Rokas Janauskas ir Rytis Maliukevičius. Kas užtikrins, kad tiekėjas maitins patiekalais už vieną centą?

Pastebėta nauja tendencija, kad, per VšĮ CPO LT atliekant maitinimo paslaugų viešuosius pirkimus, tiekėjai varžosi tik dėl nedidelės dalies komercinių patiekalų kainų. Nemokamą maitinimą (t. y. maitinimą, kurį finansuoja iš biudžeto) tiekėjai įsipareigoja teikti pagal patvirtintus įkainius. Tuo tarpu komercinius patiekalus siūlo už kainą, kuri vertinama išrenkant laimėtoją.

Nemažai tiekėjų nurodo vieno ar net nulio centų kainas už šiuos komercinius patiekalus ir taip užsitikrina laimėtojo statusą.

Iš esmės viešuosiuose pirkimuose galimi nulinių ir minusinių kainų pasiūlymai, kurie patys savaime negali lemti viešųjų pirkimų principų ir konkurencijos pažeidimų, nes pasiūlytos kainos neįprastumas, be kita ko, grindžiamas tiekėjo, kaip viešojo pirkimo sutarties kontrahento, patikimumu.

Net jeigu tiekėjas pasiūlo nulio eurų kainą, toks pasiūlymas negali būti automatiškai atmestas. Tiekėjas turi pagrįsti, kokiomis lėšomis vykdys sutartį, kad užtikrintų savalaikį ir kokybišką sutarties vykdymą laikantis visų aplinkosaugos, socialinės apsaugos, darbo teisės ir kitų reikalavimų.

Argumentas dėl noro patekti į rinką ir gauti rekomendacijų yra galimas, tačiau jis bet kuriuo atveju turi būti pagrįstas. Tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, jis taip pat gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų.

Valgykla / BNS nuotr.

Taigi, pasiūlymo kaina gali atitikti savikainą ar būti nuostolinga. Tokiu atveju svarbu, kad tiekėjas pagrįstų, jog nebus pinigų srauto sutrikimo ar kitų aplinkybių, kurios lemtų teikėjo nemokumą ar negalėjimą įvykdyti viešo pirkimo sutarties.

Maitinimo paslaugų pirkimo atveju, tikėtina, kad tiekėjas galėtų pagrįsti, kad pakankamas pajamas sugeneruos už valstybės lėšas perkamas maitinimas, todėl komercinį maitinimą tiekėjas galės pateikti už savikainą ar net nuostolingai (už vieną centą ar net nemokamai).

Nors siūlyti vieno ar net nulio centų kainas už patiekalus yra leistina, vis tik kyla nuomonių, ar toks pirkimo organizavimo būdas (kai nugalėtojas nustatomas tiekėjams varžantis tik dėl mažos dalies, tarkime, penki maitinimai per dieną, komercinių maitinimo produktų, dėl kurių tiekiamas vieno cento pasiūlymas), yra tinkamas maitinimo paslaugų pirkimui ir užtikrina tiekėjų varžymąsi ir konkurenciją.

Tačiau, jeigu tiekėjas pateikė pasiūlymą, kad teiks kai kurį maitinimą už vieną centa, jis tai turi ir daryti. Viešojo pirkimo sutartyje turi būti aiškus tiekėjo įsipareigojimas ir atitinkama sankcija pažeidimo atveju.

Mokyklos valgykla / BNS nuotr.

Nuo 2023 m. sausio įsigalioję LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai numato didesnį akcentą sutarties vykdymo priežiūrai ir reikalavimą paskirti už pirkimo sutartį atsakingą asmenį. Tarptautinės vertės ir supaprastintų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimų) atveju perkančioji organizacija privalės paskirti už pirkimo sutarties vykdymą atsakingą asmenį (nebent už tai atsakinga bus paskirta pirkimo komisija). Šis pakeitimas reiškia didesnę asmeninę atsakomybę už tinkamą pirkimo sutarties vykdymą iš perkančiosios organizacijos pusės, įskaitant pareigą kontroliuoti, ar tiekėjas įvykdė tai, ką pažadėjo.

Teismų praktikoje taip pat akcentuojama, kad viešojo pirkimo sutarties vykdymo priežiūra neturi būti atsitiktinė, taikoma pasirinktinai, o viešojo pirkimo sąlygomis turėtų būti sukurtas veiksmingas laimėtojo ir pirkėjo bendradarbiavimo mechanizmas. Perkančioji organizacija turi teisę įtraukti į pirkimo sutartį sąlygas, kuriomis užtikrinama jos teisė atlikti sutarties vykdymo priežiūrą ir kontrolę.

Taigi, pirmiausia, turi būti tinkamai aprašytos sutarties nuostatos, bei numatytos proporcingos ir tinkamos sankcijos pažeidimo atveju.

Valgykla / BNS nuotr.

