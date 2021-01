Burgienė, Miniotas. Laiku parduotas verslas ir išsaugota konkurencija rinkoje – nauda abiems sandorio pusėms

Nors įsismarkavusi pandemija privertė sunerimti ne vieną verslininką, šiandien įžvelgiama ir naujų galimybių tiek įsigyjant, tiek parduodant verslus. Viena veiksmingiausių įmonių ir darbo vietų gelbėjimo perspektyvų – verslų koncentracija, t. y. įmonių sujungimas per įsigijimus. Šis sprendimas gali suteikti naudą abiems sandorio pusėms – įsigyta įmonė išsaugo veiklą, o įmonės pirkėjas užtikrina savo kapitalo vertės augimą.

Tačiau prieš susijungimą rekomenduojama įvertinti pagrindines teisines rizikas – įsigyto verslo nuslėpti įsipareigojimai bei sandoriu sumažinta konkurencija rinkoje.

Visame pasaulyje įsismarkavus koronavirusui, skirtingi verslų sektoriai susidūrė su pandeminiais iššūkiais, o tai leido įmonėms įvertinti savo gebėjimą susidoroti su kasdien atsirandančiomis naujomis krizėmis. Inicijavus verslų koncentraciją, galima tikėtis tvirtesnių įmonių, galėsiančių ne tik sėkmingai teikti aukštesnės kokybės produktus ar paslaugas, bet ir svarbiausia – išsaugoti savo veiklą.

Įmonių susijungimas daugumai verslų gali pasitarnauti kaip efektyvi veiklos išgelbėjimo priemonė, o naudos taip pat sulaukia ir investuotojai – įmonę įsigijęs investuotojas galės užtikrinti savo kapitalo vertės augimą. Pavyzdžiui, jei gerai žinoma mažmeninės prekybos įmonė neturi elektroninės parduotuvės, o kita įmonė turi išvystytą parduotuvę, bet neturi žinomo prekės ženklo, susijungę jie gali laimėti abu, taip pandemiją paversdami verslo galimybe.



„Visada mėgau krizes. Tai yra galimybė“, – tai prezidentės Dalios Grybauskaitės citata, tačiau lygiai tas pats galioja ir verslui. Krizė yra galimybė nusipirkti turtą ar verslą, kuris įprastomis rinkos sąlygomis galbūt apskritai nebūtų parduodamas, o šiuo atveju dažniausiai jį nusipirkti galima pigiau. Ši krizė ne išimtis. Pasak Harvardo ekonomikos ekspertų, investavimą į finansinius sunkumus dėl krizės patiriančias įmones ar jų turto įsigijimą inicijuojančių verslų skaičius pernai išaugo iki 23 proc.

Prasmingiau įsigyti verslą ar jam priklausantį turtą?



COVID-19 pandemija paskatino pokyčius kiekviename verslo sektoriuje. Pavyzdžiui, su iššūkiais ypač susidūrė turizmo veiklą vykdantys verslai. Tačiau investuotojai, svarstantys apie galimybes įsigyti finansinius sunkumus patiriantį turizmo sektoriaus verslą, dažniausiai priima sprendimą įsigyti jam priklausantį nekilnojamąjį turtą – viešbučius.



Dabartiniame ekonomikos kontekste investuotojai, norintys stiprinti savo pozicijas pasirinktame verslo sektoriuje, pradėjo aktyviau domėtis nekilnojamojo turto įsigijimu iš veiklas sustabdžiusių verslų. Dauguma tai daro su mintimi, jog šiuo metu turtas yra ne tik pigesnis, bet apskritai gali būti parduodamas. Kadangi tikimasi, kad pandemija anksčiau ar vėliau pasibaigs, viešbučius perkantys verslininkai vėliau ketina atnaujinti veiklą bei pasinaudojus dabartinėmis galimybėmis plėsti savo naująjį verslą naujai įsigytose patalpose.

Jeigu visgi yra perkamas ne turtas, o verslas ar tam tikras prekės ženklas, svarbiausia įvertinti, ar jam iš tikrųjų negresia bankrotas, ar jis nėra priėmęs abejotinų sprendimų krizės akivaizdoje. Tuomet derėtų atsižvelgti, ar parduodamas verslas neturi paslėptų įsipareigojimų, kurie ateityje galėtų sukelti papildomų rizikų – tam reikia atlikti išsamų teisinį ir finansinį patikrinimą.

