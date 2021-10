Andžej Rynkevič. Užsakomųjų paslaugų rinka rodo atsparumą pandemijai

Karantino laikotarpis daugeliui verslų tapo lenktynėmis su laiku – teko skubiai prisitaikyti prie pakitusių rinkos poreikių bei optimizuoti veiklą, dėl kurių neišvengta ir darbuotojų atleidimo. Užsakomųjų paslaugų rinka karantino pradžioje taip pat patyrė nemažą smūgį, tačiau pajėgė gana greitai atsitiesti, o vėliau tapo atspirties tašku kitoms įmonėms, kurioms reikėjo skubių procesų optimizavimo sprendimų.

Užsakomųjų paslaugų rinkoje – numatomas triskart didesnis augimas

Prognozuojama, kad 2020–2024 metų laikotarpiu pasaulinė užsakomųjų paslaugų rinka augs 7 proc. arba daugiau nei 76 mlrd. JAV dolerių, lyginant su 2 proc. augimu, kuris fiksuotas 2016–2020 metų laikotarpiu. Tokie skaičiai nestebina, o vienas pagrindinių rinkos augimą lėmusių veiksnių – įmonės ir toliau ieško veiklos procesų optimizavimo sprendimų. Šiuo atveju verslams svarbus ne tik kaštų mažinimas, bet ir vykdomų procesų atlikimo greitis, kokybės ir kiekybės santykis, žmogiškųjų išteklių valdymas bei kibernetinio saugumo užtikrinimas, kurio poreikis šoktelėjo pandemijos metu įmonėms skaitmenizavus dalį procesų.

Praktika rodo, kad perdavus tam tikrų užduočių ar projektų atlikimą išoriniams partneriams, įmonės operaciniai kaštai vidutiniškai sumažėja nuo 30 proc. iki 50 proc. Atitinkamai, taupomas laikais ir kiti resursai, reikalingi darbuotojų paieškai, su darbo vieta susiję kaštai, tarp jų – fizinės darbo vietos užtikrinimas, socialinės ir kitos garantijos taip pat pereina užsakomųjų paslaugų įmonei. Atsižvelgiant į tai, pastebima, jog į užsakomąsias paslaugas vis dažniau pradėjo atsigręžti tos įmonės, kurios per pandemiją buvo priverstos atleisti dalį darbuotojų, o veikloms grįžus į ankstesnes vėžes, teko skubiai ieškoti specialistų naujiems projektams.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat, nemažą įtaką rinkos atsigavimui turėjo pasikeitęs tiek vadovų, tiek darbuotojų požiūris į nuotolinį darbą. Nors užsakomųjų paslaugų bendrovėms tai yra įprastas darbo organizavimo modelis, kitoms įmonėms teko jį „prisijaukinti“ dėl susiklosčiusių aplinkybių.

Aišku viena – nuotolinio ar hibridinio darbo modeliai niekur nedings net ir sušvelnėjus pandeminei situacijai, todėl užsakomųjų paslaugų įmonės, turinčios atitinkamą patirtį ir žmogiškuosius išteklius, tampa vis patrauklesnės naujų galimybių ieškantiems verslams. Be to, auga ne tik įmonių, bet ir potencialių darbuotojų susidomėjimas sektoriumi – karantino rutinos išvarginti specialistai atsigręžia į užsakomųjų paslaugų įmones dėl darbo modelio lankstumo, karjeros galimybių bei norėdami pasisemti patirties su skirtingų sričių tarptautiniais projektais.

Didžiausia paklausa – informacinių paslaugų sektoriuje

Prasidėjus pandemijai, įmonėms teko ne tik optimizuoti kasdienius darbo procesus, bet ir peržiūrėti strategines kryptis. Tai tapo gera proga įsivertinti vykdomų veiklų efektyvumą bei išskirti sritis, kuriose joms trūksta kompetencijų ar reikalinga papildoma ekspertinė pagalba. Dėl šios priežasties augantis skaičius verslų renkasi deleguoti šalutinių procesų valdymą užsakomųjų paslaugų partneriams, pačios susikoncentruodamos į veiklas ir sritis, kur turi stipriausias kompetencijas bei patirtį. Šiuo atveju ryškėja ir kita tendencija – įmonės ryžtasi perleisti partnerių ekspertams vis aukštesnes pozicijas, tokias kaip komandos vadovo, finansų kontrolieriaus ar vyriausiojo finansininko.

Kompiuteris / E. Blaževič/LRT nuotr.

Atsižvelgiant į konkrečias sritis, kuriose labiausiai augo užsakomųjų paslaugų paklausa, turbūt, jau nieko nenustebins, jog pirmą vietą užima informacinės technologijos (IT). Augančia paklausa neatsilieka finansų ir apskaitos sektorius bei tokios sritys kaip inžinerija, vadyba, marketingas ar klientų aptarnavimas.

Apibendrinant pastarojo laikotarpio pokyčius ir tendencijas, panašu, jog, nepaisant to, kaip toliau vystysis pandeminė situacija, užsakomųjų paslaugų rinka išliks stipri. Per pastaruosius pusantrų metų įgytos žinios ir priimti procesų efektyvinimo sprendimai leis prisitaikyti ir prie sunkiau prognozuojamų verslo aplinkos pokyčių. Be to, įmonės toliau ieškos veiklos optimizavimo galimybių, kurias gali suteikti užsakomųjų paslaugų partneriai. Žinoma, išlieka tikimybė, jog pasikartojus itin griežtam karantinui kai kurių verslo industrijų plėtra sulėtėtų, tačiau panikos kilti neturėtų, o įgyta patirtis amortizuos potencialius iššūkius.