Eduardas Petrulis. Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų rinkos apžvalga

Apyvartiniai taršos leidimai (ATL) Europos Sąjungoje 2021 metais pabrango daugiau negu dvigubai (146,5 proc. – iki 80,65 eurų už vieną leidimą). Tai lėmė daugelis priežasčių, bet labiausiai – gerokai pakilusios dujų kainos ir tuo pat metu padidėjęs skirtumas tarp jų ir anglies kainų

Nors šis skirtumas ateityje turėtų mažėti, ATL pigimo tikėtis nereikėtų, nes ilguoju laikotarpiu taršos leidimai brangs dėl įgyvendinamų Europos Sąjungos klimato kaitos tikslų, dėl kurių bendras ATL skaičius kasmet bus mažinamas po 4,2 procento. SEB grupės ekonomistai prognozuoja, kad ATL kaina didės iki 100 eurų už vienetą iki 2030 metų. ATL skaičius rinkoje mažės sparčiau, negu iki šiol 2021 metų liepą Europos Komisija pristatė teisės aktų projektų paketą, numatantį veiksmus, reikalingus iki 2050 metų sukurti šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišmetančią ekonomiką, o iki 2030 metų įgyvendinti tarpinį tikslą – jų kiekį sumažinti 55 proc. (palyginti su 1990 metais).

Sektorių, kuriuos apima apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) ir jūrų transporto emisijos iki 2030 metų (palyginti su 2005 metais) vietoj anksčiau buvusių 43 proc. turėtų būti sumažintos 61 proc., kas reiškia, kad emisijos bus mažinamos nebe po 2,2 proc., o po 4,2 proc. per metus. Atitinkamai nuo 2023–2024 metų mažės ir bendras ATL skaičius, be to, laipsniškai bus mažinamas kasmet nemokamai išduodamų ATL skaičius. Šiuo metu apie 54 proc. ATL yra parduodama per aukcionus, 43 proc. paskirstoma nemokamai ir 3 proc. atidedama į atsargą, skirtą paklausai tenkinti, jeigu ji smarkiai išaugtų (2021 metais – atitinkamai 849, 676 ir 47 mln. tonų CO2 emisijų). Daugiausiai energetinių atsargų naudojantiems sektoriams nemokami ATL bus suteikiami ir pasibaigus ATLPS ketvirtajam etapui, bet kiti sektoriai nuo 2030 metų turės visiškai pereiti prie aukcionų sistemos. Aviacijos sektorius nemokamų ATL neteks jau nuo 2027- ųjų. Jūrų transportą planuojama visiškai įtraukti į ATLPS nuo 2026 metų (po pereinamojo laikotarpio, kuris prasidės 2023 metais), pastatus ir kelių transportą – nuo 2025 metų.

Nauji ATLPS sektoriai išvis negaus nemokamų leidimų, o bendrai visi nemokami asignavimai turėtų būti panaikinti nuo 2036 metų (nuo 2025-ųjų mažinant jų kiekį po 10 proc. punktų kasmet). Tarp naujų Europos Komisijos pasiūlymų – ir mechanizmas, pagal kurį dalyvauti ATLPS turėtų importuotojai, kad padengtų sąnaudas, atitinkančias taršos kainą, kurią reikėtų mokėti, jeigu įvežamos prekės būtų pagamintos Europos Sąjungoje (šia priemone siekiama išvengti taip vadinamojo CO2 nutekėjimo). Europos Komisijos teisėkūros iniciatyvos lemia rinkos lūkesčius, o kartu ir ATL brangimą

Neseniai įvykusi COP26 klimato kaitos konferencija irgi suteikė postūmį ATL brangimui, bet politiniai veiksniai nepaaiškina viso 146,5 proc. metinio kainos pokyčio. Tarp kainos šuolį lėmusių veiksnių – ir gerokai išaugusios CO2 emisijos Europoje (2021 metais – apie 14 proc.), sumažėjęs hidroenergijos gamybos mastas, žema temperatūra lapkritį–gruodį, ūgtelėję infliacijos lūkesčiai ir, ko gero, labiausiai – dujų kainų šuolis. Dujos tapo gerokai brangesnės už anglį 2021-aisiais smarkiai pakilo dujų – palyginti švaraus energijos šaltinio, kaina (beveik 4 kartus). Tai lėmė, kad taršiausias šaltinis – anglis, nors irgi brango (44,2 proc.), tapo palyginti pigesnis.

