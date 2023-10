Rimantas Benetis. Kaip rasti balansą tarp verslo poreikių ir techninės brandos

Vis daugiau įmonių nori pereiti nuo tiesiog programinės įrangos gamybos į produktų kūrimą. Tačiau tai sukelia naujų iššūkių, kuriems ne kiekviena bendrovė yra pasiruošusi.

Priklauso nuo produkto stadijos

Visąlaik vienu metu gaminame apie 30 skirtingų produktų. Susiduriame su paprasta problema – kaip suderinti verslo poreikį su technine branda. Ne paslaptis, inžinierių komandos nori sukurti produktą: iš techninės pusės – panaudoti naujausias technologijas, bet iš kitos pusės – verslas ir siekia savo naudų. Ir tas priklauso nuo to, kokio stadijoje (kelionėje) produktas yra – tik pradedamas gaminti (angl. greenfield), ar jis naudojamas nedideliame rate, ar jau yra gan plačiai naudojamas vartotojų, ar greitu metu bus išimamas iš rinkos.

Šie kriterijai turi įtakos ir galimai techninei brandai. Jei produktas dar nepristatytas rinkai ar turi nedaug vartotojų – mažiau norėsis investuoti į kokybę, bet turėti daugiau verslo funkcijų. Jei vartotojų yra ir jų didelis kiekis – tuomet reikės įdėti maksimalias pastangas bandant patenkinti jų lūkesčius. O jei produktas išimamas iš vartojimo – neverta investuoti į kokybinius kriterijus, užtenka išlaikyti.

Bet čia ir iškyla problema – jei kuriant produktus iš pat pradžių neinvestuosime į techninę dalį, galime susikurti techninės skolos tiek, kad verslui bus vis sunkiau atnaujinti funkcijas, dėl to, gali tekti techninę dalį atnaujinti iš pagrindų ar kurti naujai, kas yra papildomos, didelės išlaidos.

Čia ir iškyla klausimas, kaip IT specialistams užtikrinti balansą – kad komandos galėtų įvertinti, ko reikia dabartinėje produkto stadijoje, kaip išlaikyti kokybę ir kaip atliepti verslo poreikius.

Kraštutiniai sprendimai

Įmonės tokiais atvejais kartais renkasi kraštutinius sprendimus.

Iškilus poreikiui – tiesiog puola taisyti, tuomet labai greitai prisigaminama techninės skolos ir vėliau labai jau sunku judėti toliau, o kiekvienos naujos verslo funkcijos pridėjimas kainuoja vis daugiau. Tai ima kelti klausimus klientams, kodėl naujų verslo funkcijų kūrimas atsieina taip brangiai, jei nereikia visko kurti iš naujo, o tik atnaujinti produktą.

Kitas kraštutinumas – nuo pat pradžių pradėti taikyti pačius auksčiausius reikalavimus – dėl to sugaištama labai daug laiko iki pasirodant pirmoms verslo funkcijoms.

Dar viena problema, kuri gali iškilti – ne visi klientai gali suprasti techninį žargoną – tuomet bus sunku susiderinti bei įsivardinti, kokia jų produkto dabartinė kokybė.

Bus sunku klientui paaiškinti, kokias geras praktikas jam naudoti. Tas pats ir su komandomis – kartais jos kuria produktus ir kelerius metus, tai nebūtinai ta komanda, kuri pradėjo, ir užbaigs produkto kūrimą. Tad tiek su verslu, tiek su kuriančiomis komandomis, labai svarbu iš anksto apsibrėžti lūkesčius ir kokybės kartelę. Juk ne paslaptis, jog ne visos komandos vienodai supranta kokybę. Dėl to svarbu nekuriant vaikų darželio, o išlaikant lankstumą, pačioms komandoms leisti apsispręsti, kiek jos nori įdėti darbo ir kokiais kriterijais matuos projekto kokybę.

Pasitelkiamas susitarimas

Organizacijos viduje esame nutarę, kad komandos susitaria su klientais, kokios metrikos yra svarbios iš verslo pusės ir tai užrašome verslo kalba (pavyzdžiui, pagaminta verslo funkcija tampa prieinama vartotojui per 5 dienas). Kontrolinio sąrašo (angl. checklist) turėjimas nepasiteisina, dėl to ėmėme ieškoti būdų, kokias kitas geriausias praktikas galime pasitelkti. Kas nutikdavo su kontroliniais sąrašais – komandos lanksčiau interpretuodavo, pritempdavo geresnius rezultatus. Visi yra žmonės, bet to laiku nepastebėjus, tai gali tapti ir savęs apgaudinėjimu, tad kol tai nepadarė žalos, ėmėme savęs klausti, kokius kitus būdus galima atrasti?

Visos praktikos taikomos dėl esminės priežasties – kad produkto pakeitimai nesugadintų vartotojo patirties.

Taikome susitarimo metodą, kai pirmiausiai inžinierių komanda susėda su klientu ir sutaria, kokie yra verslo lūkesčiai (ar pakeitimų greitis, ar jų kokybė ir t.t.) ir kas bus, jei lūkesčiai nebus patenkinami (ar komanda investuoja į praktikas, ar mes sumažiname lūkesčius). Tuomet komanda pasilieka lankstumo, kokias praktikas pritaikys projektui, kad galėtų patenkinti keliamus lūkesčius. Tai tampa pastoviu procesu ir susitarimas yra pritaikomas prie verslo poreikių.

Metrikų turėjimas ir lūkesčių apsibrėžimas padeda aiškiai susitarti, kokioje stadijoje yra verslo produktas ir tai tampa pagrindu diskusijai bei tolimesniam darbui. Kokie verslo lūkesčiai, ką darysime, jei jie nėra patenkinti ir pasitelkimas apibrėžtų praktikų bei metrikų sąrašų, sukuria tokį procesą, kuris leidžia balansuoti tarp kokybės ir greičio bei ypač pasiteisina, kai įmonėje vienu metu dirba daug komandų su daug produktų.