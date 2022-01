Monika Lenčickaitė. Nėra ženklų, kad 2022 m. pradžioje keistųsi investicijų į NT apimtys

Vertinant investuotojų elgseną sutelktinio finansavimo platformose 2021 m paskutiniais mėnesiais ir pirmomis šių metų dienomis, galime spręsti, jog metų pabaigos bumas nenuslūgs ir išlaikys investavimo tempus bent keletą šių metų mėnesių.

Jeigu 2020 metų pabaigą investicine prasme buvo galima pavadinti atsargia, tai paskutiniai 2021 metų mėnesiai pasižymėjo išskirtiniu investuotojų aktyvumu – nuo rekordinių sumų, investuotų per vieną mėnesį, neįtikėtinais tempais augančių aktyvių investicinių portfelių, iki rizikingesnių projektų paklausos.

2022 metų pirmosios dienos įdomios tuo, jog investuotojai labai greitai sutelkė reikalingą sumą projektams su palyginti nedidelėmis 5-7 proc. palūkanomis. Tai rodo, jog apetitas įdarbinti pinigus išlieka aukštas. Pajuokaujant – net ir po švenčių paišlaidavimo.

Jau 2021 m. viduryje galima buvo justi, kad metai bus kitokie. Vis tik investavimo pagreitis paskutiniais metų mėnesiais buvo šiek tiek netikėtas ir prognozavusiems spartų augimą. Lapkritis tapo rekordiniu bendra investuotų pinigų suma – investuotojai iš viso per sutelktinio finansavimo platformą „Profitus“ sutelkė daugiau kaip 3 milijonus eurų. Gruodis jau ramesnis, šventiniu periodu daugiau dėmesio skiriama dovanoms ir kelionėms, tačiau ir šis mėnuo buvo vienas aktyviausių, jeigu lyginti su praėjusių 2-3 metų paskutiniais mėnesiais.

Tokia investuotojų elgsena rodo, kad ir „šventinis“ ciklas, kuris trunka kelias gruodžio – sausio savaites, bus kitoks nei prieš metus. Taip pat – noras investuoti nedingęs. Reiškia, NT vystytojai taip pat turi geras galimybes užsitikrinti finansavimą savo projektams.

Kokių dar pokyčių galime sulaukti šiemet?

Pernai įsigaliojo bendras sutelktinio finansavimo platformų priežiūros reglamentavimas visoje ES. Jis, mums, dirbantiems Lietuvoje yra paprastesnis, nei iki šiol Lietuvos Banko taikytos priežiūros priemonės.

Ką tai reikš investuotojams? Iš vienos pusės galime sulaukti daugiau platformų, nes bendras reglamentavimas atveria geresnes galimybes į Lietuvą ateiti kitose ES šalyse įkurtoms platformoms. Iš kitos pusės, jos kitose šalyse kūrėsi kur kas liberalesnėmis sąlygomis nei lietuviškosios, akylai prižiūrimos Lietuvos banko.

Taigi, galime sulaukti laisviau rizikas interpretuojančios investicijų pasiūlos. Ar tai gerai, ar blogai, pamatysime metams įsibėgėjus. O tai, kad lietuviai nori rinktis vis rizikingesnius projektus, pajutome jau pernai. Nieko keisto – taip augant infliacijai, dalis investuotojų, ypač pradedančių, dairėsi grąžos, kuri viršytų infliaciją.

Rizikingesnių, didesnę investicijų grąžą generuojančių projektų poreikį pradėjome justi pernai vasarą. Projektų, kurių grąža viršytų 8-9 ar net 10 procentų poreikis augo vos ne su kiekviena savaite. Jeigu metų pradžioje projektams, turintiems C, ar net B- reitingą (saugiausias – A+), reikiamos sumos būdavo telkiamos kelias dienas ar savaitę, baigiantis metams C reitingo projektai finansavimo sulaukia per 1-2 paras.

Iš vienos pusės tai palanku dirbantiems su sutelktiniu finansavimu, iš kitos pusės tai sukelia tam tikrų iššūkių. Finansavimo ieškantis verslas siekia palankaus NT projektų finansavimo, nes augant medžiagų kainoms bei darbo kaštams, paskolų palūkanos negali būti „beribės“.

Kitas 2021 m. pabaigos išskirtinumas – labai aktyviai augantis aktyvių investicijų portfelis. Vien per per gruodį aktyvių investicijų portfelis išaugo daugiau nei 2 milijonais eurų. Ir tai sutelkė ne didieji investuotojai, ne fondai ar juridiniai asmenys, o smulkieji investuotojai, fiziniai asmenys.

Taip sparčiai augant investicijų sumoms, matome ir pokyčius daugiausiai investuojančių žmonių grupėse. Šimto daugiausiai investavusių žmonių aktyvusis portfelis baigiantis metams dvigubėjo. Pavyzdžiui, iki lapkričio tarp Top 100 investuotojų patekdavo asmenys, investavę nuo 20 tūkstančių eurų. Per lapkritį ši suma padvigubėjo.

Taigi, tendencijos gana aiškios – susidomėjimas investavimu į NT projektus per platformas šiuo metu yra nuolat augantis, ir bent jau kol kas nesimato jokių ženklų, kad jis mažėtų bent artimiausius 2022 m. mėnesius.