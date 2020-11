Greta Šiaučiulytė. Investuotojai reaguoja į virusą ir laukia JAV prezidento rinkimų atomazgos

Investuotojus pastaruoju metu vėl gąsdina virusas – akcijų indeksai visame pasaulyje pastarosiomis savaitėmis nusirito žemyn. Sunkiai suvaldomas viruso plitimas daugelį Europos šalių verčia griebtis griežtų ribojimo priemonių ir keičia artimiausio laikotarpio ekonomikos perspektyvas. Europos centrinis bankas žada atitinkamų priemonių imtis gruodžio mėnesį. Tuo metu JAV prezidento rinkimų baigtis gali nulemti biržų kryptį ir šioje šalyje, ir Kinijoje.

Užstrigęs ekonomikos skatinimas

Aklavietė dėl ekonomikos skatinimo jau kelis mėnesius gadina nuotaiką investuotojams JAV. Nors šalies prezidentas Donaldas Trumpas išsakė paramą didesniam kaip 2,2 trln. JAV dolerių skatinimo paketui, kurį pasiūlė demokratų partija, vis dėlto iki JAV prezidento rinkimų dėl jo susitarti taip ir nepavyko.

Naujausi šalies ekonomikos duomenys, ypač būsto sektoriaus, buvo pozityvūs. Rugsėjį išduotų naujų statybos leidimų skaičius pasiekė 13 metų rekordą. Namų pardavimas taip pat stiebėsi aukštyn ir per rugsėjį pakilo dar 9,4 proc. Tai aukščiausias lygis nuo 2006 m.

Savaitės nedarbo paraiškų skaičius sumažėjo iki 750 tūkst. ir pranoko lūkesčius. Nepaisant to, nuo balandžio mėnesio savaitinis naujų nedarbo paraiškų skaičius laikosi virš 700 tūkst. ribos, o virusas toliau sparčiai plinta, neleisdamas darbo rinkai atsigauti.

JAV ekonomika bando stotis ant kojų

Per trečiąjį šių metų ketvirtį JAV ekonomikos augimas, palyginti su antruoju ketvirčiu, rekordiškai šoktelėjo į viršų net 33 proc. Šį nors ir vienkartinį rezultatą lėmė vasaros pradžioje atlaisvinti ribojimai bei dėl ekonomikos skatinimo priemonių išaugęs vartojimas.

Toks BVP augimas rodo, kad JAV ekonomika tvirčiau stojasi ant kojų, tačiau analitikai įspėja, kad artimiausiais mėnesiais, atsižvelgiant į spartų pandemijos plitimą bei užstrigusias derybas dėl tolesnio ekonomikos skatinimo, jis bus gerokai silpnesnis. Be to, šiuo metu JAV darbo rinkoje yra apie 11 mln. mažiau žmonių nei prieš pandemiją. Dėl to BVP rodikliui grįžti į prieškrizinį lygį gali prireikti bent kelių ketvirčių.

JAV dolerio indeksas, sekantis dolerio vertę šešių pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu, per pastarąsias savaites išaugo 0,65 proc. EUR/USD valiutų pora pastaruoju metu buvo prekiaujama ties maždaug 1,17 lygio riba.

Pagrindiniai akcijų indeksai ritosi žemyn investuotojams pradėjus smarkiai nerimauti dėl spartaus viruso plitimo. Per kelias savaites „S&P 500“ indeksas prarado 4,6 proc. vertės, o iš technologinių įmonių susidedantis „Nasdaq 100“ smuktelėjo 5 proc.

Technologijų sektorius rodė augimą

Veiklos rezultatus pristatė didysis technologijų penketukas. „Microsoft“ akcijos pabrango apie 5 proc. bendrovei pranešus, kad trečiojo ketvirčio pardavimų augimas, paskatintas debesijos paslaugų, siekė 15 proc.

„Apple“ pardavimai per pastarąjį ketvirtį sudarė 64,7 mlrd. JAV dolerių ir buvo 1 proc. didesni nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Bet investuotojai sunerimo dėl fakto, kad „iPhone“ telefonų pardavimai Kinijoje smuko 29 proc.

„Amazon“ dėl pandemijos metu stipriai augusių prekybos apimčių beveik patrigubino savo pelningumą. „Alphabet“, pagrindinė „Google“ įmonė, pranešė, kad pajamos per trečiąjį ketvirtį neatitiko lūkesčių, nors kiti rodikliai buvo geresni, nei prognozuota.

