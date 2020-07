Rasa Vaičekauskytė. Skolininkų bėdos: klampina melas, azartiniai žaidimai, vartojimo paskolos

Pandemijos sukelta ekonominė krizė į paviršių plukdo skolininkų nesėkmes. Teisininkė įvardija ne tik senas, bet ir naujos situacijos išprovokuotas paskolų problemas bei pataria, į ką derėtų atkreipti dėmesį nutarus pasiskolinti.

Bando gelbėtis – klimpsta dar labiau

Lyginant esamą padėtį su 2008 metų finansų krize, atrodytų, kad daug kas tikrai pasikeitė: asmenys skolinasi protingiau, bankai ir kitos finansų institucijos taiko daug griežtesnius reikalavimus ir visur viešai deklaruojama, kad skolinimasis tapo daug atsakingesnis visomis prasmėmis. Tačiau teisininkės praktika rodo kiek kitokį vaizdą.

Nuolat konsultuodama ir atstovaudama klientus teismuose, pastebiu, kad galbūt mažiau žmonių skolinasi naujam telefonui, baldams, kelionėms ir kt., tačiau nuolat matau vadovus, akcininkus, jų šeimos narius, kurie skolinasi iš vartojimo paskolas teikiančių ar kitų bendrovių norėdami čia ir dabar sumokėti vieną ar kitą įmonės skolą, jie taip pat skolinasi apyvartinėms lėšoms ar net darbuotojų darbo užmokesčiui sumokėti, bando gelbėti įmones iš bankroto ir kt. Visi jie tikisi, kad tai bus išeitis, deja, dažniausiai tai tėra trumpalaikė ar net dar labiau įklampinanti priemonė.

Meluoja artimiesiems, lošia azartinius žaidimus

Kitai daliai teisininkės stebimų atvejų yra būdingas žmonių lengvabūdiškumas, kai tikimasi, kad skolas grąžins laiku, o skolintis nutarę asmenys nemąsto keletu žingsnių į priekį.

Tokie asmenys gyvena nepamatuota viltimi, meluoja artimiesiems. Norėdami padengti įsiskolinimus, jie pradeda skolintis iš draugų, lošti azartinius žaidimus, užsisuka tarsi užburtas ratas. Negana to, dauguma šių asmenų naiviai tikisi, kad kreditoriai sumažins palūkanas, nurašys sutartus mokesčius, kurie fiksuoti sutartyse. Jie gyvena iliuzija, kad viskas vienaip ar kitaip išsispręs.

Neretai kiek vėliau panašios situacijos transformuojasi į kitą etapą – viliamasi, kad iškėlus fizinio asmens bankrotą teismas tas skolas tiesiog nurašys. Deja, dauguma šių situacijų neatitinka fizinio asmens bankroto iškėlimų sąlygų arba patys asmenys neverti teismo pasitikėjimo ir per paskutinius trejus metus nebuvo sąžiningi, ėmė naujus kreditus, skolinosi iš fizinių asmenų ir pan. Be to, prieš skolinantis derėtų įvertinti, kad fizinio asmens bankrotas nebus išeitis – net ir šiuo atveju pinigus kreditoriams vis tiek reikės grąžinti pagal mokumo atkūrimo planą.

Klaidų sąraše – vartojimo paskola būstui įsigyti

Kiek naujesnės situacijos teisininkės praktikoje – atvejai, kai asmenys pasiima vartojimo paskolas, kurias naudoja kaip pradinius įnašus įsigyjant būstą.

Nors tokių specializuotų paskolų rinkoje nėra, tačiau vartojimo paskolas teikiančios bendrovės nerenka duomenų apie tai, kur klientai tokias paskolas panaudoja. Netrukus paaiškėja, kad su skolintomis lėšomis pradiniam įnašui bankas būstui paskolos neduoda, o skolas grąžinti reikia.

Šiais metais jau teko keletą kartų padėti klientams spręsti atvejus, kai jauni, dideles pajamas gaunantys asmenys, pasinaudoję išperkamąja nuoma, daliai įmokų panaudojo pinigus, gautus iš vartojimo paskolas teikiančių bendrovių, tačiau vėliau bankai atsisakė suteikti paskolas. Dauguma klientų teigė, kad tokių galimų pasekmių jie tiesiog nenumatė.

Keletas patarimų nutarusiems skolintis bei skolininkams

1. Įvertinkite galimas pasekmes. Prieš imdami paskolas pasikonsultuokite dėl galimų pasekmių;

2. Neskubėkite imti vartojimo paskolos. Artėjant įmonės bankrotui, keletas greitųjų kreditų įmonės paskolų neišgelbės – ieškokite kitų finansinių, teisinių įmonės nemokumo sprendimo būdų.

3. Pasinaudokite paskolų palyginimo platforma ir skaičiuokle. Taip galėsite geriau įvertinti kredito pasiūlymus ir savo galimybes.

4. Būkite sąmoningi ir atsakingi, pirmiausia – prieš save patį. Pamirškite, kad įsiskolinimus teismas ar kreditoriai tiesiog nurašys.

5. Konsultuokitės. Jei jau paskolos paimtos ir atsirado mokumo sutrikimų, konsultuokitės, ieškokite sprendimų kuo greičiau. Yra įvairių, taip pat ir teisinių sprendimo būdų, svarbu, kad tam tikros priemonės būtų panaudotos laiku.

6. Pasirūpinkite gera savo kredito istorija. Jei jūsų kredito istorija problemiška, tada patys arba pasitelkę konsultantą įvertinkite, kaip galėtumėte ją pagerinti.