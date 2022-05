Pukszto: Działanie w pojedynkę w zglobalizowanym świecie jest skomplikowane

Litwa obchodzi 18. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. W 2004 roku nasz kraj wraz z dziewięcioma innymi państwami dołączył do tej wspólnoty. Jednak w kierunku eurointegracji była wyboista i do tej pory mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami - twierdzi w rozmowie LRT RADIJAS Andrzej Pukszto, politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

- Członkostwo w Unii Europejskiej dla niektórych jest zachętą, przynosi wiele radości i satysfakcji. Nie wszyscy są jednak z tego zadowoleni. Gdyby na początku lat 90-tych ktoś by mi powiedział, że Litwa po 10-12 latach stanie się członkiem tego bardzo elitarnego klubu, to z trudnością bym uwierzył. Teraz młodzież nawet się nie zastanawia, że przyszło to w sposób niełatwy, a czekała nas długa droga, było dużo dyskusji, perturbacji. Od pewnego czasu przyzwyczailiśmy się do tego, że Litwa jest częścią Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że trzeba się z tego cieszyć. Dla niewielkiego kraju wejście do takiego szerokiego grona jest gwarancją bezpieczeństwa, większej stabilności. Nieważne, czy mówimy o systemie finansowym, czy reformach ekonomicznych - wydaje się, że to jest jednak dobra podstawa i drogowskaz dla kraju - uważa politolog.

Rozmówca przypomina, że należy pamiętać, iż działanie w pojedynkę w globalnym świecie staje się coraz bardziej skomplikowane. - Przypomnijmy sytuację, jaka dominowała 10-12 lat temu, kiedy na świecie było sporo ataków terrorystycznych. Oczywiście, że Unia Europejska i NATO dają poczucie bezpieczeństwa oraz jednoczą wszystkich w różnych inicjatywach obronnych i ekonomicznych. W ubiegłym tygodniu na Litwie przebywał eurokomisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który dyskutował tutaj o programie żywnościowym. Jak i w każdej sprawie, nawet niepolitycznej, bycie w gronie 27 towarzyszy jest o wiele bardziej racjonalne i bezpieczne - tłumaczy naukowiec.

Pukszto podkreśla, że w trakcie pandemii koronawirusa UE przyszła z pomocą, dostarczając szczepionki. - Należy pamiętać też o wielkim programie odbudowy, wysokich dotacjach, zaplanowanych dla wszystkich krajów przez Komisję Europejską. W rutynie dnia powszedniego niekiedy zapominamy o pewnych przywilejach. Jesteśmy czasami skłonni widzieć tylko te strony ujemne. Czasami jednak, komunikując ze studentami czy z gośćmi spoza Unii Europejskiej, zauważam, że wszyscy z wielką zazdrością patrzą na UE. Nic nie jest idealne - Wspólnota ma w pewnych zakresach sprawy, które należy doskonalić. Wszyscy jednak na nią patrzą jak na klub elitarny, miejsce dobrobytu, zrzeszenie, które jest najbardziej zaawansowane. W kwestiach demokracji i praw człowieka, ekonomii i ochrony zdrowia oraz wielu innych sprawach starajmy się widzieć bardziej pozytywne strony i cieszyć się z tego członkostwa - stwierdził.

- Myślę, że wszyscy chcieliby być na równi. Kwestia równości socjalnej i ekonomicznej będzie wracała przez cały czas. W końcu chcemy i gaży, i pracy jak w Niemczech czy Belgii lub Francji. Myślę, że sprawy, dotyczące tego, jak wyrównać poziom życia w UE, a także sumę podatków i dotacji, wymagają wielu dyskusji. Dzisiaj obserwujemy różne tendencje. Oficjalnie są trzy projekty, ogłoszone jeszcze przed trzema laty, dotyczące wizji przyszłości. Jest jeszcze propozycja “trzech prędkości”, propozycja bardziej lub mniej zintegrowanej Unii. Wszystko jest teraz w rękach obywateli, dużo jest też krytyków, bo prądy eurosceptyczne nie maleją. Na pewno chodzi o to, aby przywódcy poszczególnych krajów starali się znaleźć wspólny mianownik między 27 krajami - dostrzega wykładowca.

Członkiem Unii Europejskiej chce zostać również Ukraina. - To jest kwestia, która też wcześniej częściowo dzieliła Unię Europejską. W tym wypadku wiąże się ona z bezpieczeństwem. Jeszcze rok temu różnica zdań była bardzo duża. Na przykład, Francja była wyjątkowo sceptyczna wobec zbliżenia z Ukrainą. Ostatnie tragiczne wydarzenia, dotyczące agresji Rosji, pokazały, że musimy bardzo wyraźnie przestawić Ukrainie perspektywę członkostwa w UE. Zresztą, to już się stało. Przed dwoma tygodniami w Kijowie gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wręczyła ona prezydentowi Zełenskiemu zaproszenie do negocjacji dotyczących integracji w UE. W kwestii Ukrainy będzie to tryb przyspieszony, bo jeśli wcześniej kraje przystępowały do Unii, zderzały się one z tzw. kryteriami kopenhaskimi. Znajduje się w nich 10-12 punktów, jakie kraje muszą spełnić, jeżeli chcą przystąpić do Wspólnoty. Oczywiście, w wypadku Ukrainy będą warunki ulgowe, bo musimy teraz wyciągnąć pomocną dłoń - podsumowuje rozmówca LRT RADIJAS.