„Facebook“ išvengė didelių pasekmių po to, kai vasarą kai kurie pasauliniai prekės ženklai sumažino ar visai sustabdė reklamą šiame socialiniame tinke, taip ragindami jį aktyviau kovoti su neapykantos bei dezinformacijos skleidimu. Įmonės pajamos augo 22 proc., o naujų vartotojų skaičius taip pat aplenkė prognozes.

Europoje ekonominis aktyvumas vėl slopsta

Spalio mėnesį sugriežtinus apribojimus dėl augančio COVID-19 atvejų skaičiaus Europos šalyse, vienas pagrindinių euro zonos ekonomikos aktyvumo rodiklių nukrito iki pastarųjų keturių mėnesių žemumų. Paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis nuo 48 rugsėjį smuktelėjo iki 46,2 spalį, rodydamas sektoriaus traukimąsi. Tuo metu gamybos užsakymų rodiklis pakilo nuo 53,7 iki 54,4.

Per spalio antroje pusėje įvykusį susitikimą ECB nusprendė nekeisti pinigų politikos, tačiau paminėjo, kad po gruodžio susitikimo gali imtis visų reikalingų priemonių ekonomikai paskatinti, įskaitant tolesnį palūkanų normų mažinimą, obligacijų supirkimo programas bei lengvatines paskolas bankams.

Geriausi dalykai namie. Vaikai ir pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Smukę indeksai nurėžė beveik pusmečio prieaugį

Akcijų indeksai Europoje krito iki žemiausio lygio per paskutinius 5 mėnesius vėl įvedus griežtesnes karantino priemones. Pavyzdžiui, Vokietijoje mėnesiui laiko buvo uždarytos viešojo maitinimo įstaigos, Prancūzija paskelbė visuotinį karantiną, Ispanija įvedė komendanto valandą, o priemones sugriežtino ir kitos šalys.

Pagrindinis Europos akcijų indeksas „STOXX 600“ per pastarąsias dvi savaites pasikoregavo apie 6,6 proc. Prognozuojama, kad virusas ir toliau smarkiai veiks regiono ekonomiką – tarptautinės konsultavimo bendrovės „McKinsey“ apklausos duomenimis, daugiau kaip pusė Europos mažų ir vidutinių įmonių teigia, kad joms per artimiausius metus gresia bankrotas.

Tiesa, šiek tiek palengvėjimo suteikė didelių įmonių paskelbti geresni nei tikėtasi trečiojo ketvirčio rezultatai. Pagal savo veiklos rezultatus, beveik du trečdaliai „MSCI Europe“ indeksą sudarančių įmonių pralenkė analitikų prognozes.

Pozityvesni bankų ir naftos gavybos sektorių rezultatai

Šveicarijos bankas UBS trečiąjį ketvirtį užbaigė įspūdingu net 99 proc. siekusiu grynojo pelno augimu (2,1 mlrd. JAV dolerių). Tokį rezultatą lėmė ženklus pajamų iš prekybos finansiniais instrumentais ir turto valdymo paslaugų augimas, pralenkęs beveik visų konkurentų Volstryte rezultatus. Banko atstovai teigė, kad kitąmet savo akcijoms supirkti skirs 1,5 mlrd. JAV dolerių, kas rodo bendrą stiprią banko poziciją. Savo augimą UBS sieja su gerai diversifikuotu verslo modeliu, turinčiu platų regioninį pasiskirstymą.

Naftos gavybos gigantė „Royal Dutch Shell“ pranešė apie geresnį nei tikėtasi trečiojo ketvirčio pelną ir paskelbė apie planus 4 proc. padidinti dividendus. Nors bendrovės pelnas aplenkė analitikų prognozes ir trečiąjį ketvirtį buvo teigiamas, po skausmingo 18,1 mlrd. JAV dolerių nuostolio per antrą ketvirtį jis vis tiek išliko 92 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Investuotojus žinia dėl dividendų didinimo nudžiugino – po šių naujienų bendrovės akcijų kaina šoktelėjo apie 5 proc. Nepaisant to, nuo metų pradžios jos yra atpigusios apie 60 proc., nes naftos kainos toliau patiria spaudimą dėl pandemijos ir stipriai sumažėjusios paklausos.

