Dr Kinga Geben: polszczyzna na Wileńszczyźnie ewoluuje w kierunku polszczyzny kuchennej

W Polsce ze sklepowych półek znikły pierogi ruskie i rosyjska musztarda. Produkty opatrzono nowymi etykietami ,,Pierogi ukraińskie” i ,,Musztarda ostra”. Od kilku miesięcy w mediach czytamy o wojnie ,,w Ukrainie”, a nie ,,na Ukrainie”. Dr Kinga Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego twierdzi, że po 24 lutego znaleźliśmy się również nowej rzeczywistości językowej

Czy śledzi Pani to, co się dzieje obecnie w Ukrainie?

Tak. Rzeczywiście to wszystko napawa przerażeniem. Przez pierwsze tygodnie w ogóle nie mogliśmy pracować. Niezwykłe poruszenie widzieliśmy wśród studentów. Teraz próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i w nowej rzeczywistości językowej. Dobrze pani powiedziała, w Ukrainie.

Zrobiłam to świadomie. I w związku z tym mam do pani pytanie czy to jest dobry moment, żeby zacząć mówić „w Litwie“. Bo niektórzy eksperci twierdzą, że jednak mówienie „na Litwie“ jest niepoprawne politycznie. Co pani o tym sądzi?

Niedawno na ten temat napisano naukowy artykuł, w którym się mówi o tym, że „na Litwie“ jest formą tradycyjną. Natomiast całkowicie poprawne i dopuszczalne są dwie formy. „W Litwie“ tak samo jest „na Ukrainie“ i „w Ukrainie“, ale w przypadku Węgier to by było bardzo niewygodne językowo. Jakiś czas temu robiono badania statystyczne, które dotyczyły tego, jak ludzie mówią. Wynika z nich, że obie formy są równoprawne. A jak będzie w przyszłości? Do zadań językoznawców należy opisywanie języka, a nie normowanie.

Czy dobrze rozumiem, że im częściej będziemy używali określonych form, im częściej będą się pojawiały w prasie, tym szybciej na przykład „w Litwie“ wejdzie do obiegu?

Tak, im częściej to się będzie pojawiało w użyciu tym szybciej to będzie uznane w słownikach za całkowicie równoprawne formy, a potem jako formę częstszą, czyli popieraną przez językoznawców.

W Polsce ze sklepowych półek zniknęły pierogi ruskie i musztarda rosyjska. Zastąpiły je pierogi ukraińskie i musztarda ostra. Pojawiają się też głosy, że z języka polskiego warto wyeliminować wszelkiego rodzaju rusycyzmy, zanim jednak do tego przejdziemy, chciałabym Panią zapytać o kondycję języka polskiego na Wileńszczyźnie?

Mam tu ambiwalentne uczucia. Z jednej strony nie ukrywajmy, że nie za dobrze dzieje się w języku mówionym, gdy chodzi o użycie poprawnego języka polskiego w sytuacji, kiedy wiemy, że nasz rozmówca rozumie nas w każdym innym języku. Widzimy i znamy takie przykłady, jak osoba publiczna używa naraz trzech języków.

Natomiast jeżeli chodzi o ruskie pierogi i musztardę rosyjską, to rzeczywiście, to zawsze były pierogi ukraińskie. Nazwa nawiązywała do Rusi. Jeżeli chodzi o musztardę rosyjską, owszem, jest to typowa musztarda, znacznie bardziej ostra niż ta, która była znana w Polsce.

Czyścimy sklepowe półki, ale też niektórzy eksperci wskazują, że warto też oczyścić język polski z rusycyzmów. Literaturoznawca Michał Rusinek w felietonie „Gazety Wyborczej“ pisze, „rusycyzmów używamy automatycznie: „biust“, „głównodowodzący“, „łgać“, „niezawisły“, „sojusz“, „zakąska“ i inne. Polszczyzna nie ucierpi, gdy usuniemy je z naszego języka. Czy pani się z tym zgadza?

Michał Rusinek napisał to w felietonie, a felieton jest z założenia takim gatunkiem, gdzie pozwalamy sobie na czasem ostre żarty i ironizowanie. Natomiast w tym żarcie jest jakaś ukryta prawda i rzeczywiście takie rusycyzmy, których używamy na co dzień mogą pochodzić np. z języka z XVII w. i których już nie możemy zastąpić żadnym innym wyrazem. Podam taki przykład, jak „gubernia“ czy „sobór“. Halina Karaś w opracowaniu słownikowym zebrała rusycyzmy okresu zaborów na podstawie prasy warszawskiej. I tu możemy znaleźć np. słowo „bałagan“, „dorożka“, „koczować“ i in. XX-wieczne jak „bolszewizm“ i „kołchoz“ czy też te związane z rozwojem techniki albo zjawisk, które zachodziły w gospodarce np. „szarańcza“. I to są takie wyrazy, których obcości po prostu już nie odczuwamy.

Ale czy się Pani zgadza z postawą Michała Rusinka? Czy warto oczyszczać język polski z rusycyzmów? A jeżeli tak to w jaki sposób?

Warto przede wszystkim usuwać z języka wtręty, które obserwujemy w języku też mówiących po polsku. Tutaj chodzi o pewne nawiązania do języka rosyjskiego o to, że żarty są lepiej wyrażane przez język rosyjski. Wulgaryzmy są wyrażane przez język rosyjski. Doskonale to odzwierciedliła sytuacja ostatnich miesięcy. Nie będę powtarzać tego słowa. Przecież można było je zastąpić innym wulgaryzmem pochodzącym z języka polskiego. Można było wyrazić to bardziej ekspresyjnie, niekoniecznie trzeba było zapisywać cyrylicą i właśnie w tym brzmieniu upowszechniać w mediach społecznościowych. To wiąże się z wiarą, że wszystkie najlepsze, nacechowane emocjonalnie wulgaryzmy są w języku rosyjskim. A dlaczego żartujemy w języku rosyjskim? Zastanówmy się, dlaczego to nas tak bawi?

Mówiłyśmy o rusycyzmach, natomiast warto też wspomnieć o kalkach językowych. W szkole zawsze słyszałem że „imiona własne piszemy z dużej litery“, a ma być?

Wielką literą albo dużą literą.

Oczywiście nie mówię już o takim nagminnym używaniu na Wileńszczyźnie przez litewskich Polaków „na dany moment“. Pani doktor jak ma być?

„W tym momencie“, ale jest tego więcej. Na przykład takie odpowiedniki, zespolenia „tak jak i on, jak i ona“, „więc i on, i on, i te“ „i“ na początku jest też pod wpływem rosyjskiego „i tak i jak“.

Zdecydowanie też należy potępiać i piętnować mieszanie trzech języków. To wygodnictwo. Ponadto polszczyzna niestety ewoluuje w kierunku polszczyzny kuchennej, czyli dobrze się mówi na tematy codzienne. Trudno się mówi na tematy, które wymagają refleksji, użycia tego słownictwa, którego nie ma w języku potocznym.