kariery, być może zorganizujemy seminaria dla pedagogów. Jestem optymistyczna co do przyszłości maturzystów. Sądzę, że uda im się dostać na wymarzone studia. Nasi uczniowie mają ambitne plany. Jednak nie wszyscy otrzymają możliwość studiować za darmo. W końcu, wyniki innych egzaminów są dobre, więc jest jeszcze nadzieja. Być może, przyszłoroczni maturzyści będą bardziej odpowiedzialni, z większym zapałem wezmą udział w lekcjach i będą odrabiali prace domowe. Sama z kolei mam nadzieję, że nie zostanie znowu wprowadzone zdalne nauczanie, bo to tylko zaszkodzi uczniom. Tymczasem nasi nauczyciele już od klas początkowych starają sią zachęcić dzieci do nauki matematyki, korzystając m.in. ze specjalnych programów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Matematyka to przedmiot bardzo konkretny, wymagający logicznego myślenia - podsumowuje dyrektor Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.