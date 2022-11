Olga Mesceriakova. Pinigai ar mėgstamas darbas – kaip gauti abu?

Šalyje kylant elektros, prekių kainoms bei augant infliacijai kiekvienas nori uždirbti kuo daugiau, kad galėtų jaustis finansiškai saugus. Tačiau anot tyrimų, nemėgstamas, tik dėl pinigų dirbamas darbas neretai sukelia daug streso, miego sutrikimus, perdegimą ar net depresiją. Tad kaip atrasti aukso viduriuką tarp norimo atlyginimo ir mėgstamo darbo?

Kaip išsikelti sau tinkančius karjeros tikslus, kurie patenkintų ne tik jūsų finansinius lūkesčius, bet kartu padėtų ir realizuoti save?

Be tikslo žmogus panašus į be irklų vandenyne plūduriuojančią valtį – neaišku, kur jį vanduo nuneš. Išsikelti trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros tikslus yra būtina bet kokiame gyvenimo periode – nesvarbu ar tik pradedate savo karjeros kelią, ar jau esate darbo rinkoje ne vienerius metus. Tyrimai rodo, jog nusistatyti tikslai padeda išlaikyti motyvaciją ir tiek sąmoningai, tiek patiems to nesuvokiant juos pasiekti. Neišsigryninę kur mes esame savo karjeros kelyje ir kur link einame, dažnai priimame prastus sprendimus ir ne visada išnaudojame palankias galimybes.

Atsakymų ieškokite pomėgiuose ir įpročiuose

Norint ištrūkti iš nemėgstamo darbo ir netenkinančių pajamų rato karjeros ekspertė pataria pirmiausia iškelti ir sau atsakyti į kelis esminius, tačiau paprastus klausimus – kas man patinka, kokios mano vertybės, kokios temos mane domina, kokias stiprybes turiu. Kartais į šiuos klausimus atsakyti pačiam gali būti sudėtinga. Tokiu atveju paprašykite pagalbos kolegų, artimųjų ar draugų.

Identifikuoti savo pomėgius ir įpročius galima pačiu paprasčiausiu būdu – ant lapo susirašykite viską, ką jūs mėgstate, kuo domitės. Jei sugalvoti sudėtinga, visada gali padėti žmonės, puikiai pažįstantys jus ir jūsų darbo įpročius. Pomėgių analizavimas padeda išsikelti karjeros tikslus, kurie leistų dirbti ką, kaip ir kur jūs norite. Nuoširdūs atsakymai į šiuos bei panašius klausimus daug pasako apie jūsų asmenybę, o jų išsigryninimas leidžia suprasti, ko jūs ieškote darbe, kokioje srityje ar pozicijoje galėtumėte dirbti su malonumu ir kokius karjeros tikslus vertėtų išsikelti.

Siekite finansinio stabilumo

Krizės akivaizdoje reikėtų atsižvelgti ne tik į karjeros tikslus, kurie atitiktų jūsų pomėgius, suteiktų malonumą ir padėtų įprasminti save, bet leistų užsitikrinti ir finansinį stabilumą. Nors balansą tarp mėgstamos veiklos ir norimų pajamų atrasti sunku, tačiau tikrai įmanoma.

Reiktų apgalvoti, koks atlyginimas tenkintų ilguoju laikotarpiu. Nesvarbu, kokioje srityje dirbate – bet kokiai veiklai turite išsikelti ne tik emocinius, bet ir piniginius tikslus. Realistiškus ne iš piršto laužtus finansinius tikslus išsikelti galima žinant savo išlaidas. Todėl vertėtų pradėti nuo jūsų mėnesinių išlaidų sąrašo. Jame aiškiai turite išskirti, kiek pinigų išleidžiate būtinosios išlaidoms – mokesčiams už būstą, įvairioms įmokoms už paskolą, lizingą, draudimą, kiek išleidžiate maistui, namų apyvokos prekėms, kiek skiriate vaikų ar augintinių išlaikymui. Nei vienas nenorime gyventi nuo algos iki algos skaičiuodami kiekvieną eurą, todėl toliau nepamirškite įtraukti ir laisvalaikio išlaidų. Kai prieš akis aiškiai matome, kiek pinigų mums reikia kiekvieną mėnesį, kad gyventumėme komfortiškai, tuomet galime pareiti prie ilgalaikių finansinių tikslų išsikėlimo. Įsivertinkite, kiek pinigų norėtumėte atsidėti taupymui ar investavimui. Mat tai taip pat labai svarbi biudžeto dalis, kurios nevalia pamiršti.

Kai realiai įsivertinote savo išlaidas, tuomet reikėtų pereiti prie rinkos analizės. Tai nesunkiai padaryti padeda darbo skelbimai. Pirmiausia pataria peržiūrėti visus jūsų pomėgius, veiklos sritis ir kompetencijų lauką atitinkančius skelbimus ir įvertinti siūlomus atlyginimus norimai pozicijai.

Žinodami rinkos tendencijas, galėsite išsikelti realistiškus finansinius karjeros tikslus bei juos argumentuotai išsakyti būsimam ar jau esamam darbdaviui. Tiesa, ne visuomet gali iš karto pavykti susitarti dėl geidžiamo atlygio. Tokiu atveju, vertėtų susidėlioti aiškų atlyginimo kilimo perspektyvų planą – kokius tikslus pasiekus jūsų finansinis atlygis gerės. Taip dirbdami pasitenkinsite ir emociškai ir žinosite aiškų finansinį tikslą, kurio siekiate.