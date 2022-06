Czego kraje bałtyckie i Ukraina mogą się spodziewać po szczycie NATO w Madrycie?

W Madrycie rozpoczął się szczyt przywódców NATO. Głównym tematem spotkania są rosyjska inwazja w Ukrainie i bezpieczeństwo Europy.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg w przeddzień szczytu zapowiedział, że z wielu powodów będzie on miał „znaczenie historyczne“. Prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku odnosi się do tych słów z pewną złośliwością. - Szczyt może być historyczny ze względu na to, że bardzo wiele się ustawi, albo na odwrót - będzie bardzo dużo zapowiedzi, a nic się nie ustali. Niestety, obie opcje są nadal w grze. Druga sprawa - jaka będzie rozgrywka ostateczna w kwestii blokady Turcji, jeżeli chodzi o Szwecję i Finlandię. Albo coś się uda, albo będą na na nas czekały kolejne dyskusje i nadzieja, że Szwedzi i Finowie wejdą do NATO. Im dłużej to trwa, tym więcej pola do manewrów ma Rosja. Widać wyraźnie, że to, co się aktualnie dzieje w stosunku do państw bałtyckich i Polski jest eskalacją przed szczytem i próbą wpłynięcia na niektóre kraje, aby się zachowywały ostrożniej. Kwestią kluczową w danym wypadku jest z jednej strony wzmocnienie i mobilność, a z drugiej strony, ujęcie kwestii agresji cyfrowej, prowadzonej przez Federację Rosyjską - rozważa prof. Boćkowski.

Jens Stoltenberg / Fot. AP

Zdaniem rozmówcy LRT RADIJAS, decyzje dotyczące skali odstraszania prawdopodobnie zostaną podjęte. - Znowu, tutaj mamy dwie opcje. Proszę pamiętać, że dużo się mówi o tym, że chodzi o żołnierzy. Z drugiej strony, mówiło się o specjalnych ośrodkach, w których się znajdzie przede wszystkim zaopatrzenie i sprzęt, a żołnierze, w momencie kiedy zajdzie potrzeba, będą błyskawiczne odsyłani do takich centrów. Jednak niezbyt rewelacyjne doświadczenie Ukrainy uczy nas, że jeśli będą takie bazy, to one się staną pierwszym celem Rosji. Pojawia się problem, jak zabezpieczyć wszystkie bazy przed uderzeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Inaczej te oddziały nie będą miały po co przyjeżdżać. Kluczem jest zrozumienie, jak kraje bałtyckie i Polska stworzą korytarz, który będzie gwarantował błyskawiczne wsparcie. Nie chodzi tu nawet o Przesmyk Suwalski, ale o ilość sił i środków, a także panowanie w powietrzu, bo to jest najważniejsze. Wtedy ogromne znaczenie bez wątpienia ma Finlandia, Szwecja i marynarka wojenna tych obu krajów, a także całe zaplecze rakietowe, które jest w stanie „wyłączyć“ obwód kaliningradzki, z którego mogłoby nastąpić potencjalne uderzenie – uważa ekspert ds. międzynarodowych.

Jak dodaje, dużą niewiadomą jest rozwinięcie sytuacji na Białorusi. - Nie wiemy, czy Rosja będzie dalej grała z Łukaszenką w ten sposób jak teraz. Na Kremlu może zapaść decyzja, że wymieniamy Łukaszenkę na lepszy model i konsumujemy Białoruś jako naszą bazę - zastanawia się politolog.

Joe Biden / Fot. AP

Prof. Boćkowski uważa, że Ukraina ze szczytu w Madrycie może się spodziewać dalszych obietnic wsparcia. - Problem tkwi w tym, że z jednej strony, mogą paść bardzo duże obietnice, a z drugiej realie są takie, że - jak niedawno wspomniał jeden z zastępców Stoltenberga - sprzętu i amunicji najnormalniej w świecie brakuje. NATO nie było i nie jest przygotowane do długich operacji. Kraje członkowskie nie mają więc odpowiedniej infrastruktury wojennej, bo nie uruchamiały jej. Zaplecze sprzętowe i amunicyjne jest takie, jakie jest. Nie można więc w nieskończoność obiecywać wysyłania sprzętu, bo go od pewnego momentu w magazynach nie ma. Z kolei też nikt nie odda wszystkiego, co ma. Kłopot polega na tym, że ta obietnica NATO będzie wynikała ze zmiany paradygmatu postrzegania bezpieczeństwa - jak rzeczywiście NATO potrafi przekonać wszystkich sojuszników do tego, żebyśmy, co tu dużo kryć, z powrotem się uzbroili. Jednak Rosja w pełnoskalowej wojnie pokazuje, że wojna nie trwa kilka dni, tylko kilka miesięcy. Jest to wojna na wyniszczenie, więc trzeba mieć odpowiednie zaplecze, technologię i moc produkcyjną, aby ten sprzęt dostarczyć bezpośrednio na wojnę. Dla NATO to jest wyzwanie - zauważa wykładowca.

