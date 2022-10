Andrius Kochanskas. Kam nei šilta nei šalta, kad elektra brangi

Energijos kainų šoko fone daugybė gyventojų ir verslų pradėjo ieškoti būdų kaip sumažinti sąskaitas už elektrą. Populiariausias – mažinti vartojimą ir taupyti. Tačiau yra ir kitas kelias, galintis ne tik padėti valdyti sąnaudas, bet ir suteikti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Tai investicijos į robotizaciją. Paradoksalu, tačiau elektra varomi robotai gali padėti ir sutaupyti.

Brangiausiai Europoje už elektrą mokanti Lietuva kol kas vangiai naudojasi galimybe taupyti per inovacijas. Pagal robotizaciją mūsų šalis Europos Sąjungos uodegoje. Statistika rodo, kad 2020 metais Lietuvoje pramoninius ir paslaugų robotus naudojo 4,6 proc. įmonių, kai ES vidurkis siekė 7 procentus. Lyderė čia Ispanija su 11 procentų.

Sparti pastarojo meto pramonės plėtra Lietuvoje šiam procesui duoda naują impulsą. Per metus iškyla bent kelios gamyklos, kuriose robotai ir automatizacija griežia pirmu smuiku. Startuoja Lenkijos stiklo paketų gamykla „Press Glass“, „Teltonikos“ technologijų centras Molėtuose, SBA industrinių inovacijų slėnyje baldų gamybos kompleksas „Inno Line“. Pastarajame instaliuoti net 35 robotai, 15 automatizuotų kokybės kontrolės sistemų ir tai yra viena labiausiai robotizuotų baldų gamyklų regione. Išmaniai valdant procesus, įdiegtos technologijos gali padėti reikšmingai sumažinti energijos sąnaudas, o tuo pačiu ir sąskaitas.

Gali sutaupyti iki 40 proc. energijos

Kai kurie robotai gali pakeisti ne vienos, o net keleto senesnių įrengimų funkcijas, todėl tam pačiam darbui atlikti bus sunaudojama ženkliai mažiau energijos.

Švedijos Chalmerso technologijos universiteto, įsikūrusio Geteborge, mokslininkai sukūrė algoritmą, kurį pritaikius atskiri robotai suvartojo 15-35 proc. mažiau energijos, o robotų grupės – net 40 proc. mažiau. Ir šis rezultatas buvo pasiektas tik pakeitus judesių greitį bei eiliškumą, bet išlaikant nustatytą gamybos laiką.

Sukurto algoritmo tikslas – optimizuojant roboto judesius sumažinti pagreitėjimus ir sulėtėjimus, taip pat pauzių laiką, nes per jas taip pat naudojama energija. Tokia priemonė leistų reikšmingai sumažinti energijos suvartojimą labiausiai robotizuotoms įmonėms, pavyzdžiui, automobilių pramonės kėbulų gamyklose, nes robotai čia sunaudoja beveik pusę elektros energijos.

Gali dirbti tamsoje, karštyje ir šaltyje

Robotų diegimas gamyboje yra tvarus ir taupantis energiją ir jie nėra reiklūs darbo vietai. Pavyzdžiui, robotams nebūtinas ryškus apšvietimas nei konkrečioje darbo vietoje, nei patalpoje. Jiems taip pat nesvarbi gamyklos patalpų temperatūra ar kondicionavimas. Robotai yra suprojektuoti taip, kad galėtų dirbti plačiame temperatūriniame diapazone ir jiems negalioja higienos normos (temperatūriniai, apšvietimo režimai).

Be to, robotai gali dirbti nuolat, o didelis jų greitis padeda paspartinti gamybą, eliminuojant pertraukas ir išvengiant nereikalingo energijos švaistymo. Jie yra suprogramuoti taip, kad judesiai būtų tikslūs, efektyvūs, taigi energija yra taupoma optimizuojant robotų darbą per judesių pagreičius ir lėtėjimus (akceleracijas ir deakceleracijas).

Mažina išlaikymo kaštus

Robotai gali padėti sutaupyti gamyklos išlaikymo kaštus skaičiuojant statinio plotui. Celės, kuriose jie instaliuoti, įprastai užima mažai vietos. Todėl tame pačiame plote galima sutalpinti didesnį kiekį robotinių celių, taip išlaikant ar net sumažinant statinio išlaikymo kaštus ir tuo pačiu metu išplečiant gamybos apimtis.

Gamybinis plotas yra energijos sunaudojimo rodiklis, kadangi tą plotą reikia apšviesti, šildyti ir ar vėdinti. O robotų celės gali iškart automatiškai išjungti variklius, vakuumo, hidraulinius siurblius ir kitus elektrą naudojančius komponentus kai nėra poreikio juos naudoti (keičiant produktą, techninio aptarnavimo ar pertraukų metu).

Atpigina produktą

Efektyvumo pavyzdžiu galėtų būti ir robotizuotos dažymo sistemos. Tokio dažymo celės taupo sunaudojamas žaliavas, kadangi robotai veikia labai tiksliai ir išpurškia dažų tik tiek, kiek reikia (gaminio savikaina mažinama ir per tiesioginius dažų kaštus, ir per energijos sąnaudas, reikalingas jiems išpurkšti).

Produkcijos logistika pačioje gamykloje taip pat yra sritis, kurioje robotai gali padėti pasiekti energetinio efektyvumo. Sunkių gaminių transportavimas dažnai atliekamas padedant hidrauliniams keltuvams. Juos pakeitus robotais ne tik gauname visas anksčiau minėtas naudas, bet ir sutaupytume energiją, kai nejudantys robotai išjungia variklius.

Greičiau atsiperka

Artimoje ateityje energijos kaštams kilti turime visas prielaidas, tad šiuolaikiškos, konkurencingos kompanijos turėtų apsvarstyti ir įgyvendinti strategijas kaip sumažinti gaminio savikainą bei energijos sąnaudas. Todėl būtina strategiškai įvertinti robotų įtaką konkurencingumui didinti, turint omenyje, kad energetinis efektyvumas gali tapti vienu iš esminių faktorių, padedančių išlaikyti nuolatinį augimą. Didesnis energijos suvartojimo efektyvumas ir kitos minimos naudos tuo pačiu sumažina ir diegiamų robotų atsiperkamumo laikotarpį (ROI).