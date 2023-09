Rokas Janauskas. Generatyvinis DI ir intelektinė nuosavybė: kurią kryptį pasirinksime?

Tobulėjantis dirbtinis intelektas kelia daug teisinių ir etikos klausimų, nes liečia daug sektorių. Šiuo metu ypač populiarėjantis generatyvusis dirbtinis intelektas („ChatGPT“, „MidJourney“ ir kt.) tampa vis labiau ir plačiau naudojamu kūrybinėse industrijose. Atsiranda vis daugiau kūrinių, sukurtų DI.

Generatyvus dirbtinis intelektas (DI) naudoja didelius kiekius duomenų ir kitų autorių kūrinių fragmentus, kad imituoja kūrybinį stilių. Todėl kyla klausimų dėl autorių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos DI naudojant kitų autorių kūrinius. Diskusijos ypač susijusios su autorių teisių pažeidimu (t. y. ar DI gali įtraukti kūrėjų darbus į mokymosi algoritmą be autoriaus leidimo, nurodymo ir kompensacijos), ar DI turėtų licencijuoti bei atlyginti už turinio panaudojimą, bei kam priklauso DI sukurtų kūrinių nuosavybe.

Daugėjant ginčų, teismai turės nustatyti, kaip intelektinės nuosavybės įstatymai turėtų būti taikomi generatyviniam DI. Taigi, atsakymų į šiuos aktualius klausimus yra ieškoma būtent šiuo metu. Bet kai kurias tendencijas jau galima išskirti.

Kam priklauso DI sukurtas kūrinys?

Daugiausia aiškumo yra dėl to, ar DI sukurtas kūrinys gali gauti autorių teisių apsaugą. Atsakymas paprastas – negali.

Kalbant apie meną, ar tai būtų vaizdo įrašas, vaizdas, scenarijus, muzika, jei jį sukūrė dirbtinis intelektas, asmuo negali reikalauti jo nuosavybės ar autorių teisių apsaugos. Rugpjūčio viduryje JAV teismuose išnagrinėta byla, kuria teismas atsisakė tenkinti prašymą suteikti apsaugą DI sukurtam kūriniui, kadangi nėra žmogaus indėlio.

Dirbtinis intelektas / AP nuotr.

JAV patentų ir prekės ženklų biuras taip pat atsisako taikyti autorių teisių apsaugą DI sukurtiems kūriniams, motyvuodamas tuo, kad tik žmogui gali būti pripažinta autorystė. DI sukurtas kūrinis neregistruojamas, nes jis buvo sukurtas „be žmogaus kūrybinio indėlio“.

LR autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas (ATGTĮ) taip pat numato, kad kūrinio autorius yra kūrinį sukūręs fizinis asmuo.

Taigi, nesant žmogaus indėlio, DI sukurtam kūriniui autorystė ir autorių teisių garantuojama apsauga nepripažįstama. Pozicija tokia, kad DI suformuojama užklausa (angl. prompt) yra ne kas kita kaip instrukcija ar idėja, kuri nėra saugoma.

Tačiau kitokia situacija yra su DI pagalba sukurtais kūriniais („AI-ssisted“), bet ne paties DI sukurtais („AI-generated“) kūriniais. Jeigu kuriant kūrinį, DI naudojamas kaip įrankis, bet yra ženklus žmogaus indėlis į kūrinio kūrybą, apsauga gali būti suteikta. Pavyzdžiui, komikso knygelė gali būti sukurta pasitelkiant DI, bet visa pamatinė istorija, koncepcija, personažai ir pan. sukurti žmogaus.

Dirbtinis intelektas / AP nuotr.

Kitas svarbus momentas yra įsigilinti į DI programų naudojimo taisykles. Daugelis jų numato, kad visa joms pateikta ir jų sugeneruota informacija gali būti programų naudojama paslaugoms teikti. Taigi reikėtų atsargumo su medžiaga, kuri pateikiama į šias DI programas – ypač įsitikinti, kad informacija, kuria dalinatės su DI programomis, nėra konfidenciali ar kitų asmenų intelektinė nuosavybė.