Kinija pirmoji užfiksavo popandeminį augimą

Kinijos ekonomika per trečią šių metų ketvirtį paaugo 4,9 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Nors rinka tikėjosi 5,5 proc. augimo, šalis vis tiek yra pirmoji iš didžiųjų pasaulio ekonomikų, kurios BVP po pandemijos išaugo. Per devynis šių metų mėnesius Kinijos ekonomika išaugo 0,7 proc., palyginant su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu.

Sparčiam atsigavimui įtakos turėjo efektyvus viruso plitimo stabdymas, leidęs gamykloms greitai grįžti prie įprastinių apimčių, ir išaugusi medicininių priemonių bei darbui iš namų reikalingų technologijų paklausa. Kinijos centrinis bankas taip pat teikė tikslinę paramą šalies verslams bei užtikrino likvidumą rinkose.

Nors su pandemija šalis, panašu, susitvarkė, vartojimas Kinijoje per pirmus šių metų 9 mėn. išliko 7 proc. žemesnis negu per analogišką 2019 m. laikotarpį. Tokie paslaugų sektoriai, kaip turizmas bei švietimas vis dar susiduria su sunkumais. Tolesniam Kinijos ekonomikos augimui įtakos turės santykiai su JAV po prezidento rinkimų.

Kinijos „Alibaba“ didina svorį mažmenoje

Kinijos akcijų indeksai per paskutines dvi savaites ritosi žemyn atkartodami bendras neramias tendencijas visame pasaulyje. „Shanghai Composite“ smuktelėjo 2,6 proc., o „CSI 300“ indeksas, kuris seka didžiausias bei likvidžiausias įmones Šanchajaus bei Šendženo biržose, krito 1,3 proc.

Didžiausia Kinijos elektroninės komercijos kompanijų grupė „Alibaba“ planuoja investuoti apie 3,6 mlrd. JAV dolerių, kad padidintų savo dalį Kinijos maisto prekių mažmeninėje įmonėje „Sun Art“, taip perimdama didžiausią Kinijos prekybos centrų tinklą. Sandoris rodo jos siekį dominuoti šalies elektroninės komercijos rinkoje ir aplenkti tokius konkurentus kaip „JD.com“. „Sun Art“ akcijų kaina po sandorio paskelbimo išaugo net 30 proc.

„Alibaba“ įkūrėjas / AP nuotr.

Tuo metu „Alibaba“ antrinės bendrovės „Ant Group“ viešas akcijų siūlymas (angl. IPO), tituluojamas kaip didžiausias visų laikų IPO, sulaukė neįtikėtinos paklausos – investuotojai pateikė pavedimų už 3 trln. JAV dolerių ir maždaug 870 kartų viršijo pasiūlą. Tačiau vos kelios dienos prieš kompanijos listingavimą rinkoje Kinijos valdžios institucijos pranešė, kad bendrovės įtraukimas į rinką yra atidedamas dėl didelių problemų, susijusių su listingavimo sąlygų neatitikimu. Reguliavimo institucijos nepateikė daug informacijos apie konkrečias problemas, tačiau tai yra pirmas kartas, kai jos imasi tokių drastiškų veiksmų IPO išvakarėse. „Alibaba“ akcijų kaina po šių naujienų atpigo 9 proc.

Galima konsolidacija energetikos sektoriuje

Naftos ir dujų gavybos bendrovės ieško būdų konsoliduotis, siekdamos pergyventi sunkų laikotarpį dėl smukusios naftos paklausos ir sumažėjusių jos kainų. Per pastarąsias savaites WTI rūšies naftos kaina krito apie 13 proc., Brent – apie 12 proc. Tai rodo mažėjantį naftos produktų poreikį ir pandemijos poveikį vartotojų elgsenai.

JAV skalūnų kompanijos patyrė didelių nuostolių dėl mažėjusių žaliavų kainų pandemijos metu ir stengėsi pritraukti papildomo kapitalo, kad galėtų reorganizuoti savo skolas. JAV energetikos bendrovė „ConocoPhillips“ susitarė už 9,7 JAV mlrd. dolerių įsigyti skalūnų naftos išgavėją „Concho Resources“. Šis įsigijimas „ConocoPhillips“ suteiks priėjimą prie Permės baseino naftos telkinių ir leis tapti didžiausia JAV nepriklausoma naftos gavybos kompanija.