Andrius Krištapavičius. Uždrausta lažybų reklama ir toliau masina lošti?

Koks skirtumas tarp rudenį vykusios Europos krepšinio čempionato transliacijos per komercinį kanalą ir Pasaulio futbolo čempionato transliacijos per Lietuvos radijo ir televizijos kanalą? Toks, kad futbolą per nacionalinį transliuotoją stebėjote be įkyrių „lažybos, lažybos, lažybos“ reklamų.

Tiesa, azartinių lošimų reklama Lietuvoje ir taip yra uždrausta, bet komerciniuose TV kanaluose ar interneto portaluose mes vis tiek matome azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus. Prevencinis įstatymas yra, bet jis apeinamas. Jis neveikia.

Kaip prasilošęs pilietis padavė valstybę į teismą

Atėjo kartą į advokatų kontorą iš internetinių lažybų padoriai prasilošęs pilietis, kuris buvo įsitikinęs, kad būtent įkyrios reklamos buvo pagrindinis faktorius, kodėl jis įnyko į lažybas. Iš tiesų, Azartinių lošimų įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžia reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Štai ir turime teisinio kazuso paradoksą – valstybė turėjo tikslą apribojimais sureguliuoti azartinių lošimų reklamą, bet paliko spragą, kurią dabar matome visur apkaišytą azartinių lošimų bendrovių pavadinimų pavidalu. Azartinių lošimų reklama yra uždrausta, tačiau bet kuris paauglys atmintinai gali išvardinti visų Lietuvoje veikiančių lažybų bendrovių pavadinimus ir nupiešti jų prekės ženklus.

Taigi ką daro prasilošęs pilietis? Kadangi valstybė teigia, kad azartinių lošimų reklama yra uždrausta, o pilietis įnyko į lošimus vien dėl to, kad nuolatos matė reklamą su lažybų bendrovių pavadinimais, todėl į teismą jis padavė valstybę. Padavė surašęs kvalifikuotą ieškinį ir nurodęs atlyginti jam penkiaženklę pinigų sumą, kuri faktiškai atitiko praloštą sumą. Radikalaus teisinės minties šuolio iš paprastų teismų prasilošęs pilietis nelabai ir tikėjosi, nes teismams būtų reikėję sukurti drąsų precedentą. Naują teisinę praktiką, pagal kurią ir kiti prasilošę piliečiai galėtų įrodinėti, kad lošti juos paskatino nuolat ir visur matoma reklama su lažybų bendrovių pavadinimais ar jų prekės ženklais. Kitaip tariant, atlikti vieną, po to kitą ir dar kitą statymą juos paskatino faktiškai neveikiantis azartinių lošimų reklamos draudimo įstatymas, kurį su išimtimis priėmė Lietuvos Respublikos Seimas.

Dėl to bendrajame teismo procese tiesiog buvo klojama dirva būsimajam individualiąjam konstituciam skundui. Kai šis pilietis praėjo visas instancijas, kurios atmetė jo ieškinį valstybei kaip nepagrįstą, jis kreipėsi į Konstitucinį teismą. Individualiajame konstituciniame skunde pilietis dar labiau pabrėžė, kad yra tokia Konstitucija, kurios 46 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Taip pat paminėjo analogiją su tabaku ir alkoholiu, kurio reklama yra draudžiama. Pilietis motyvavo, kad azartiniai lošimai lygiai taip pat kaip alkoholio ir tabako gamyba turi būti traktuojami, kaip ūkinė veikla, besikesinanti į tautos gerovę.

Lietuvos Respublikoje alkoholio ir tabako reklama tikrai yra uždrausta įstatymais ir toks draudimas įtvirtinas besąlygiškai. Tai reiškia, kad skirtingai nei azartinių lošimų atvejais, alkoholio ir tabako gamintojams neleidžiama reklamuoti net savo prekės ženklo. Būtent dėl to, valstybė giriasi, kad uždraudus reklamą sumažėjo alkoholio vartojimas ir su juo susijusios neigiamos pasekmės. Sunku vertinti, kokie galingi lobizmo vėjai prašvilpė įstatymų leidėjo galvoje, jeigu bendras valstybės interesas drausti azartinių lošimų reklamą pavirto šnipštu. Tai yra klasikinis pavyzdys, atskleidžiantis, kaip valstybės kilnūs tikslai apsaugoti visuomenę nuo ūkinės veiklos, kuri kėsinasi į tautos gerovę, prasilenkia su tikrove.

Konstitucinio Teismo verdiktas ir Saudo Arabija-Argentina rungtynių netikėtumo faktorius

Visos aplinkybės rodė, kad labai įdomi ir išskirtinė byla turėtų sudominti išskirtinį Konstitucinį Teismą. Bet labiau teoretikų nei praktikų kompanija atsisakė priimti tokį skundą ir motyvavo, kad pareiškėjas turėjo visas galimybes kreiptis į institucijas, kad jos uždraustų jam lošti. Dėl to ir teoretikai, nes praktikšai nei vienas teoretikas negalėtų paaiškinti, kaip internete mokančiam naršyti paaugliui ar kitam piliečiui gali būti apribota galimybė paspausti reklamuojamą nuorodą su lažybų bendrove ir būti nukreiptam į jos tinklalapį, kur jau bus pasiūlyta atlikti statymą.

Pavyzdžiui, kaip tik siūloma statyti už Saudo Arabija-Argentina rungtynių baigtį. Juk žaidžia aiškus favoritas ir nėra nė menkiausių dvėjonių, kas laimės. Ar ne? Ir kiek dar šis Pasaulio futbolo čempionatas pateikė netikėtų rungtynių baigčių, kai favoritas nepateisino savo statuso. Iš to laimėjo tik lažybų bendrovės. Tuo tarpu eilinius piliečius nuo „garantuoto laimėjimo“ gelbėjo nebent tai, kad rungtynes transliavo LRT televizija, per kurią ir šiaip bet kuri komercinė reklama yra draudžiama.