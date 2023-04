Justinas Dedela. Ar dirbtinis intelektas yra ilgai lauktas atsakas į smulkaus ir vidutinio verslo problemas?

Pasaulinė informacinių technologijų ir konsultacijų bendrovė „Accenture“ skelbia, kad dirbtinis intelektas (DI) ir kitos technologinės inovacijos gali padidinti verslo produktyvumą net 40 proc. Tuo įsitikinti suskubo daugybė įmonių. Verslo programinės įrangos palyginimo platformos „Capterra“ apklausa rodo, kad DI savo darbe jau pasitelkia 30 proc. vidutinio ir smulkaus verslo.

Aišku, tai yra tik skaičiai ir statistika. O statistika, kaip žinome, gali būti interpretuojama įvairiai. Be to, jau ne kartą išgyvenome panašius susižavėjimo periodus, kuomet į naują galimybę buvo žvelgiama per rožinius akinius ir galvotrūkčiais skubama ją adaptuoti savo veikloje. Taip buvo su virtualia realybe, 3D spausdinimu, blockchain technologija ir kitais sprendimais, kurie visų pirma tapo žiniasklaidos pamėgtais burtažodžiais, traukiančiais auditorijos dėmesį.

Visgi DI, nors ir skatinantis aklą visuomenės bei žiniasklaidos susižavėjimą, panašu, gali išties tapti proveržio varikliu ir padėti smulkiam bei vidutiniam verslui augti greičiau. Daryti tokią prielaidą verčia net kelios priežastys.

Visų pirma reikia suprasti, kad DI gali būti naudojamas daugybėje skirtingų sričių, pradedant rinkodara ir pardavimais ir baigiant finansais ir verslo operacijų valdymu. Pavyzdžiui, DI galima naudoti, siekiant pagerinti produktų ar paslaugų personalizavimą ir pritaikymą klientų poreikiams, paspartinti prekių ar paslaugų tiekimo procesą, pagerinti klientų aptarnavimą, analizuoti ir prognozuoti rinkos tendencijas ir atlikti daugelį kitų veiksmų, kurie smulkiam ir vidutiniam verslui dažnai būna neįkandami, nes reikalauja didelių investicijų.

Nors tokios galimybės atrodo įspūdingai, bet jos nėra didžiausias DI suteikiamas privalumas. Pats svarbiausias aspektas – DI gali padėti smulkiam ir vidutiniam verslui taupyti laiką, nes daugybę procesų galima automatizuoti. Tai reiškia, kad reikėtų mažiau laiko rutininei veiklai ir galima būtų daugiau dėmesio kreipti į svarbiausius verslo aspektus, tokius kaip strategija ir plėtros planavimas.

Kad DI gali būti labai naudingas smulkiam ir vidutiniam verslui, siekiant padidinti savo veiklos efektyvumą ir augimą, rodo ir konkretūs pavyzdžiai, kaip šis technologinis sprendimas gali padėti.

1. Automatizuotas klientų aptarnavimas

DI gali būti naudojamas automatizuojant klientų aptarnavimą. Tai leistų mažoms įmonėms greičiau aptarnauti didesnį klientų kiekį, o tuo pačiu ir pagerinti aptarnavimo kokybę. Pavyzdžiui, DI jau dabar gali būti naudojamas atsakant į standartinius klientų klausimus, teikiant rekomendacijas ir net sudarant elementarias sutartis.

2. Tikslesnės ir paprastesnės prognozės

DI taip pat gali būti naudojamas tobulinant analizės procesą ir prognozuojant verslo rezultatus. Tai ypač naudinga prekybos, finansų ir kitose srityse, kur svarbu greitai reaguoti į rinkos pokyčius. DI gali padėti įmonėms nustatyti geriausius pardavimo laikus, numatyti produktų paklausą ir net prognozuoti kainų pokyčius. Visa tai suteikia milžinišką konkurencinį pranašumą ir leidžia geriau pasiruošti galimiems rinkos pokyčiams.

