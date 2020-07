Gediminas Misevičius. Saulės elektrinė: ar jau apsimoka į ją investuoti?

Ilgą laiką saulės elektrinės buvo palyginti prabangi technologija. Jas daugiausiai įsirenginėjo prisiekę inovacijų gerbėjai arba tie, kurie buvo suinteresuoti realiais darbais prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. Nuo šių metų situacija visiškai pasikeitė. Tam įtakos turėjo pasaulinės tendencijos ir keli palankūs veiksniai Lietuvoje.

Pagrindinis saulės elektrinių elementas – saulės moduliai – kasmet pinga. Per pastarąjį dešimtmetį kelis kartus sumažėjusios saulės modulių kainos pavertė juos pakankamai konkurencinga elektros gamybos technologija.

Nuo šių metų pradžios saulės elektrinių patrauklumą dar labiau padidino išaugusi reguliuojama elektros kaina – saulės elektrinių atsiperkamumas sutrumpėjo iki pakankamai protingo termino.

Be to, atsirado pasiūlymų įsigyti elektrinę nutolusiuose saulės parkuose ir gauti papildomą daugiau kaip 300 eurų siekiančią paramą už 1 kW instaliuotos galios. Galiausiai, rinkoje atsirado specialių finansavimo pasiūlymų, kurie suteikia galimybę saulės elektrinę įsigyti išsimokėtinai per pasirinktą laiką.

Todėl šiandien saulės elektrinės yra pakankamai patraukli investicija, kuri yra prieinama praktiškai kiekvienam šalies namų ūkiui, nepriklausomai nuo to, kokias technines ir finansines galimybes jis turi. Panagrinėkime, koks yra investicijų į nuosavą saulės elektrinę atsiperkamumas pagal 4 skirtingus scenarijus.

Turite ir vietą, ir lėšų

Jei turite techninius reikalavimus atitinkantį nuosavo namo stogą (tinkama danga, pietinė orientacija, reikiamas šlaito pasvirimo kampas) bei reikalingų lėšų, skaičiuojant, kad 1kW saulės elektrinės su įrengimo darbais šiuo metu kainuoja apie 900–1 000 eurų − tai gali būti patraukli investicija. Be to, elektrinę galite įsirengti ir ant nuosavo žemės sklypo, esančio šalia namo ar kitoje vietoje. Svarbiausia, kad žemė priklausytų jums ir ten įrengtos elektrinės elektrą naudotumėte savo namų ūkio reikmėms.

Saulės elektrinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jei įsirengsite metines energijos sąnaudas atitinkančios galios saulės elektrinę, tai, atsižvelgiant į nuo liepos 1 d. įsigaliojusias elektros kainas, kasmetinį tikėtiną elektros kainų padidėjimą (2,5 proc. per metus) ir tikėtinas sąnaudas priežiūrai (1 proc. elektrinės kainos per metus), ji jums atsipirks per 9–10 metų. Žinoma, elektros kainoms didėjant atsiperkamumas trumpės, o mažėjant – ilgės.

Dar viena palanki žinia – įsirengę elektrinę ant savo namo stogo ar sklypo nuo spalio 1 d. galėsite kreiptis dėl kompensacijos į Aplinkos projektų valdymo agentūrą prie LR Aplinkos ministerijos ir gauti 323 eurus už 1 kW instaliuotos galios. Tai padės elektrinės atsipirkimo laikotarpį sutrumpinti iki maždaug 6 metų. Tai reiškia, kad vieną kartą sumokėsite už elektrą, kurią sunaudotumėte per 6 metus, o likusius 19 metų už sugeneruotą elektrą nieko nereikės mokėti.

Galima skaičiuoti ir iš kitos pusės – kokia saulės elektrinės nauda, ją skaičiuojant kaip investicinę grąžą? Per 25 metus investuoti pinigai ne tik atpirktų pačios elektrinės kainą, bet ir papildomai sugeneruotų apie 350–400 proc. siekiančią grąžą, kuri atitiktų 6,3–6,7 proc. metinių palūkanų. Atsižvelgus į saugių turto klasių grąžą dabartiniu metu, tai gali būti konkurencinga investicija.