Taip pat verslų koncentracija neturėtų lemti tokių pokyčių rinkos struktūroje, kurie galėtų būti įvertinti kaip grėsmė veiksmingai konkurencijai ateityje. Pavyzdžiui, bankrutuojanti konkurento įmonė neturėtų būti įsigyjama su tikslu ją uždaryti ateityje bei taip sumažinti rinką naujajam verslo savininkui.



Tendencijos Lietuvoje



Lietuvoje verslai vis dar bando išsaugoti veiklą iki paskutinės akimirkos, kol investuotojams juos tampa saugu įsigyti tiktai pagal teisminio bankroto arba restruktūrizavimo procedūras. Per ilgai nesiryžtančių įmonių verslus parduoti yra itin sudėtinga – dėl nukritusios vertės sandoriai tampa rizikingi, kaina žema, o pirkėjų per mažai. Dėl to su finansiniais sunkumais susiduriantiems verslams ekonomikos ir teisės ekspertai visada rekomenduos parduoti įmonę tuomet, kada yra daugiau nei vienas suinteresuotas pirkėjas, konkurencingas procesas ir aiškus kreditorių pritarimas.

Norintiems laiku parduoti ar įsigyti verslą, būtina atsižvelgti, jog tokiems sandoriams dažnai reikės Konkurencijos tarybos leidimo, kurio išdavimas sudėtingų sandorių atveju gali užtrukti iki 4 mėnesių (su galimybe pratęsti papildomam mėnesiui). Per šį laiką bus vertinamos finansinių sunkumų turinčio verslo įsigijimo sąlygos – ar nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija rinkoje, ar verslas netolimoje ateityje iš tiesų turėtų pasitraukti iš rinkos, jeigu jo neperimtų kita įmonė.

Taip pat bus apžvelgiama, ar nėra kitų, mažiau konkurenciją ribojančių įsigijimo būdų, kurie leistų išsaugoti savarankišką verslo veiklą. Svarbu suprasti, kad visos krizės anksčiau ar vėliau pasibaigia – netgi krizės paveiktos rinkos galiausiai sugrįžta į įprastas savo veiklos vėžes. Todėl ir koncentracijos visuomet yra vertinamos ilgalaikėje perspektyvoje – kaip atrodys rinka ir kokia bus konkurencija joje, kai krizė pasibaigs.

Visgi, jei sandoris nėra sudėtingas ar yra pakankamai akivaizdu, jog konkurencija dėl tokio sandorio nebus reikšmingai apribota, Konkurencijos tarybos leidimo tokiu atveju galima tikėtis ir pakankamai greitai – per 1 mėnesį. Praėjusių metų Konkurencijos tarybos praktika rodo, kad pandemija iš esmės neturėjo įtakos koncentracijų nagrinėjimo greičiui – absoliuti dauguma pateiktų pranešimų apie koncentracijas buvo išnagrinėta per 1 mėnesį, išskyrus kelis sudėtingesnius sandorius, kurių vertinimas truko ilgiau ne tiek dėl pandemijos, kiek dėl jų reikšmingo poveikio rinkoms.



Svarbu suprasti, kad tik kokybiškai parengtas pranešimas apie koncentraciją bus išnagrinėtas operatyviai. Todėl verslas ir jo patarėjai dar prieš kreipdamiesi į Konkurencijos tarybą turi kruopščiai atlikti „namų darbus“ ir pateikti pilną bei Konkurencijos tarybos nustatytus reikalavimus atitinkančią informaciją apie sandorį.

Laiku konsoliduojant verslą galima sulaukti abipusės naudos. Tokiais atvejais finansinius sunkumus patyrę verslai sulaukia galimybės toliau vykdyti savo veiklą ir išsaugoti sukurtas darbo vietas. Tuo tarpu investuotojai, nesiekiantys artimiausiu metu sulaukti didelės finansinės grąžos, galės puoselėti stabilų verslą bei pasirūpinti kapitalo vertės išsaugojimu.