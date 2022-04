Piekarz z Poznania w Buczy piecze chleb dla cywilów i ukraińskich żołnierzy

Zapakował do dostawczaka pół tony mąki i pojechał do Buczy. Kilka dni wspólnie z ukraińskim piekarzem Jarkiem Burkijwskim sprzątali ,,Chatę piekarza”, którą rosyjscy żołnierze zamienili w swoją bazę. – Ta piekarnia jest obecnie takim miejscem nadziei i powrotu do normalnego życia – w rozmowie z portalem lrt.lt mówi Jacek Polewski, piekarz z Poznania.

- To był emocjonalny impuls, widziałem zdjęcia tego, co się wydarzyło w Buczy. Porozrzucane po ulicy ludzkie ciała. Byłem przerażony, ale w pierwszej chwili pomyślałem, że muszę tam pojechać, bo wojna się za chwilę skończy, a trzeba pomóc ludziom odbudować miasto. W samochód firmowy zapakowałem więc 500 kilogramów mąki i pojechałem – mówi Jacek Polewski. Wcześniej, by dokonać zakupu składników do pieczenia chleba zrobił pieniężną zbiórkę. W ciągu doby na jego konto wpłynęło ponad 20 tys. złotych.

Piekarz przyznaje, że kiedy przyjechał do Buczy najbardziej przeraziła go całkowita pustka. – To były puste ulice, po których biegają tylko psy i całkowita cisza. Natomiast widać, że życie powoli wraca – tłumaczy.

W piekarni, z której właścicielem Jacek Polewski nawiązał wcześniej kontakt, podczas okupacji rosyjscy żołnierze mieli bazę. – Wewnątrz to wyglądało jak jaskinia zbójców. Rosjanie mieli tam swój klub. Siedzieli, palili w tym piecu, jedli i zostawili mnóstwo syfu. Pierwsze dwa dni musieliśmy sprzątać, obawiając się czy nie zostawili tu jakiejś niespodzianki typu mina pod materacem – opowiada poznaniak oraz dodaje, że ,,Chata piekarza” w Buczy jest wyjątkowym miejscem. – Piekarz ją zbudował własnoręcznie z ,,glinosieczki”. Sam wybudował piec opalany drewnem i to jest najwyższy poziom do wypiekania chleba rzemieślniczego – mówi.

Bucza "Chata piekarza" / Fot. FB/Yevhen Prykhodko

Kiedy zaczęli wypiekać chleb pod ,,Chatę piekarza” zaczęli ściągać okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele służb porządkowych. – Czuli zapach pieczonego chleba i przychodzili do nas, pytali, kiedy będzie chleb, o której? Ta piekarnia jest dzisiaj takim miejscem nadziei i powrotu do życia, do normalności, bo przecież chodzi o to, żeby wszystko wróciło na normalne tory – dodaje Jacek Polewski.

Piekarz mówi, że dzisiaj mieszkańcom Buczy najbardziej brakuje świeczek i latarek, bo w wielu miejscach wciąż nie ma prądu, gazu i wody. - Potrzebują też środków uspakajających – wymienia mężczyzna.