Turite vietą, bet neturite lėšų

Norint ant namo stogo įrengti didesnės galios elektrinę, gali prireikti nemažos lėšų sumos. Beje, dalį jų galėsite atgauti kaip kompensaciją, bet tik tada, kai pateiksite visus elektrinės įrengimo faktą patvirtinančius dokumentus. Vadinasi, prieš tai turėsite būti atsiskaitę už elektrinę ir jos įrengimo darbus.

Atsižvelgdami į augančią saulės elektrinių paklausą, kai kurie finansų rinkos dalyviai, pavyzdžiui, „Swedbank“, jau siūlo specialų finansavimą saulės elektrinėms įsigyti. Tiesa, jei elektrinę nuspręsite įsirengti už skolintus pinigus, jos atsiperkamumas turėtų būti mažesnis, nes dalį grąžos teks panaudoti paskolos palūkanoms padengti. Bet čia yra dar viena gera žinia.

Saulės elektrinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Toms elektrinėms, kurių įrengimui naudojamos skolintos lėšos, numatyta beveik penktadaliu didesnė kompensacija – ji siekia net 381 eurus už 1 kW instaliuotos galios. Tokiu atveju darant prielaidą, kad paskola imama 10 metų laikotarpiui, ir, atsižvelgiant į didesnę paramą, nuosava saulės elektrinė atsiperka per 7–8 metus, pinigų grąža per 25 metų laikotarpį sudaro 360–410 proc. bei atitinka 6,3–6,8 proc. metinių palūkanų.

Neturite vietos, bet turite lėšų

Šiuo atveju galite rinktis įsigyti norimo dydžio elektrinės dalį nuotoliniame parke. Daugiau informacijos apie tokius projektus rasite www.saulesparkai.lt, www.saulesgraza.lt ar www.solarbank.lt.

Iš pirmo žvilgsnio didelio skirtumo tarp saulės elektrinės ant nuosavo namo stogo ir nutolusiame parke nėra. Bet panagrinėjus matome, kad priežiūros mokestis, kuris kasmet gal padidėti iki 5 proc., gali turėti didelės įtakos elektrinės atsiperkamumui. Vertinant pesimistinį scenarijų, kad šis mokestis būtų tokiu dydžiu padidinamas kasmet per visą 25 metų laikotarpį, nuotolinės saulės elektrinės atsiperkamumas, įskaičiavus 323 eurų už 1 kW paramą, siektų apie 8-9 metus, jos investicinė grąža per visą laikotarpį sudarytų apie 190 proc., kas atitiktų 4,3 proc. metinių palūkanų.

Neturite nei vietos, nei lėšų

Investicija į nuotolinę saulės elektrinę skolintomis lėšomis yra mažiausiai patraukli iš visų scenarijų. Nepaisant to, ji taip pat gali atsipirkti, tik grąža bus mažesnė. Nuotolinės saulės elektrinės įsigijimas skolintomis lėšomis, ir įskaičiuojant didesnę 381 eurų už 1 kW paramą, leidžia jai atsipirkti per 11 metų. Per visą jos eksploatacijos laikotarpį būtų galima gauti apie 170 proc. grąžą, kuri atitiktų 4,1 proc. metinių palūkanų.

Saulės elektrinės efektas

Didėjantis dėmesys klimato kaitai ir gyventojų noras rinktis tvaresnius sprendimus neabejotinai skatins spartesnę saulės elektrinių ir kitų šios srities sprendimų plėtrą Lietuvoje. Šiandien turbūt jau niekam nereikia įrodinėti, kad saulės elektrinės ne tik gali būti diegiamos mūsų šalyje, tačiau jos sugeneruoja pakankamai elektros energijos, kad galėtų konkuruoti su kitais elektros gamybos sprendimais.

Be to, platesnis saulės elektrinių naudojimas gali paskatinti ir ekologiškesnio transporto išpopuliarėjimą. Yra pastebėta, kad žmonės, kurie įsirengia saulės elektrines, vėliau labiau domisi ir elektrinio ar įkraunamo hibridinio automobilio įsigijimu. Todėl didėjančios galimybės šalies gyventojams dalyvauti atsinaujinančios energetikos plėtroje gali paskatinti teigiamų pokyčių ir kitose srityse.