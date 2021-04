Ieva Matonytė. Vairuotojų darbo ginčų realybė

Šiandien visuomenės dėmesys nukrypo į transporto sektorių, kai po žurnalistinio Laisvės TV tyrimo buvo paviešinta tolimųjų reisų vairuotojų darbo kasdienybė. Išskaitos, „bačkos“ mokestis, neaiškūs grynųjų pinigų išmokėjimo orderiai, poilsio ir darbo laiko režimo ir kiti pažeidimai prilyginami šiuolaikinei vergovei.

Šiame tekste dalinuosi keturiomis įžvalgomis, kurias sukaupiau dalyvaudama darbo ginčuose tarp tolimųjų reisų vairuotojų ir transporto įmonių.

Atostogos mikroautobuse pakeliui į reisą

Įprastai per atostogas darbuotojai ilsisi, tačiau ne vairuotojai – jie mikroautobusu keliauja iš Lietuvos per Europą iki savo reiso vietos. Komandiruočių įsakymuose nurodoma, kad vairuotojo komandiruotė prasideda ir baigiasi užsienyje, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Italijoje. Akivaizdu, kad vairuotojas, gyvenantis Lietuvoje, turi nuvykti iki reiso pradžios vietos. Toks kelionės laikas į darbdavio nurodytą reiso pradžios vietą ir atgal turi įeiti į komandiruotės laiką (Darbo kodekso 107 straipsnio 4 dalis) ir už jį turi būti atlyginta. Kaip darbdavys išvengia mokėjimo? Faktiškai kelionės laikas yra suforminamas kaip vairuotojo atostogos. Taigi vairuotojas į reisą ir iš jo keliauja savo atostogų sąskaita ir apmokėjimo negauna. O jeigu atostogos nemokamos, tai kelionė dar ir be socialinių garantijų.

Dienpinigių dydis – darbdavio valioje

Kiekvienas dirbantysis žino, kokios yra jo mėnesio pajamos. Ar paklausus vairuotojo jis atsakytų? Ne. Vairuotojų atlyginimą iš esmės sudaro dvi dalys: darbo užmokestis ir dienpinigiai. Maksimalūs dienpinigių dydžiai yra patvirtinti Vyriausybės (pvz., Lenkija – 48 eurai, Vokietija – 62 eurai).

Dienpinigius galima mažinti per pusę – iki 50 proc.. Susitarimas dėl mažinimo privalo būti darbo sutartyje. Tačiau praktikoje konkretus dienpinigių dydis nesutariamas, o sutartyje nurodoma, kad darbuotojui mokama ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių normos. Realiai konkretų dienpinigių dydį, kuris yra tarp 50 proc. ir 100 proc., vienašališkai nustato darbdavys įsakymu dėl komandiruotės. Todėl kiekvienos komandiruotės dienpinigių norma gali skirtis. Vieną kartą vairuotojo dienpinigiai už darbo dieną Vokietijoje siekia 62 eurus, o kitą – 31 eurą.

Kodėl taip daroma? Juk kiekvieną kartą nustatyti skirtingus dienpinigių dydžius yra papildoma našta ir darbdavio administracijai. Atsakymas – dienpinigiais darbdavys gali manipuliuoti – skatinti arba bausti. Kaip neva „premija“, dienpinigių norma gali būti padidinama. O išskaitą dėl, darbdavio manymu, vairuotojo padarytos žalos (pvz., ekovairavimo pažeidimų ar nesuspėjus laiku pasikrauti krovinio), pakeičia dienpinigių normos sumažinamas.

Darbo užmokestis – butaforija

Minimalusis darbo užmokestis tolimųjų reisų vairuotojams 2021 m. – 1059,30 eurų su mokesčiais (MMA x 1,65 koeficientas). Tačiau visą darbo užmokestį vairuotojas gauna retai dėl įsigalėjusios praktikos tarp reisų jį išleisti nemokamų atostogų.

Nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo prašymu. Tačiau vairuotojų prašymų dažniausiai arba nebūna, arba jie būna lietuvių kalba, tekstą iš anksto atspausdina darbdavys ir duoda pasirašyti prieš išmokant atlyginimą. Akivaizdu, kad ukrainietis ar baltarusis prašymo lietuviškai parašyti negali. Nemokamų atostogų pasekmė – vairuotojas netenka ne tik darbo užmokesčio, bet ir visų socialinių garantijų jų metu bei darbo stažo. Vargu, ar tokia yra laisva vairuotojo valia.

Vadovaujantis teismų praktika, tais atvejais, kai nėra darbuotojo valios gauti nemokamas atostogas, o tokį poreikį dėl išleidimo į nemokamas atostogas turi tik darbdavys, siekdamas darbuotojo sąskaita susimažinti nuostolius, laikoma, kad nedraudiminio laikotarpio metu darbuotojui faktiškai yra susiklosčiusi prastova. O už prastovą darbuotojui turi būti atlyginama.

Nepriemoka tampa permoka

Viltis įsižiebia tuomet, kai darbo sutartyje nebūna susitarta dėl dienpinigių normos mažinimo, o pagal vairuotojo banko sąskaitos duomenis matosi, kad darbdavys liko skolingas. Tačiau su darbdavio atsiliepimu pasipila kasos išlaidų orderiai, kuriuose nurodoma, kad su vairuotoju yra atsiskaityta grynaisiais ir dienpinigių nepriemokos nebelieka, o kartais atsiranda net ir permoka.

Ginčijant, kad jokie pinigai pagal orderį nebuvo išmokėti, atsiranda liudininkai, kurie teigia matę priešingai. Dažniausiai tai – suinteresuoti asmenys iš darbdavio administracijos – pats vadovas, buhalterė ar vadybininkai. Argumentuojant, kad vairuotojas šių orderių apskritai nepasirašinėjo, paprastai nurodoma, kad Darbo ginčų komisija parašo tikrumo nevertina. Čia diskusija baigiasi ir vairuotojo skundas dėl nepriemokos atmetamas.

Išvardytos teisinės problemos – tik ledkalnio viršūnė, nes subtilybių šiuose teisiniuose ginčuose yra daug daugiau. Galima tik pasidžiaugti, kad visuomenė atkreipė dėmesį į sektoriaus problematiką, ir tikėtis teigiamų pokyčių.