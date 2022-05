Viktorija Čmilytė-Nilsen o wspólnym polsko-litewskim dziedzictwie historycznym

Bardzo się cieszę, że dziedzictwo i znaczenie historyczne Konstytucji 3 Maja jest uznawane w naszych krajach – mówi przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nilsen.

Od kilku lat Wilno i Warszawa mówią jednym głosem o zagrożeniach ze strony putinowskiej Rosji. Nasi zachodni partnerzy nie zawsze brali to na poważnie. Czy dzisiaj wciąż musimy to udowadniać?

Wszyscy rozumieją, że dzisiaj żyjemy w absolutnie innej rzeczywistości. 24 lutego był tym dniem, kiedy obudziliśmy się w innym świecie. Nikt się tego nie spodziewał, nie patrząc na wszelkie prognozy i ostrzeżenia, że w XXI w. w Europie może trwać tak brutalna wojna. Razem z Polską należymy do bloku państw sojuszniczych, które z partnerami z UE i NATO mówią jednym głosem. Mówimy o zagrożeniu nie tylko dla regionu, ale całej Europy. Apelujemy o jeszcze szybszą rezygnację z krwawej nafty i gazu. Popieramy nałożenie bardziej surowych sankcji. Bez żadnych wyjątków. Jesteśmy za okazaniem jak największej pomocy Ukrainie, nie tylko w sensie humanitarnym, ale mam na myśli też dostawy broni. Kryzys humanitarny, który już trwa, obejmuje prawie 5 mln uchodźców i może być tylko pierwszym etapem, jeśli nie dołożymy wszelkich starań, aby zatrzymać wojnę. Ukraina musi oprzeć się agresji rosyjskiej. Pod tym względem z Polską jesteśmy najbliższymi sojusznikami. Ta wspólnota jest dzisiaj ważna, jak nigdy.

W ciągu ostatnich 30 lat relacje polsko-litewskie przejmowały różne formy. Na jakim etapie obecnie jesteśmy?

Współpracujemy bardzo ściśle na płaszczyźnie dyplomatycznej i politycznej. Wspólnym głosem mówimy na temat wojny w Ukrainie. Litwa jest jednym z liderów, jeśli chodzi o kategoryczne i niezbędne kroki względem Rosji. Mając koalicję krajów podobnie mówiących i działających, to przekonanie dużych zachodnich krajów jest łatwiejsze.

Polska przyjęła około trzech milionów uchodźców z Ukrainy. Litwa ponad 50 tysięcy. Czy Litwa może jakoś wesprzeć Polskę w tej kwestii?

Dużo rozmawialiśmy o tym, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. Warto zaznaczyć, że Polsce udało się dobrze uporać z pierwszą, ogromną falą uchodźców, dzięki temu, że już wcześniej tam mieszkała sporo liczba Ukraińców. Poza tym bardzo entuzjastycznie w udzielaniu pomocy włączyły się organizacje pozarządowe i inne inicjatywy. Podobny proces obserwujemy na Litwie. Co warto zrobić na poziomie UE? Powołać mechanizm rekompensaty dla krajów przyjmujących największe liczby uchodźców. Pod tym względem Polska pełni wyjątkową rolę. Trzeba jednak pamiętać o takich państwach jak Mołdawia, gdzie per capita na jednego mieszkańca przypada największa liczba uchodźców. Sytuacja tam jest jeszcze bardziej dramatyczna. O tym też rozmawialiśmy w Polsce, że potrzebna jest pomoc krajom należącym do Partnerstwa Wschodniego, ale niebędącymi członkami UE. Te kraje doświadczają też dużej presji ze strony Rosji.

Andrzejus Duda ir Viktorija Čmilytė-Nielsen / D. Umbraso/LRT nuotr.

Obie strony deklarują, że relacje między państwami są bardzo dobre. Ostatnio strona polska była zaniepokojona procesem reorganizacji szkół. Przede wszystkim Warszawie chodziło o dwie polskie szkoły w rejonie trockim. Jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie?

Z kolegami z Polski ciągle mówimy o rzeczach, które już udało się zrealizować oraz o tych aktualnych. W przypadku rejonu trockiego - naprawdę dołożyłam wszelkich starań w pośredniczeniu. Rozmawiałam ze wspólnotą mieszkańców i przedstawicielami samorządu. Wgłębiłam się w zaistniałą sytuacją. Z marszałek Sejmu Elżbietą Witek ustaliłyśmy, że nas odwiedzi. W ramach wizyty, mam nadzieję, odwiedzimy też Troki. W rozmowach z kolegami z Polski zawsze akcentuję, że przede wszystkim te szkoły nie są zamykane, tylko reorganizowane. Zmienia się status placówek oświatowych, ale dzieci będą mogły nadal się uczyć w tych samych budynkach. Celem reorganizacji, podobnie jak w przypadku innych szkół, jest jakość oświaty. To jest ważny cel i nie możemy tego negować. Przyznaję, że po odbyciu rozmów z obiema stronami, argumenty posiadają obie strony. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań w znalezieniu dobrego rozwiązania. W tej sytuacji musimy unikać wszelkich niesnasek, które obciążają nasze relacje, naszą wspólnotę w obecnej skomplikowanej i ważnej sytuacji.

W biegłym roku wspólnie obchodziliśmy święto Konstytucji 3 Maja. Jak będą wyglądały obchody w tym roku?

W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę, dlatego mieliśmy piękne i uroczyste obchody. Parlamenty połączyły się zdalnie. To było związane z pandemicznym okresem. Wizyt na żywo nie mieliśmy. Teraz, kiedy ciągle odbywamy rewizyty na żywo sytuacja jest trochę inna. Wiem, że zaplanowano wiele wydarzeń. Bardzo się cieszę, że dziedzictwo i znaczenie historyczne Konstytucji 3 Maja jest uznawane w naszych krajach. Obchodzimy tę datę jako coś ważnego dla obu naszych państw.