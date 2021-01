Greta Šiaučiulytė. Kokių IPO investuotojai šiais metais laukia labiausiai?

Nepaisant pandemijos, 2020-ieji metai buvo netikėtai gausūs viešų pirminių akcijų siūlymų (angl. IPO). Po trumpo rinkos štilio praėjusiųjų metų pradžioje jų pabaiga pasižymėjo sėkmingais apgyvendinimo paslaugų platformos „Airbnb“ bei siuntų kompanijos „DoorDash“ startais biržoje, o jų akcijų kaina gerokai viršijo lūkesčius. Įkvėpti rekordines sumas surinkusių pernykščių IPO, investuotojai, panašu, yra nusiteikę patriukšmauti ir 2021 m.

Nors dėl rekordinių IPO praėję metai jau įtraukti į istoriją kaip labai sėkmingi, kai kurie analitikai prognozuoja, kad ir 2021 m. gali atnešti ne ką mažesnį IPO derlių. Tokiems lūkesčiams yra pagrindo − dauguma rinkoje laukiamų bendrovių išaugo dėl COVID-19 pandemijos.

Įmonėms siekiant pritraukti augimui reikalingo kapitalo, pirmą kartą jų akcininkais gali tikėtis tapti ir smulkieji investuotojai. Tad kurių bendrovių IPO investuotojai šiemet laukia labiausiai?

„Roblox“

Internetinių žaidimų kūrėjų startai biržose pastaraisiais metais nebuvo itin sėkmingi, tačiau žaidimų platforma „Roblox“ tikisi tai pakeisti. Pavyzdžiui, ankstesni „Zynga“ (kuria „FarmVille“) ir „King Digital Entertainment“ (valdo „Candy Crush“) startai biržose investuotojus nuvylė.

Analitikų vertinimu, „Roblox“ bando išsiskirti tuo, kad siūlo ne tik žaidimų platformą, bet ir galimybę lengviau sukurti žaidimus. Skaičiuojama, kad įmonė rinkoje gali būti įvertinta 8 mlrd. JAV dolerių.

„Stripe“

Tai yra vienas iš didžiausių rizikos kapitalo išaugintų startuolių, krikštijamas „vienaragių vienaragiu“. Anksčiau analitikai kompaniją „Stripe“ vertino 36 mlrd. JAV dolerių, o dabar rinkoje minimi ir link 100 mlrd. JAV dolerių artėjantys įvertinimai.

Įmonės potencialą augti rodo ir tai, kad dviejų brolių valdoma bendrovė neseniai iš privačių investuotojų pritraukė 600 mln. JAV dolerių bei kitą neskelbiamą investicijų sumą, be to, kompanijos augimą dar labiau paspartino per pandemiją išaugusi elektroninė prekyba. Analitikų vertinimu, 2021 metais bendrovės IPO yra tikėtinas, nors garantijų, kad būtent šie metai bus lemtingi, kol kas nėra.

„Instacart“

Per pandemiją išaugusi pirkinių pristatymo bendrovė „Instacart“ yra dar viena iš pretendenčių, kurios starto biržoje laukiama pirmojoje šių metų pusėje. Manoma, kad bendrovė, kuriai siekiant organizuoti IPO jau patarinėja „Goldman Sachs“, gali būti įvertinta 30 mlrd. JAV dolerių.

„Bumble“

Pažinčių platforma „Bumble“ pakeitė požiūrį į internetines pažintis, iniciatyvą perkeldama moterims. Pernai platforma turėjo daugiau nei 100 mln. vartotojų, jos augimą taip pat paskatino pandemija.

„Bumble“ 2014 m. įkūrė Whitney Wolfe, viena iš buvusių „Tinder“ vadovių. Manoma, kad būtent kova su „Tinder“ gali būti vienu pagrindinių „Bumble“ iššūkių siekiant toliau augti. Pernai bendrovės pagrindiniu akcininku netikėtai tapo „Blackstone Group“, paprastai investuojanti į tradicines bendroves. „Bumble“ kontrolinis akcijų paketas įsigytas už 3 mlrd. JAV dolerių. Įmonės starto biržoje laukiama vasarį, ir manoma, kad ji gali būti įvertinta 6-8 mlrd. JAV dolerių.

SPAC šuolis

Įdomu pastebėti, kad pernai buvo fiksuotas ne tik IPO bumas, bet ir specialių įsigijimų kompanijų (angl. SPAC) šuolis aukštyn. Tokios kompanijos pritraukia investuotojų lėšas ir tik paskui jas naudoja kitų bendrovių įsigijimams. Anksčiau SPAC fondai buvo tik maži žaidėjai investicijų pasaulyje, tačiau pernai jie augo geometrine progresija.

„Goldman Sachs“ skaičiuoja, kad vien pernai JAV fiksuota daugiau nei 200 SPAC fondų, kurie pritraukė 73 mlrd. JAV dolerių – daugiau nei per paskutinius penkerius metus kartu sudėjus, ir savo apimtimi pirmą kartą aplenkė IPO rinkos dydį. „Goldman Sachs“ vertina, kad tradiciniai IPO pernai pritraukė 67 mlrd. JAV dolerių.

Tokia lėšų pritraukimo forma išpopuliarėjo, kai ja 2019 m. pasinaudojo sero Richardo Bransono kosmoso turizmo paslaugų bendrovė „Virgin Galactic“ bei kiti žymūs vardai. Investuotojai pradėjo aktyviau domėtis SPAC dėl prieinamos kainos (dažniausiai naujų SPAC vertė svyruoja ties maždaug 10 JAV dolerių), investavimo į sparčiai augančias įmones patraukliuose sektoriuose bei pakankamai lengvo prieinamumo mažmeniniams investuotojams.

Tačiau vertėtų nepamiršti ir rizikų, susijusių su šio tipo investicija. SPAC investuotojai paprastai nežino, kaip bus naudojami jų pinigai - kokia bus SPAC tikslinė įmonė. Taigi tokią investiciją galima laikyti spekuliacine, nes labai sudėtinga iš anksto įvertinti sandorio sėkmę.

Taip pat gali tekti ilgai laukti nuo to laiko, kai investuotojai finansuoja SPAC, iki tol, kai iš tiesų yra nuperkama įmonė ir ji pradeda savo veiklą. Gali nutikti ir taip, kad SPAC neras įmonės, į kurią bus investuojama – to nepadarius per dvejus metus, surinktas kapitalas yra grąžinamas investuotojams. Tačiau nors rizikų nemažai, augimas šioje rinkoje prognozuojamas ir 2021 m.

Tad nepaisant pandemijos, akivaizdu, kad rinkos dalyvių lūkesčiai pakankamai optimistiški. Investuotojai gali tikėtis ir daugiau bendrovių bandymų pritraukti augimui reikalingo kapitalo vertybinių popierių biržose, ir šie metai IPO apimtimis turi galimybių pralenkti praėjusius.