Problemos dėl DI naudojamų duomenų algoritmui mokyti

Bylos pasiekia JAV teismus, kuriuose autoriai kaltina DI programas naudojant jų kūrinius, įtraukiant jų kūrinius į mokymosi bazes be autorių sutikimo. Nurodoma, kad, pavyzdžiui, „Books3“ duomenų rinkinyje buvo panaudota apytiksliai 190 tūkst. darbų, įskaitant 170 tūkst. knygų, mokant dirbtinio intelekto modelius be leidimo. Stephenas Kingas ir kiti garsūs kūrėjai yra tarp tūkstančių rašytojų, kurių autorių teisių saugomi darbai naudojami lavinant DI didelius kalbos modelius.

Pasigirsta ir aštresnių nuomonių, kad DI tiesiog kaltinama internetine vagyste ar piratavimu. Kad DI kuriama ateitis statoma ant be leidimo naudojamų kūrinių.

Dirbtinis intelektas / AP nuotr.

Autoriai nori, kad jų kūriniai būtų naudojami su jų sutikimu, nurodant jų autorystę ir tinkamai atlyginant. Daugelis autorių nesutinka su automatinių kūrinių įtraukimu į algoritmų mokymo duomenų rinkinius, akcentuoja teisę pasitraukti ar drausti įtraukti į DI modelius. Taip pat kalbama apie tinkamą licencijavimo modelį, kuris kompensuotų už kūrinių panaudojimą. Pasigirsta ir baimių, kad DI gali pakeisti dalį kūrėjų bei baimę prarasti darbą.

Kai kuriems tai tik pajamų dalinimosi klausimas?

Turinio įtraukimu į DI algoritmus nepatenkinti ne tik autoriai, bet ir didieji el. leidėjai, žinių portalai. Tačiau panašu, pastariesiems tai labiau naujo verslo modelio klausimas.

Šalių deryboms dėl turinio naudojimo neduodant rezultatų, JAV dienraštis „The New York Times“ užblokavo „ChatGPT“ kūrėjo „OpenAI“ žiniatinklio nuskaitymo programą, o tai reiškia, kad „OpenAI“ negali naudoti leidinio turinio savo AI modeliams mokyti. Be to, „The New York Times“ atnaujino paslaugų teikimo sąlygas, kad uždraustų jo turinį naudoti mokant dirbtinio intelekto modelius. Tuo labiau, „The New York Times“ svarsto galimybę į teismą paduoti „OpenAI“ dėl turinio naudojimo apmokant DI modelį.

Taigi, galiausiai DI įmonės turės išmokti licencijuoti ir mokėti už bet kokius kūrinius, kuriuos jos norės įtraukti į DI algoritmus. Ir turės siekti autorių leidimo arba pašalinti kūrinius, kurie neturi leidimo. Tai gali sulėtinti DI plėtrą.

DI įmonių vertinimu, kūrinių įtraukimas yra „sąžiningas naudojimas“

DI plėtrą palaikančių nuomone, dirbtinio intelekto mokymas naudojant autorių teisių saugomą medžiagą yra „sąžiningas naudojimas“ (angl. fair use). „Sąžiningas naudojimas“ tai JAV teisinė doktrina, leidžianti tam tikromis aplinkybėmis naudoti autorių teisių saugomą medžiagą be autorių sutikimo, pavyzdžiui, siekiant parodijuoti, cituoti ir išvestinius kūrinius, kurie praturtina kultūrą. DI pramonė savo poziciją grindžia tuo, kad generatyvieji DI įrankiai nekopijuoja knygų, kurių pagrindu mokėsi, o sukuria naujus kūrinius, ir kad tie nauji kūriniai nepakenkia komercinei originalų rinkai.

Dirbtinis intelektas / AP nuotr.

Lietuvoje taip pat taikomos panašios išimtys iš autorių teisių apsaugos, vadinamos autorių turtinių teisių apribojimais. Nuo 2022 metų gegužės 1 dienos į šiuos apribojimus grįžo leidimas kūrinį panaudoti karikatūrai, parodijai ar pastišui, praplėsta teisė cituoti apima visus kūrinius (anksčiau citavimas apėmė tik mokslo ir literatūros kūrinius), naujai įtrauktas naujas kūrinių naudojimas tekstų ir duomenų gavybos tikslais ir kt.