W kontekście wojny w Ukrainie niemało się mówi na temat bezpieczeństwa Przesmyka Suwalskiego. - Mamy z nim problem. On się pojawił pod kątem dostaw sprzętu, sił i wojska na teren państw bałtyckich. Teraz rzeczywiście rozmawiamy na temat tego, że fortyfikujący się obwód kaliningradzki i częściowo kontrolowana przez Rosjan Białoruś mogą być takimi „kleszczami“ powstrzymującymi dostarczanie sił i środków. Z drugiej strony, pamiętajmy, że w momencie, w którym ten układ sił na Morzu Bałtyckim za sprawą akcesji Szwecji i Finlandii się zmieni, a Bałtyk stanie się praktycznie morzem wewnętrznym NATO, cały sposób dostarczania sprzętu może być inny - wnika ekspert.

Tym niemniej, profesor zapewnia, że jeżeli chodzi o Rosję i zagrożenie z jej strony, to ono nie będzie szło przez żadne Przesmyki Suwalskie, bo Kreml nie musi tego robić. - Destabilizacja państw może działać – jak tego wcześniej doświadczyła Litwa – przy pomocy mocnych ataków cyfrowych oraz prób użycia tzw. „zielonych ludzików“. Aktualnie Rosja nie jest w stanie rzucić wyzwania NATO i myślę, że nie jest zainteresowana tym, aby to wyzwanie było bezpośrednie. Zawsze jest tak, że jeżeli mamy duży, solidny mur, to aby go wykruszyć szukamy najsłabszych miejsc. Najsłabszych nie dlatego, że państwa bałtyckie nie wnoszą tego, czego trzeba, jeżeli chodzi o siłę NATO, tylko ze względu na fakt, iż takie położenie i sytuacja geostrategiczna, jaka jest nie ułatwia budowy systemu zaporowego przed potencjalnym uderzeniem ze strony Rosji - twierdzi specjalista.

- Bez względu na to, co Putin chciał zrobić w Europie, układ świata zaczął się zmieniać i trudno przewidzieć, w jaką stronę. Putin był zbyt pewny siebie i nie zdawał sobie sprawy ze stanu faktycznego sił Federacji Rosyjskiej. My zresztą też. To jednak dobrze, że był właśnie taki stan rzeczy, ponieważ w innym wypadku wojna wyglądały zupełnie inaczej. Putin tak naprawdę wywrócił stolik, przy którym siedział. Dotyczył on spraw bezpieczeństwa Europy i nie tylko. Putin pokazał, że znowu może działać na zasadach siły, brutalności, twierdząc, że można podbić dowolny teren, jeżeli ma się na to ochotę. Wierzy, że nie istnieją zasady wojenne, prawo humanitarne. Tak naprawdę więc wrócił do XX-wiecznego pojmowania rzeczywistości. Tym samym rzucił wyzwanie Zachodowi i spowodował pewną reakcję łańcuchową. Za tym poszły działania Chin, przemeblowanie układu sił BRICSA i budowa struktury antyzachodniej. W końcu, świat Zachodni to Amerykanie i ich sojusznicy. Tymczasem większa część świat, pamiętająca wszystkie wojny i operacje Stanów Zjednoczonych nie tylko nie uznaje Ameryki za państwo liderskie, ale uważa, że działania zbrojne, w jakie wplątała się Ukraina, stanowią kolejną krucjatę amerykańską. W związku z tym bardzo wiele krajów albo jest całkowicie obojętnych, albo po cichu popiera Rosję - podsumowuje prof. prof. Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.