3. Efektyvesnis žmogiškųjų išteklių valdymas

DI gali būti naudojamas atrenkant galimų darbuotojų CV, išsiaiškinant jų savybės, patirtį ir kompetencijas, o tam tikrais atvejais ir vedant darbo pokalbius. Tai padėtų verslui sutaupyti ne tik išteklių, bet ir laiko, kuris mažam ir vidutiniam verslui yra labai brangus ir, dažnai, esminis veiklos variklis. Be to, DI gali būti pasitelkiamas identifikuojant darbuotojų stiprybes ir silpnybes bei sudarant mokymo programas, kurios padėtų darbuotojams efektyviau atlikti savo užduotis ir didintų jų produktyvumą ar pasitenkinimą darbu.

4. Suasmeninta rinkodara

DI gali padėti įmonėms sukurti efektyvesnę rinkodarą, pritaikant turinį ir pasiūlymus kiekvienam klientui individualiai. Tai leistų bendrovėms kurti suasmenintas reklamas ir rekomendacijas, atitinkančias kiekvieno kliento elgseną ir pageidavimus. Taip patobulinta rinkodara leistų padidinti klientų lojalumą ir, tikėtina, paskatintų pardavimų augimą.

5. Efektyvesnis prekių atsargų valdymas

DI gali padėti prognozuoti, kiek bendrovei reikėtų produktų atsargų, atsižvelgiant į ankstesnius pardavimus ir rinkos tendencijas. Tai leistų verslui laiku atnaujinti atsargas ir išvengti pertekliaus. Be to, DI gali būti naudojamas, nustatant geriausią užsakymo laiką, tad įmonė visada turėtų pakankamai produktų.

Tai yra vos keli pavyzdžiai, rodantys, kaip DI naudojimas mažo ir vidutinio verslo sektoriuje gali padėti įgyvendinti sėkmingos verslo strategijos elementus, tokius kaip efektyvus resursų valdymas, personalizacija, procesų automatizavimas ir efektyvus rinkos analizavimas. Visa tai verslui potencialiai leidžia sutaupyti laiko, lėšų ir energijos, o tai padeda geriau įgyvendinti plėtros planus ir augti.

Visgi, nepaisant galimybių, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad DI nėra panacėja visiems iššūkiams ir problemoms, susijusiems su mažo ir vidutinio verslo augimu. Kai kuriais atvejais DI net ir dabar lieka tolima svajone dėl didelių diegimo išlaidų ir įgyvendinimo sunkumų. Tai yra didelis barjeras mažiems ir vidutiniams verslams.

Vertinant DI potencialią naudą ir realų efektą smulkiam ir vidutiniam verslui ypač svarbu atidžiai įvertinti, kokią įtaką jis gali turėti konkrečioje verslo srityje, kokie yra jo pranašumai ir trūkumai, ir kokius iššūkius reikia įveikti, kad naujovė būtų sėkmingai įdiegta praktikoje. Tik tokiu būdu smulkus ir vidutinis verslas galės pasinaudoti DI atveriamomis galimybėmis ir susikurs sąlygas lengviau siekti verslo tikslų.

Žinoma, geriausia būtų, jei visiems pavyktų išlaikyti balansą tarp skepticizmo ir nevaldomos euforijos dėl DI atėjimo į kasdienį gyvenimą. Man, manau, pavyksta tai padaryti. Nesu tikras ar artimiausiu laiku DI sugebės pasiekti visas tas rožines svajones, apie kurias trimituoja žiniasklaida, tačiau jis jau dabar man leidžia dirbti efektyviau. Štai dabar jis man padėjo parašyti šį straipsnį. Taip sutaupiau bent porą darbo valandų ir padariau kelias įžvalgas, kurias kitu būdu įvardyti būtų kur kas sunkiau. Ir, svarbiausia, man tai nieko nekainavo, nes pasitelkiau nemokamą „Chat GPT“ įrankį.

Tad, matyt, pagrindinis klausimas ir iššūkis mažiems ir vidutiniams verslams – ne DI galimybės, o pasiruošimas naujovei. Ar esate pakankamai išradingi ir atviri naujoms darbo formoms, ar tam ruošiate save ir savo komandas? Ar jau žinote, į kokį klausimą jums turėtų atsakyti DI?