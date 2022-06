Od 13 czerwca zmieni się tryb świadczenia usług dla mieszkańców Wilna

Liczba osób, które chcą wyrobić paszport lub kartę tożsamości w oddziałach Departamentu Migracji maleje, z wyjątkiem stolicy, w związku z czym urząd wprowadza zmianę, która polega na wcześniejszej rezerwacji interesantów.

Od poniedziałku wprowadzono zmiany w obsłudze mieszkańców Wilna - paszporty i karty tożsamości można zamawiać na ogólnych zasadach tylko po wcześniejszej rezerwacji. - Musieliśmy zrezygnować z kolejki na żywo, ponieważ lokal, w którym obsługujemy mieszkańców nie jest duży, ponadto jest ograniczona liczba pracowników. W ostatnich tygodniach nie mogliśmy obsłużyć wszystkich z ,,żywej kolejki”, dlatego wprowadziliśmy wcześniejszą rezerwację - powiedziała dla LRT Evelina Gudzinskaitė, szefowa Departamentu Migracji.

- W innych miastach też były kolejki, ale to się skończyło. W Wilnie minie jeszcze kilka tygodni lub miesiąc, zanim napływ interesantów zacznie się zmniejszać – podkreśliła urzędniczka. Dodała, że Wilno jest miastem, do którego Litwini powracający z zagranicy chcą załatwiać swoje dokumenty na miejscu, a sama stolica się rozrasta, przybywa w niej mieszkańców. - To są powody, dla których ten napływ trwa – zaznaczyła.

Departament Migracji / Fot. Departament Migracji

Możliwość skorzystania z kolejki na żywo pozostanie jedynie dla osób, które chcą zamówić paszport w stołecznym oddziale w trybie pilnym, tj. tego samego dnia.

Wymiana dokumentów w innych miastach na terenie całego kraju pozostaje bez zmian. Wniosek o zmianę można złożyć w Departamencie Migracji, dokonując wcześniejszej rezerwacji lub oczekując w kolejce na żywo. Wstępna rejestracja na wymianę dokumentów w Wilnie jest dostępna wyłącznie przez internet. Jak poinformowała Evelina Gudzinskaitė, obecnie zawieszona jest możliwość dokonywania rezerwacji telefonicznych. - Zauważyliśmy kilka przypadków oszustw, w których ludzie próbują sprzedać zarezerwowane miejsce i zarejestrować kogoś innego przez telefon. Zrezygnowaliśmy z opcji telefonicznej, ale nie wszyscy seniorzy potrafią korzystać z komputera, mogą przyjść w drodze wyjątku, a my przyjmiemy i obsłużymy osoby starsze – poinformowała dyrektorka Departamentu Migracji.

Departament Migracji / Fot. Departament Migracji

Zaznaczyła, że pracownicy departamentu zauważyli na portalach społecznościowych wpisy na temat sprzedaży miejsc zarezerwowanych na wymianę dokumentów. Oszuści za taką ,,usługę” domagali się kilkudziesięciu euro. - Aby zapobiec rozpowszechnianiu się tej praktyki, departament podjął działania prewencyjne - powiedziała Gudzinskaitė.

Liczba osób zwracających się do Departamentu Migracji wzrosła po inwazji Rosji na Ukrainę.

Oprac. Renata Dunajewska.