Pavyzdžiui, sutartyje turi būti numatyti saugikliai, kad tiekėjas laikysis pasiūlyme nurodytos vieno cento kainos komerciniams patiekalams. Be to, reikėtų aiškumo, kokiam konkrečiai patiekalų skaičiui tiekėjas įsipareigoja taikyti tokį pasiūlyta vieno cento įkainį. Pavyzdžiui, tiekėjo pasiūlyme buvo nurodyta, kad konkrečiu patiekalu už vieną centą preliminarus maitinamų asmenų skaičius yra vos penki asmenys. Nesant aiškiai numatyto įsipareigojimo sutartyje, gali kilti neaiškumas, ar tiekėjas yra įsipareigojęs per dieną parduoti tik penkis patiekalus, ar daugiau (tiek, kiek yra poreikis). Be to, ar tiekėjas gali pasiteisinti, kad patiekalų už vieną centą tą dieną neturi, nes juos visus pardavė arba neturėjo produktų jiems pagaminti? Visos situacijos, kuriuos liks aiškiai neaptartos sutartyje reikš, kad dėl jų kils nesutarimas ir tai gali lemti ginčus.

Taip pat, jeigu laimėtojas išrenkamas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, sutartyje svarbu numatyti, kad tiekėjas privalo užtikrinti ir laikytis pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. Jeigu tiekėjas nurodė, kad maisto gamyboje naudos ne mažiau 50 proc. ekologiškos produkcijos, teikėjas sutarties vykdymo metu periodiškai turėtų pateikti dėl to ataskaitas.

Svarbu ir tai, kad už sutarties sąlygų nesilaikymą būtų nustatyta tinkamai atgrasanti sankcija. Pavyzdžiui, kad nebūtų atvejų, kad jeigu tiekėjas pažeidžia įsipareigojimą tiekti maitinimą už sutartyje nurodytą kainą (vieną centą), bauda yra pernelyg maža (pavyzdžiui, iki 100 eurų už atvejį). Arba, kad tiekėjas nurodo labai aukštą medianą (pavyzdžiui, 5 tūkst. eurų per mėnesį), dėl to gauna daugiau balų ir laimi konkursą. Tačiau minėtos algos medianos nesilaikymo atveju, bauda neturėtų būti itin maža (pavyzdžiui, 200 eurų už atvejį).

Valgykla / BNS nuotr.

Be to, būtina sutartyje numatyti, kad gali būti toleruojami tik keli nustatyti pažeidimai, t.y, jeigu tiekėjas pažeidžia sutartį du ar tris kartus per tam tikrą laikotarpį, sutartis yra nutraukiama ir tiekėjui taikoma nutraukimo bauda ir (ar) pasinaudojama sutarties įvykdymo užtikrinimu.

Vėlgi, minėtas laikotarpis turėtų būti nurodytas kuo ilgesnis, rekomenduotina bent 6–12 mėnesių. Kitu atveju, nurodžius, kad sutartis gali būti nutraukta tik esant 3 pažeidimams per metų ketvirtį (per 3 mėnesius), reiškia, kad per metus gali būti toleruojami net 8 pažeidimai. Kadangi praėjus metų ketvirčiui, pažeidimai nusinulina.

Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ CPO LT atsakomybės už vykdytus pirkimus, ir juo labiau už sutarties vykdymo metu padarytus pažeidimus atsakomybės neprisiima. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnyba vis dažniau baudžia sutarčių vykdytojus (perkančias organizacijas) už netinkamą sutarčių vykdymą. Todėl mokykloms svarbu išlikti dėmesingoms ir nenukrypti nuo sudarytų sutarčių sąlygų jas vykdant. Svarbu imtis tinkamų priemonių sutarties vykdymo priežiūrai užtikrinti.

Praktika rodo, kad, vykdant mokinių maitinimo, maisto tiekimo sutartis mokyklos, darželiai ir kitos ugdymo įstaigos dėl žmogiškųjų išteklių, žinių ar kompetencijos stokos ne visada sugeba užtikrinti, kad tiekėjai tinkamai vykdytų sudarytas viešojo pirkimo sutartis.

Dažnai maisto produktai atvežami ne pirkėjo nustatytu laiku, o kada patogiau tiekėjui; mokyklų valgyklose patiekalai mokiniams parduodami ne tiekėjo pasiūlytomis kainomis, kurios buvo nurodytos konkurso metu, o daug didesnėmis; maisto patiekalų sudėtis ir įvairovė neatitinka keltų reikalavimų, neužtikrinama ekologiškų produktų dalis ir kt.; kartais patiekalai būna vos ne per mus mažesni, nei nustatyta; pasitaiko ir tokių atvejų, kai maisto ruošimui naudojami net pasenę ir netinkami naudoti maisto produktai.

Nors sudarytose sutartyse ir būna numatyta tiekėjo atsakomybė už sutarties pažeidimus bei reikalingi mechanizmai, kaip pažeidimus fiksuoti ir taikyti numatytas sankcijas. Tačiau dėl teisinių žinių stokos ar dėl nenoro, o gal baimės, ginčytis su maitinimo įmonių personalu ar teisininkais, dažnai apsiribojama žodinėmis pastabomis. Žodinės pastabos teisiškai nėra įpareigojančios ar tinkamai fiksuojančios pažeidimą. Taigi, pažeidimai lieka tinkamai neužfiksuoti, be to ir toliau kartojasi.

Siekiant efektyvinti viešojo pirkimo sutarčių vykdymą bei užtikrinti jų laikymąsi, pastebima praktika, kai viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo teisinės priežiūros paslauga pasitelkiama iš išorės. Specialistai padeda tinkamai įforminti pažeidimus, tinkamai apskaičiuoti delspinigius, baudas, parengti reikiamus raštus dėl pažeidimo ar sutarties nutraukimo, padeda išieškoti netesybas, padeda spręsti ginčus su netinkamai sutartis vykdančiais tiekėjais.