Tačiau JAV „sąžiningo naudojimo“ (angl. fair use) atvejai nėra sureglamentuoti tiek, kad būtų aiškūs kiekvienai situacijai. Konkretų atvejį vertina teismas nagrinėjamo ginčo apimtyje. Svarbiu generatyviniam DI sprendimu laikytinas gegužę priimtas JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje (Andy Warhol Foundation Inc. v Goldsmith) dėl mirusio atlikėjo Prince fotografijos perdarymo. Goldsmith yra Princo nuotraukos autorių teisių savininkė. Ji padavė į teismą Andy Warholo vizualiųjų menų fondą (AWF) dėl autorių teisių pažeidimo po to, kai fondas be sutikimo naudojo Warholo perdarytą „Oranžinio princo“ atvaizdą, padarytą pagal Goldsmith nuotrauką. JAV Aukščiausias Teismas pasakė, kad tai nėra „sąžiningo naudojimo“ atvejis. AWF turėjo gauti tinkamą licenciją ir tinkamai kompensuoti fotografei. Tarp eilučių pasakyta, kad AWF turėjo pasidalinti uždarbiu su fotografe, kuri už pirminį nuotraukos panaudojimą gavo tik 400 dolerių.

Kadangi JAV Aukščiausias Teismas nusprendė, kad išvestinis Warholo kūrinys nėra „sąžiningas naudojimas“, tai gali sukelti problemų DI sukurtiems darbams. Nesant aiškumo, daugėjant teisminių ginčų, ir paliekant kiekvieną atvejį spręsti teismui, neapibrėžtumas tik didėja. O tai gali neigiamai paveikti investuotojų į DI nuotaikas.

Matoma rizika dėl monopolijos

Autorių susirūpinimą dėl kūrinio panaudojimo ir atlyginimo galima suprasti. Tačiau dėl autorių teisių apribojimo kyla ir pavojus, kad generatyvinio DI vystymas gali susitelkti tik didelių ir kapitalo turinčių korporacijų rankose. Nes tik jos pajėgs sudaryti licencines sutartis su visais kūrėjais ir mokėti jiems licencinius mokesčius. Mažesnieji gali neatsilaikyti.

Prisiminkime Napster, kuri pradėjo muzikos dalinimosi platformos veiklą, bet susidūrusi su autorių teisių ir licenciniais klausimais, pralaimėjo daugybę bylų ir turėjo skelbti bankrotą. Tačiau šiai dienai turime „Spotify“ ir „iTunes“, kurios sugebėjo išdirbti muzikos licencijavimo klausimų modelį, ir įsitvirtino kaip muzikos platformos. Taip pat Amazon su knygų prekyba.

Skirtingų kultūrų susidūrimas

Panašūs klausimai ir istorija kartojasi, nes technologijų ir leidybos pasauliai seniai turi skirtingą požiūrį į intelektinę nuosavybę. Čia galima paminėti ir autorių teisių prisitaikymą prie interneto, atvejus kai „Google“ pavertė knygas iš turinio į duomenis, atviro kodo (angl. open source) judėjimą ir kt.

Todėl ir dabar keliamas klausimas, kaip reikėtų reguliuoti šią sąlyginai naują generatyvinio DI technologiją. Ar DI laikyti tokia svarbia ateitį keičiančia technologija, kad taikytume jai išimtis iš autorių teisių reguliavimo? DI palaikytojai klausia, ar visuomenė laimi ar pralaimi dėl autorių keliamų teisminių skundų prieš DI? Juk žmogus mokosi panašiai, kaip algoritmas, iš to, ką yra perskaitęs ar matęs. Todėl DI, tuo pačiu ir naujas kūrybiškumas, kurį DI įgalina, neturėtų būti ribojamas.

Autorių pozicija, kad vis tik turėtų būti siekiama pusiausvyros tarp DI technologijų plėtros skatinimo ir kūrėjų bei autorių interesų apsaugos ir tinkamo atlyginimo jiems.

Kitas svarbus aspektas, ar intelektinės nuosavybės teisės iš vis yra tinkamas įrankis reguliuoti DI technologiją? Galbūt dirbtiniam intelektui reikia detalaus reguliavimo (kaip, pavyzdžiui, televizijos ar radijo), harmonizuoto ir suderinto pasauliniu lygiu, priežiūros institucijų.

Taigi, yra kelios nuomonių ir suinteresuotų šalių grupės ir kelios galimos kryptis, kuria linkme judėti. Esame svarbiame momente, nes tai, kaip bus sureguliuotas DI, dalinai nulems pasaulį, kuriame gyvensime ateityje.