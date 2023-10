Kazys Maksvytis. Neveikiančių įmonių išregistravimas

Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis Registrų centras, siekdamas kad registruose ir informacinėse sistemose esantys duomenys būtų aktualūs ir jų gavėjams teiktų kuo didesnę naudą, tęsia neveikiančių ir duomenų apie save neteikiančių įmonių ir organizacijų likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro procesą.

Šiuo metu didesnis dėmesys yra teikiamas tiems juridiniams asmenims, kurie, Registrų centro duomenimis, turi nekilnojamojo turto.

Siekiame, kad mūsų prižiūrimuose registruose ir informacinėse sistemose esantys duomenys būtų ne tik tikslūs, išsamūs, bet ir aktualūs, todėl Juridinių asmenų registro „išvalymas“ nuo prievolės teikti aktualius duomenis ir dokumentus, pavyzdžiui, metines finansines ataskaitas ar kontaktinę informaciją, nesilaikančių įmonių ir organizacijų yra vienas iš registrų tvarkytojų veiklos prioritetų. Vien per šiuos metus išregistravome apie 20 tūkst. tokių neveikiančių ar privalomų duomenų ir dokumentų neteikiančių įmonių ir organizacijų.

Šiuo metu įmonė aktyviai siunčia pranešimus apie numatomą likvidavimą tiems juridiniams asmenims, kurie, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuosavybės teise valdo nekilnojamojo turto – tokių juridinių asmenų suskaičiuojama apie 1,5 tūkstančio. Dauguma šių juridinių asmenų yra uždarosios akcinės bendrovės, tačiau yra po kelias dešimtis mažųjų bendrijų, asociacijų, žemės ūkio bendrovių bei viešųjų įstaigų.

Turto turinčių juridinių asmenų likvidavimas ir išregistravimas yra šiek tiek kitoks, kadangi nepakanka iš registro išregistruoti įmonę ar organizaciją. Vėliau teismai papildomai dar turi nuspręsti, kam atiteks juridiniam asmeniui priklausantis turtas. Daugeliu atveju, neatsiradus suinteresuotoms šalims, pavyzdžiui, akcininkams ar kreditoriams, juridinio asmens turtas teismo sprendimu atitenka valstybei.

Į ką atkreipti dėmesį?

Registrų centras pranešimus apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą siunčia Juridinių asmenų registre nurodytais juridinių asmenų buveinių adresais ir valdymo organų nurodytais kontaktiniais adresais ar Gyventojų registre esančiais asmenų deklaruotais gyvenamosios vietos adresais.

Vadovaujantis teisės aktais Registrų centras juridinių asmenų likvidavimo procedūrą inicijuoja tuomet, kai įmonė ar organizacija laiku nepateikia savo metinės finansinės ataskaitos. Išsiuntus pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, įmonės bei organizacijos turi per 3 mėnesius pateikti savo metinę finansinę ataskaitą. To nepadarius per nurodytą laiką, Registrų centras inicijuoja juridinio asmens likvidavimą ir įregistruoja teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“.

Tuomet per vienerius metus juridinio asmens dalyviai ar valdymo organo nariai gali kreiptis į teismą su prašymu atšaukti likvidavimo procedūrą. Per nustatytą terminą negavęs teismo pranešimo apie juridinio asmens likvidavimo atšaukimą, Registrų centras išregistruoja juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro.

Vien per šiuos metus Registrų centras inicijavo apie 22 tūkst. juridinių asmenų likvidavimo procedūrą, apie 20 tūkst. juridinių asmenų įregistruotas teisinis statusas „Inicijuojamas likvidavimas“, o iš Juridinių asmenų registro išregistruota apie 19 tūkst. juridinių asmenų.

Šiuo metu Juridinių asmenų registre iš viso yra įregistruota apie 240 tūkst. juridinių asmenų.