Dėl išaugusio anglies vartojimo smarkiai išaugo ATL paklausa. Nors ateities sandorių kreivė rodo dujų kainų kritimą pasibaigus 2021–2022 metų žiemai, anglis vis tiek liks palyginti pigi, kas stiprins ATL paklausą. Atsižvelgiant į ateities sandorių kainą, galima daryti išvadą, kad dujos pigiausio energetinio šaltinio statuso nesusigrąžins iki pat 2024 metų. Palyginti su ilgalaikiais kainų lygiais (Roterdamo anglies 83 JAV doleriai už toną ir TTF indekso dujų 19,5 euro už megavatvalandę), dujų ateities sandorių kainos mažėja ilgėjant laikotarpiui, bet vis tiek lieka didesnės, palyginti su anglimi.

SEB grupės ekonomistai prognozuoja, kad ilguoju laikotarpiu (iki 2030 metų) ATL kaina turėtų viršyti 100 eurų už vienetą ribą. „Bloomberg New Energy Finance“ prognozė – 107 eurai už vienetą iki 2030 metų. Ateities sandorių kainos rodo, kad rinka irgi tikisi ATL brangimo.

Trumpuoju laikotarpiu kainos kritimo rizika labiausiai susijusi su galimu staigesniu, negu prognozuojama, dujų kainos sumažėjimu ir bendrai išaugusiu ATL kainos nepastovumu, kurį lemia didesnis spekuliacinio pobūdžio sandorių skaičius. Svarbus nežinomasis yra „Nord Stream II“ dujotiekio iš Rusijos į Vokietiją paleidimas. Išliekančios reguliacinio pobūdžio kliūtys trukdo padidinti dujų tiekimą, bet jas išsprendus, tai neabejotinai turėtų įtakos dujų kainai (rinka paprastai jautriai reaguoja į bet kokias naujienas, susijusias su dujų tiekimu iš Rusijos).

ATL patraukė investuotojų dėmesį Tai, kad ATL rinka atkreipė investuotojų dėmesį, yra dar viena priežastis, prisidedanti prie kainos kilimo. Daugelis jų ATL mato kaip būdą apsisaugoti nuo infliacijos, kiti investuoja portfelio diversifikavimo tikslais. (ATL kaina labai menkai koreliuoja su akcijų, obligacijų, energetinių išteklių ir kitų aktyvų kainomis). 2021 metų lapkritį Europos vertybinių popierių ir rinkų agentūra (ESMA) paskelbė preliminarų ATL rinkos vertinimą, kuriame teigiama, kad, atlikus tyrimą, konkurencijos taisykles pažeidžiančio elgesio įrodymų rasta nebuvo (įvertinti galimą spekuliantų įtaką ATL kainų šuoliui paprašė Lenkija ir Čekija).

Preliminarų ESMA vertinimą gruodį dar turėtų aptarti Europos Sąjungos šalių vadovai. ESMA tyrimo duomenys rodo, kad ATL ateities sandorio šalių skaičius 2018–2021 metais augo visose kategorijose (+87,2 proc.), bet jų proporcija išliko gana stabili (išimtimi galima laikyti investicinių bendrovių skaičiaus padvigubėjimą 2020–2021 metais, kuomet fiksuotas ir spartus 49,3 proc. bendro sandorio šalių skaičiaus augimas).

SMA laiko ATL rinkos dalyvių skaičiaus augimą rinkos plėtros požymiu ir mano, kad jis yra subalansuotas (atsižvelgiant į gana stabilias proporcijas). ATL ateities sandorių skaičius tarp ne finansų subjektų (tarp jų ir tų, kuriems galioja ATLPS direktyva) ir finansų sektoriaus subjektų pasiskirsto maždaug po lygiai, 2018–2021 metais šis santykis kito nežymiai. Pirmajai kategorijai priskiriami subjektai daugiausia turi ilgas ATL ateities sandorių pozicijas (vietoj to, kad pirktų ATL fiziškai), o finansų institucijos perka ATL sudarydamos neatidėliotinus sandorius ir parduoda per ateities sandorius. Sandorių, kurie sudaromi siekiant apsidrausti nuo kainos pokyčių, dalis 2021 metų spalį buvo artima istoriniam vidurkiui – apie 65 procentai.