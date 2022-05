Odtąd Ana będzie mogła być Anną

1 maja weszły w życie akty wykonawcze do Ustawy o pisowni imion i nazwisk obywateli Litwy w dokumentach tożsamości. Odtąd wystarczy udać się do najbliższego urzędu stanu cywilnego albo złożyć wniosek w formie online, by zapisać swoje imię i nazwisko w oryginale.

Przyjęta na początku roku Ustawa wprowadza do alfabetu litewskiego trzy dodatkowe litery „w”, „x” i „q”, których używanie dotyczy dwóch grup: obcokrajowców i ich współmałżonków oraz mniejszości narodowych. Nie będzie można używać jednak polskich znaków diakrytycznych, jak „ć”, „ł”, „ó”, czy „ń”, natomiast możliwe będą dwuznaki „cz”, „sz” i „nn”.

- W przypadku przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie, pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w paszporcie mamy wpisaną narodowość. Można to zrobić w formie online, za pośrednictwem strony epslaugos.lt. Jeżeli takiego wpisu nie posiadamy, wówczas należy złożyć wniosek o wpisanie narodowości – mówi minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska, jedna z inicjatorek zmiany legislacyjnej.

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Następnym krokiem jest wniosek o zmianę dotychczasowego imienia i nazwiska. – W praktyce to wygląda tak samo, jak zmiana nazwiska po zamążpójściu – na samym początku zmieniamy paszport i dowód tożsamości, a następnie prawo jazdy, kartę bankową – tłumaczy minister.

W przypadku dzieci, zmiana nazwiska będzie wymagała pisemnej zgody jednego z rodziców oraz pisemnej zgody dziecka, jeśli ukończyło 10 lat.