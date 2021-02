Darius Antanaitis. Vakarams kyla naujos grėsmės: kaip Lietuva gali padėti jas atremti?

Pastaruosius pora dešimtmečių galios balansas pasaulyje reikšmingai keitėsi, o kartu su juo ir globali saugumo situacija. Nors Lietuvoje didžiausias dėmesys skiriamas Rusijos grėsmei, tačiau šios šalies ekspansinių ambicijų sulaikymas Vakarams yra ne vienintelis iššūkis. Vis daugiau įtampos pasaulyje kelia Kinija, kurios auganti įtaka tampa rimta grėsme geopolitinės situacijos stabilumui. Tokiame kontekste Lietuvos verslui tampa dar svarbiau vystyti pažangius gynybos ir saugumo sprendimus bei produktus ir nelikti naujausių šios srities tendencijų užnugaryje.

Kodėl Kinija yra grėsmė Vakarams?

Spartus Kinijos ekonominis augimas per pastaruosius porą dešimtmečių pavertė ją pasauline supergalia, vis labiau demonstruojančia savo raumenis. Pasinaudodama ekonominiais svertais Kinija užėmė strateginius objektus daugelyje pasaulio šalių ir toliau vykdo agresyvią investicinę politiką, dėl kurios daug valstybių – ypatingai besivystančių – tampa vis labiau priklausomomis nuo nedemokratinio Kinijos režimo.

Geriausias to pavyzdys – Kinijos vyriausybės įgyvendinama „One Belt One Road“ globalios infrastruktūros plėtros strategija, kuria mezgamas vis daugiau pasaulio apimantis Kinijos įtakos tinklas.

Tačiau Kinija investicijomis į infrastruktūros projektus neapsiriboja. Ji taip pat aktyviai plečia savo karinius pajėgumus ir vis agresyviau kėsinasi į kitų valstybių ekonominius ir teritorinius interesus. Tai pirmiausiai pasakytina apie teritorijas Pietų Kinijos jūroje, tačiau dėl Kinijos veiksmų įtampa jaučiama visame Ramiojo vandenyno regione. Kinijos galios demonstravimas tampa vis rimtesne problema ne tik artimiausioms jos kaimynėms, bet ir tokioms šalims Kaip Japonija, Australija, Prancūzija ir, žinoma, JAV.

Kodėl tai svarbu Lietuvai?

Nors galbūt gali atrodyti, kad Kinija yra toli ir tiesioginės grėsmės Lietuvai nekelia, tačiau tai būtų pernelyg siauras požiūris. Lietuva priklauso Vakarų valstybių šeimai, o svarbiausia mūsų sąjungininkė yra JAV. Dėl to su augančia Kinijos įtaka ir keliama įtampa susiję globalūs geopolitiniai procesai yra svarbūs ir mums.

Iki šiol Lietuva daugiausiai buvo tik saugumo garantijų vartotoja, o mūsų indėlis į bendrą sąjungininkų saugumo architektūrą ir gynybinius pajėgumus buvo nedidelis. Tačiau reikia nepamiršti, kad narystė NATO suteikia ne tik privilegijas, bet ir įsipareigojimus. Prireikus turime būti pasirengę ginti savo sąjungininkų interesus.

Potencialus globalus ateities karas formuojasi būtent Ramiajame vandenyne, kur Kinija turi vieną galingiausių karinių laivynų. Todėl Lietuva be savo teritorinio vientisumo gynybos, turi būti pasiruošusi skirti pajėgumus ir JAV siekiui atgrasyti Kinijos grobuoniškus veiksmus.

Kaip galime padidinti savo indėlį į pasaulio saugumą?

Didesnės biudžeto dalies skyrimas gynybai, be abejo, yra vienas iš būdų. Leisdama lėšas naujai karinei technikai įsigyti Lietuva gali sustiprinti savo gynybos pajėgumus. Tačiau mūsų šalis ir ypač joje veikiantis verslas galėtų tuo neapsiriboti ir patys prisidėti prie pažangių gynybos inovacijų kūrimo. Tai suteiktų galimybę ne tik sekti naujausioms gynybos inovacijoms įkandin, bet ir patiems prisidėti prie jų vystymo. Be akivaizdaus indėlio į savo ir sąjungininkų saugumą, tai padėtų išnaudoti ir didžiulį modernios gynybos pramonės turimą ekonominį potencialą.

