Budowlana samowola na posesji Narkiewicza

Były minister komunikacji, a obecnie wiceprzewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Jarosław Narkiewicz bez stosownych zezwoleń na swojej posesji wybudował garaż o powierzchni prawie 80 metrów kwadratowych. Obiekt, który może pomieścić cztery samochody, Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego i Planowania Przestrzennego namierzyła na podstawie zdjęć topograficznych.

Polityk w rozmowie z naszą redakcją potwierdził, że obecnie stara się o uzyskanie zezwolenia na pozostawienie budynku, który zgodnie z obecnym stanem faktycznym powinien być wyburzony. - W miejscu starego budynku, starej gospody w latach 2013-2015 był postawiony garaż lekkiej konstrukcji. Po śmierci rodziców, od 2018 do 2020 roku zaszły zmiany dotyczące dziedziczenia. Obecnie uporządkowuję dokumenty. Powinienem więc uzyskać oficjalną rejestrację tego budynku, o co zabiegam już prawie pół roku - mówi Narkiewicz. Dodaje, że budynek jest czasowy. - Rodzice mieli projekt wybudowania budynku gospodarczego, ale miał on stanąć trochę w innym miejscu – stwierdza wiceprzewodniczący AWPL-ZChR.

Choć były minister wyjaśnia, że budynek zbudowali jego rodzice, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i Planowania Przestrzennego na podstawie zdjęć topograficznych zauważa, że zabudowa powstała w 2018 roku, a Narkiewicz działkę odziedziczył w 2016 roku. W 2014 roku Centrum Rejestrów ogłosiło, że odbudowa domu została zakończona. W tym czasie dom oficjalnie należał do rodziców Narkiewicza, ale mieszkał w nim także polityk i jego rodzina.

Jarosław Narkiewicz / Fot. D. Umbrasas / LRT

Kierowniczka wydziału ds. komunikacji w samorządzie trockim Agata Mankeliūnienė twierdzi, że obecnie budynek ma status zabudowania nieoficjalnego. - Samorząd Rejonu Trockiego otrzymał pismo od Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Planowania Przestrzennego, które dotyczyło nielegalnego statusu budynku. Wciąż jednak można to naprawić. Właściciel powinien otrzymać odpowiednie podpisy, czyli te od Trockiego Historycznego Parku Narodowego oraz sąsiadów - twierdzi urzędniczka oraz dodaje, że cała procedura legalizacji obiektu jest wstrzymana ze względu na brak zgody parku.

Tymczasem Algirdas Steponavičius, architekt Trockiego Historycznego Parku Narodowego, mówi, że wydanie pozwolenia nie jest możliwe, ponieważ garaż został wybudowany bez zachowania odpowiedniej odległości od granicy działki.

Z kolei Ona Subačienė, kierowniczka Wydziału ds. Planowania Przestrzeni i Inspekcji Budowlanej tłumaczy, że specjaliści oglądali i porównywali zdjęcia topograficzne z różnych lat. Dane strony internetowej geoportal.lt wskazują, że budynek został wzniesiony w 2018 roku. Z danych Google Maps wynika, że ​​na miejscu zabudowy była stara oficyna, znacznie mniejsza niż nowa. Podczas tworzenia projektu odbudowy domu obiecano, że stary drewniany budynek zostanie zburzony, ponieważ mógł znajdować się również na granicy ziem państwowych. Subačienė twierdzi, że Jarosław Narkiewicz ma dwa wyjścia: do sierpnia uzyskać wszystkie odpowiednie zezwolenia albo zburzyć budynek.