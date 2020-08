Edgaras Deduchovas. Kaip paruošti įmonės IT ūkį antrajai COVID-19 bangai?

Ne visoms pasaulio šalims pilnai atsigavus po pirmosios COVID-19 bangos, jau girdime perspėjimus apie antrąją. Augantis susirgimų skaičius Lietuvos Vyriausybę pastūmėjo viešosiose uždarose erdvėse grąžinti reikalavimą dėvėti kaukes. Nors kol kas verslui papildomi reikalavimai netaikomi, metų pradžios pamokas išmokusios organizacijos jau ruošiasi potencialiam antrajam masiniam darbo iš namų etapui.

Vidinių sistemų prieinamumas, saugumo užtikrinimas, virtualaus privataus tinklo (VPN) talpa ir net paprasčiausia kompiuterinė technika namuose kovo viduryje kišo koją net ir patyrusioms technologijų bendrovėms. Tam, kad šiuolaikinė įmonė sėkmingai veiktų visiems dirbant iš namų, neužtenka vien interneto ryšio. Būtina pakeisti ar pritaikyti visus vidinius procesus – nuo naujo darbuotojo darbo įrangos ir prisijungimų paruošimo iki papildomų saugumo priemonių jungiantis prie finansinių, CRM ar kitų įmonės sistemų.

IT specialistams, ruošiantiems bendroves antrai darbo iš namų bangai, pagrindinis patarimas šiandien būtų – įsiklausykite į darbuotojų poreikius ir paprastinkite sudėtingus procesus.

Tinkama įranga namuose

Pirmas žingsnis siekiant užtikrinti darbuotojo produktyvumą dirbant iš namų – aprūpinimas technine įranga, kuri leis nuotoliniu būdu dirbti taip pat patogiai, kaip biure. Prie jau būtinybe tapusio nešiojamojo kompiuterio reiktų pridėti papildomus monitorius, klaviatūras, ausines su mikrofonu bei kompiuterių prijungimo stoteles (angl. docking station). Tik taip darbo vietą galime vadinti ergonomiška ir techniškai funkcionalia.

Būtina suprasti, kad kiekvienas darbuotojas turi individualių poreikių, net jei jų – daugiau nei 500. Vieni gali pasitenkinti nešiojamuoju kompiuteriu, kitiems būtinas papildomas monitorius ar net du.

Naujoko techninis aprūpinimas

Kitas iššūkis – virtualiai įdarbinti naujokai. Nors „Atsinešk savo įrenginį“ (angl. Bring Your Own Device, BYOD) kultūra įmonėse įgauna pagreitį, gerai sustygavus IT procesus naujokui ne tik nereikės naudoti savo kompiuterio, bet ir pačiam galvoti kaip jį sukonfigūruoti.

Taigi, jau pirmą darbo dieną naujokas privalo į namus gauti darbui paruoštą nešiojamąjį kompiuterį, o iš pat ryto su juo turi susisiekti IT specialistas ir virtualiai pademonstruoti visas sistemas bei užtikrinti prieigą. Šį rudenį tokia praktika turės tapti daugybės įmonių kasdienybe.

Sistemų saugumo ir pasiekiamumo užtikrinimas

Nežinomybės periodu rekomenduojama vengti radikalių sistemų pakeitimų. Kita vertus, dabar puikus laikas susikurti tokią saugumo sistemą, kuri užtikrintų nuotolyje esančių kompiuterių saugumą. Dirbant nuotoliniu būdu, kiekvieno IT skyriaus prioritetinis našumo rodiklis (angl. KPI) turėtų būti saugumas, o kartu su juo – ir prieinamumo užtikrinimas.

Prieinamumui prie skirtingų vidinių sistemų įmonės pasitelkia VPN paslaugą, todėl besiruošiant antrajai darbo iš namų bangai svarbu užtikrinti pakankamą šio tinklo talpą. Taip pat svarbu suprasti, jog dirbant nuotoliniu būdu pavojų bendrovės duomenims gali kelti kiekvienas kompiuteris, prisijungęs prie nepatikimo interneto tinklo.



Bendradarbiavimo platformos

Bendradarbiavimas ir bendravimas su kolegomis kaip biure, taip ir dirbant iš namų, atlieka kertinį vaidmenį. Visi didžiausi tokių platformų gamintojai – „Microsoft“, „Slack“, „Zoom“ ir kiti – karantino metu pažėrė gausybę atnaujinimų ir toliau tobulina savo produktus. Siekiant pirmiesiems gauti atnaujinimus ir pradėti juos taikyti praktiškai, verta bendradarbiauti su jų kūrėjais tiesiogiai. Be to, jei yra galimybė ar nauda, skirtingas programas verta naudoti skirtingoms funkcijoms.

Pavyzdžiui, „Slack“ galimybės paprastai integruoti užduočių planavimą, skirstymą ir integraciją su programavimui reikalingomis sistemomis, teikia didelę naudą ir užtikrina lengvą bendradarbiavimą su kolegomis, kurie dirba su programų ar sistemų kodu, aplikacijų kūrimu ir t.t. Tuo tarpu „Teams“ sparčiai plečiant vaizdo konferencijų ir skambučių galimybes, tapo nepakeičiamu įrankiu suburiant daug žmonių virtualiems susitikimams ar seminarams.

Nepamirškite klausytis

Tačiau bene svarbiausias patarimas – klausytis. Tik jūsų darbuotojai gali jums atskleisti ne tik poreikius, bet ir įvertinti esamų produktų ar naudojamų programų funkcionalumą, o galbūt ir pasiūlyti naujų idėjų. Taip ir IT specialistams bus paprasčiau patarti, kaip namuose sukurti ergonomišką erdvę, kaip mažas kambarys ar jo dalis gali virsti darbo kabinetu, kaip jame pritaikyti reikiamą IT įrangą.

Turime suprasti, kad nuo šiol daugelis turėsime bent dvi darbo vietas – namuose ir biure. Todėl ir įmonių IT ūkis privalo keistis bei evoliucionuoti. Po karantino pabaigos net ir į biurus grįžus daugiau nei 50 proc. darbuotojų, jų namuose palikome išsiųstą įrangą – taip užtikriname savo darbuotojų lankstumą ir komandų produktyvumą. Tad jei dar nepradėjote, dabar pats metas stiprinti savo įmonės IT ūkį ir apsisaugoti nuo bet kokių artėjančių bangų.