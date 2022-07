Wystawy, filmy, dyskusje, wykłady, prezentacje książek i koncerty. W najbliższą sobotę, 9 lipca, w Nidzie rozpocznie się XXVI Międzynarodowy Festiwal Thomasa Manna.

Odbywający się od 1996 roku Festiwal Thomasa Manna zasługuje na miano najważniejszego letniego wydarzenia kulturalnego na Litwie. Odbywa się on co roku w tygodniu, w którym przypada 16 lipca, bo właśnie tego dnia Thomas Mann wraz z rodziną po raz pierwszy przyjechał, by spędzić lato w swoim idyllicznym domku letniskowym w Nidzie.

Thomas Mann w Niedzie 15 lipca 1930 r. / Fot. Muzeum Thomasa Manna

Bogaty program festiwalu obejmuje wystawy, filmy, dyskusje, wykłady i prezentacje książek. Dumą festiwalu jest program muzyczny, w którym co roku odbywają się premiery utworów i występy najbardziej utalentowanych artystów z Litwy i z zagranicy.

Festiwal pod hasłem „Krajobrazy kulturowe. Sąsiedztwo", który odbywać się będzie w różnych przestrzeniach Nidy, w tym roku zaprasza do refleksji nad dzisiejszymi wydarzeniami międzynarodowymi, przeplatającymi się zjawiskami sąsiedztwa i zjawiskami związanymi z tym pojęciem: odpowiedzialnością, obowiązkami i szczególnym charakterem ludzkich interakcji.

- Tegoroczne koncerty, wystawy, pokazy filmowe i dyskusje intelektualne łączy tematyka sąsiedztwa. Program skupi się też na wojnie w Ukrainie. Jako świadkowie tragicznych wydarzeń podejmiemy próbę zrozumienia zachodzących procesów geopolitycznych i ich znaczenia dla naszej przyszłości i przyszłości Europy - powiedziała historyk dr Lina Motuzienė, dyrektor Centrum Kultury im. Thomasa Manna, które organizuje wydarzenie.

Międzynarodowy Festiwal Thomasa Manna / Fot. G. Beržinskas

W poniedziałek (11 lipca) o godzinie 16.00 w Domu-Muzeum Thomasa Manna w Nidzie odbędzie się dyskusja „Sąsiedzi i migracja”. Moderatorką spotkania będzie Joanna Maria Stolarek, dziennikarka, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Przedstawiając główne aspekty dyskusji Stolarek zaznacza, że sąsiedztwo krajów się zmienia. – Są różne sąsiedztwa. Tak samo, jak my mamy różnych sąsiadów mieszkając na przykład w bloku – jedni są fajni, drudzy są mniej fajni, jednych tolerujemy, innych mniej tolerujemy. Tak samo jest z państwami. Czasami stosunki dobrze się układają, czasami nie tak do końca dobrze – zauważa rozmówczyni.

Dziennikarka twierdzi, że wiele się zmienia w momencie migracji i tego dowodzi inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – Wszystko się zmienia w momencie wojny, gdy dany kraj sąsiedzki musi przyjąć większą ilość uchodźców lub ich część. Zmienia to społeczeństwo, zmienia to politykę. I tutaj chcemy się zastanowić wspólnie w jaki sposób migracja i uchodźcy wpływają na stosunki sąsiedzkie – mówi Stolarek.

W dyskusji weźmie udział redaktor naczelna redakcji mniejszości narodowych LRT Ewelina Mokrzecka, która tematyką migracji i uchodźctwa zajmuje się od wielu lat.

Thomo Manno festivalis / Pranešimo autorių nuotr.

– Dziennikarka przedstawi tę sytuację ze strony litewskiej, opowie, jak wygląda to sąsiedztwo między Białorusią, między Litwą, między Polską a Litwą, między Litwą i Łotwą, innymi krajami w regionie. Bo to nie musi też być bezpośrednie sąsiedztwo – tłumaczy moderatorka dyskusji. Dodaje, że bardzo ważną rolę w tym kontekście odgrywają media, na których ciąży jednocześnie ogromna odpowiedzialność.

- Media mogą uczynić dużo złego pisząc na przykład o migrantach jako o fali, która zalewa dany kraj, jako o zagrożeniu. Tak było z kryzysem migracyjnym w 2015 roku, kiedy dużo uchodźców z Syrii przyjechało do Niemiec. Media przedstawiały hordy młodych mężczyzn, którzy najechali na Niemcy. Prasa ma dużą możliwość pokazywania migracji i uchodźstwa oraz ukazywania stosunków sąsiedzkich – tłumaczy.

Tegoroczny XXVI Międzynarodowy Festiwal Thomasa Manna odbędzie się w dniach 9-16 lipca 2022 r. Z programem wydarzenia można się zapoznać na stronie internetowej www.mann.lt.