Jį lemia Vakarų gynybos filosofija, kuri yra paremta ginklų sistemų efektyvumo ir kokybės didinimu, kai, pavyzdžiui, vienas žmogus gali saugiai valdyti didesnį kiekį ginklų sistemų. Karininių strateginių, operacinių bei taktinių tikslų siekiama ne masiškumu, bet karinių technologijų efektyvumu ir preciziškumu, mūšio lauke stengiantis, kaip įmanoma, labiau sumažinti savo karių ir civilių aukų skaičių.

Tuo metu Rytų gynyba paremta mase. Šiai krypčiai svarbiausia didelis kiekis, kad ir nekokybiškos ginkluotės, kuri, drauge su išskirtinėmis žmogiškųjų resursų apimtimis, gali sudaryti didėlės bangos, t. y. „cunamio“ efektą.

Vakarams, norintiems atlaikyti tokių bangų grėsmės būtinos pažangiausios inovacijos, kurių kūrimas pareikalauja nemažai laiko ir investicijų. Tačiau kartu tokių technologijų vystymas kuria aukštą pridėtinę vertę. Dėl to Lietuvoje, kur nuolat kalbama, apie būtinybę investuoti į inovacijas ir aukštą vertę kuriančius sektorius, verslui išties verta atsigręžti ir į gynybos pramonę.

Idealus karas yra laimimas žmonių protuose: jeigu agresorius bus tikras, jog patirs nepateisinamus nuostolius, jis paprasčiausiai atsisakys kovoti. Tačiau tam reikia turėti ir rimtų priemonių atgrasymui, ir stiprią valią šias priemones panaudoti.

Dvi galimybės Lietuvos verslui

Šioje srityje yra dvi galimybės. Pirmoji – orientuotis į užsienio gamintojų aprūpinimą ir kurti tam tikrus nišinius komponentus ar sprendimus, kuriuos kitos kompanijos naudotų savo vystomų sistemų tobulinimui ir modernizavimui. Antrasis kelias rizikingesnis, tačiau potencialiai galintis sukurti dar didesnę vertę – investuoti į mokslinius tyrimus ir ieškoti visiškai naujų sprendimų.

Abiem atvejais iššūkių Lietuvos verslui tikrai netrūktų. Kadangi mūsų šalyje verslas gynybos pramonei ilgą laiką dėmesio neskyrė, turime pradėti iš esmės nuo nulio. Visų pirma, gynybos technologijų vystymui yra nepritaikytas mūsų šalies teisinis reglamentavimas, kuris šiuo metu yra labiau orientuotas į draudimus, o ne į inovacijų skatinimą.

Gynybos technologijų plėtojimui šalyje nepakankamai išvystyta ir infrastuktūra. Be to, šiuolaikinei gynybos pramonei reikia ir specifinių žinių turinčių aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurių ugdymu gynybos srityje veikiančioms įmonėms šiandien didžiąją dalimi tenka rūpinti pačioms. Be to, vis kyla pagunda pradėti gaminti tai, kas jau yra gaminama – deja, mūsų šaliai su „senosiomis“ technologijomis įeiti į naujas rinkas yra praktiškai neįmanoma.

Tačiau nepaisant iššūkių, potencialo vystyti pažangų gynybos sektorių ir tokiu būdu padėti atremti sau ir visiems Vakarams kylančias grėsmes Lietuva tikrai turi. Tam pasitarnauja ir Lietuvos narystė ES bei NATO, kuri vietoms įmonėms leidžia užmegzti naudingas partnerystes ir suvienyti jėgas su užsienio gamintojais, tokiu būdu išsprendžiant bent dalį anksčiau minėtų problemų. O pasistengti jas išspręsti išties verta – juk investuodami į gynybos sektorių investuojame į savo saugumą įtampų kupiname pasaulyje.