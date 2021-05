Eimantas Kadys. Kaip priimti palikimą išvengiant atsakomybės už paveldimo turto skolas?

Lietuvoje galiojantis teisinis reglamentavimas įtvirtina bendrąją taisyklę, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti arba paduodamas pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui, už palikėjo iki mirties turėtas skolas atsako visu savo turtu.

Tai reiškia, kad įpėdinio atsakomybė prieš palikėjo kreditorius tampa neribota, t.y. įpėdinis tampa atsakingas prieš palikėjo kreditorius savo asmeniniu turtu, jeigu iki palikėjo mirties jo turėtos skolos viršija jam priklaususį turtą. Tačiau Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) yra įtvirtintas įpėdinių, priėmusių palikimą, ir palikėjo kreditorių interesų derinimo mechanizmas. Šis interesų derinimas pasireiškia tuo, kad įpėdinis, siekdamas išvengti neribotos atsakomybės prieš palikėjo kreditorius savo asmeniniu turtu, gali palikimą priimti pagal turto apyrašą.

Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris sudaro sąlygas įpėdiniui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėtą turtą ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš savo asmeninio turto. Palikimo priėmimo pagal turto apyrašą esmė yra ta, kad įpėdinis, šiuo teisiniu pagrindu priėmęs palikimą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Tai reiškia, kad jeigu paveldėto turto neužtektų palikėjo skoloms padengti, tokiu atveju įpėdinis neturėtų pareigos padengti palikėjo skolų iš savo asmeninio turto.

Svarbu pabrėžti, kad pagal Lietuvoje galiojanti teisinį reglamentavimą priėmus palikimą pagal turto apyrašą įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas yra ribojama konkrečiai paveldėtu turtu. Tai reiškia, kad kreditorių reikalavimai gali būti tenkinami tik iš paveldėto turto, o ne iš paveldėto turto vertės, t.y. jie negali būti tenkinami iš asmeninio įpėdinių turto, nors ir neviršijant paveldėto turto vertės. Kitaip tariant, įpėdiniai savo asmeniniu turtu, turėtu iki palikimo priėmimo, už palikėjo skolas šiuo atveju neatsako.

Kaip priimti palikimą pagal turto apyrašą?

Įstatyme yra numatyta tokia palikimo priėmimo pagal turto apyrašą tvarka:

1) Dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu turi kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą. Gavęs šį pareiškimą, notaras nedelsdamas privalo išduoti įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo (CK 5.53 str. 2 d.).

2) Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites turi pateikti bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Per dvi savaites nuo išdavimo antstoliui nepateiktas vykdomasis pavedimas dėl turto apyrašo sudarymo negalioja ir bet kuris įpėdinis turi teisę kreiptis į notarą dėl naujo vykdomojo pavedimo išdavimo. (CK 5.53 str. 2 d.). Svarbu pažymėti, kad jeigu įpėdinis nesikreipia į notarą dėl naujo pavedimo išdavimo, tokiu atveju notarinėje praktikoje yra laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė be apyrašo ir jis už palikėjo skolas atsakys visu savo turtu.

3) Turto apyrašą antstolis privalo sudaryti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų iš įpėdinio gavimo. Tačiau tais atvejais, kai paveldimas turtas yra keliose vietose arba yra daug palikėjo kreditorių, turto apyrašą antstolis privalo sudaryti ne vėliau kaip per tris mėnesius (CK 5.53 str. 3 d.). Svarbu pažymėti, kad palikėjo turto apyrašo sudarydamas yra antstolio kaip valstybės įgalioto asmens atliekama funkcija, o ne teikiama paslauga. Todėl antstolis negali atsisakyti vykdyti notaro išduoto pavedimo sudaryti paveldimo turto apyrašą.

Nors paveldimo turto apyrašą turi sudaryti antstolis, tačiau pagrindinis vaidmuo šiame procese tenka įpėdiniui, kadangi jis privalo antstoliui pateikti visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti. Įstatymas numato, kad turto apyraše turi būti nurodyta:

1) Visas daiktų, sudarančių palikimą, sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas jų vertei nustatyti (CK 5.53 str. 5 d. 1 p.);

2) Įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus (CK 5.53 str. 5 d. 2 p.).

Svarbu pažymėti, kad teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo įtraukimo į turto apyrašą faktas, kaip toks, nereiškia, jog įpėdiniai nurodę antstoliui apie tokio reikalavimo egzistavimą neva pripažįsta skolą, jos pagrįstumą ir teisėtumą. Priešingai, turto apyrašo sudarymo atveju įpėdiniui tik tampa (gali tapti) žinoma apie tam tikrą kreditorių ir palikėjo skolą šiam kreditoriui.

Tokia teismų praktika leidžia užtikrinti, kad įpėdiniai nevengtų įtraukti jiems žinomų palikėjo kreditorių į paveldimo turto apyrašą, nesistengtų nuslėpti jų turimų kreditorinių reikalavimų, kadangi kreditoriaus reikalavimo teisės patenkinimą iš paveldėto turto užtikrina ir garantuoja ne jos nurodymas paveldimo turto apyraše, o reikalavimo pagrindas ir pagrįstumas. Jos nurodymas taip pat savaime nereiškia, kad įpėdinis ją pripažįsta, su ja sutinka ar, kad praranda teisę ją ginčyti.

Turto apyrašo papildymas ir įpėdinio atsakomybė už neteisingą turto apyrašo sudarymą

Įpėdiniui, priėmusiam palikimą pagal apyrašą, įstatymas numato pareigą bet kada vėliau po turto apyrašo sudarymo sužinojus apie neįtrauktą į apyrašą turtą, skolines teises, ar skolines pareigas, nedelsiant kreiptis į notarą dėl vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimo, kurį jis privalo pateikti antstoliui per tris darbo dienas, o antstolis, vadovaudamasis įpėdinio pateiktais duomenimis – ne vėliau kaip per tris savaites papildyti turto apyrašą (CK 5.53 str. 7 d.).

Įstatyme yra numatytos neigiamos teisinės pasekmės įpėdiniui, nepapildžiusiam turto apyrašo aukščiau nustatyta tvarka – tokiu atveju įpėdinis netenka turto paveldėjimo pagal apyrašą garantijų ir už palikėjo skolas atsako visu savo turtu. Analogiškos teisinės pasekmės įpėdiniui yra taikomos ir tais atvejais, kai yra sudaromas neteisingas turto apyrašas:

1) kai dėl įpėdinio kaltės buvo nurodytas ne visas turtas, sudarantis palikimą;

2) kai įpėdinis nuslėpė palikėjo skolininkus;

3) kai įpėdinio iniciatyva į palikimo sudėtį buvo įrašyta nesanti skola;

4) kai įpėdinis antstoliui pateikė ne visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti. Teisės doktrinoje yra nurodoma, kad pastaroji sąlyga apima ir tas situacijas, kada įpėdinis ne tik pateikė ne visus duomenis, bet ir sąmoningai pateikė ne visus ir/ar neteisingus duomenis, kliudančius tinkamai sudaryti palikėjo turto apyrašą.

Pagal šiuo metu galiojančius antstolių įkainius viena antstolio valanda sudarant paveldėto turto apyrašą kainuoja 24 EUR, taip pat turi būti sumokėtos 40 EUR administravimo išlaidos.