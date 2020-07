Greta Šiaučiulytė. 7 mitai apie investavimą, kuriuos turime išmesti iš galvos

Norite investuoti, tačiau nedrįstate, nes esate girdėję, kad investavimui reikia daug pinigų, kuriuos galite arba nesunkiai padvigubinti, arba iš karto prarasti? Čia paminėti bent trys faktai, kurie nėra teisingi. Kalbant apie investavimą, yra ir daugiau klaidingų įsitikinimų, kuriais turėtumėte nustoti tikėti.

Investuoti – lyg lošti loterijoje arba kazino. Ir investuodami, ir lošdami prisiimate riziką. Todėl jūsų investuota pinigų suma gali ir išaugti, ir sumažėti. Tačiau tiesa ta, kad investuojant rizika yra nepalyginamai mažesnė.

Be to, skirtingai negu azartiniuose lošimuose, laikantis pagrindinių investavimo principų galima ženkliai sumažinti praradimų riziką ir padidinti tikėtiną grąžą. Panagrinėkime du pavyzdžius. Sakykime, kad per mėnesį išleidžiate 20 eurų loterijos bilietams. Tai sudaro 240 eurų per metus arba 4 800 eurų per 20 metų. Ar laimėsite aukso puodą? Tikimybė itin maža.

Tuo metu JAV akcijų indeksas „S&P 500“ vidutiniškai per metus paauga apie 8 proc., skaičiuojant vidutinę grąžą per paskutiniuosius 30 metų. Yra laikotarpių, kai grąža itin maža ar net neigiama, tačiau būna metų, kai grąža akcijų rinkoje – gerokai aukštesnė. Kuo ilgesnis investavimo laikotarpis, tuo labiau tikėtina, kad investicijų grąža bus panašesnė į ilgametį vidurkį.

Reikia būti ekspertu. Žinoma, egzistuoja sudėtingi finansiniai instrumentai, tačiau pradėti investuoti galima nuo palyginti paprastų priemonių – akcijų, obligacijų, fondų.

pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jei nuspręsite investuoti į akcijas, rekomenduojame pradėti nuo jums žinomų kompanijų, o pirmiausia – pasidomėti Baltijos biržose esančiomis įmonėmis. Įmonių finansinė informacija yra laisvai prieinama, taip pat biržoje galite lengvai rasti svarbiausias naujienas, susijusias su jus dominančia įmone. Pradedantieji investuotojai pinigus gali įdarbinti fonduose, kurie investuoja į skirtingų priemonių krepšelį ir taip suteikia galimybę išskaidyti riziką.

Investavimui reikia milijono. Ar kitos didelės sumos, kuri eiliniam žmogui atrodo neįkandama. Tai dar vienas mitas. Vienas garsiausių visų laikų investuotojų Warrenas Buffettas būdamas dar 11-metis savo pirmąją investiciją atliko įsigijęs keliais akcijas, o didžiules sumas iš investicijų jam pavyko uždirbti per daugiau kaip 7 dešimtmečius trunkančią investuotojo karjerą.

Kaip pavyzdys – fondai, kuriuos sudaro skirtingų finansinių instrumentų krepšelis. Tarkime, biržoje prekiaujami fondai (ETF) yra sukonstruoti taip, kad sektų didžiausių indeksų vertę. Pradėti į juos investuoti galima nuo minimalios sumos, pavyzdžiui, 30 eurų. Tiesa, prieš tai reikėtų susipažinti su taikomais komisiniais mokesčiais, kurie kartais gali viršyti investuojamą sumą, taip sumažindami investicijos pelningumą.

Užkonservuosiu pinigus ilgam. Nors ilgalaikis investavimas leidžia naudotis kaupiamosios grąžos nauda bei išvengti svyravimų rinkose, trumpo bei vidutinio laikotarpio investicijos taip pat gali suteikti progų pasinaudoti galimybėmis rinkoje ir investicijas parduoti, praėjus keliems mėnesiams ar metams.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jeigu jus neramina tai, kad fonduose ar akcijomis laikomi pinigai bus nelikvidūs – dažniausiai pardavus finansinę priemonę, pinigai jūsų sąskaitoje atsidurs per keletą dienų. Svarbu atsiminti, kad prieš priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti savo dabartinę situaciją ir poreikius bei planuoti, kuriam laikui galite atsidėti pinigų. Jei pinigų prireiks neplanuotai, investicijas gali tekti parduoti nepalankiu metu.

Investicijas būtina nuolat stebėti. Visi turime darbinių įsipareigojimų, todėl mintis, kad reikės kasdien sekti investicijas, gali gąsdinti. Šiais laikais skaitmeninės technologijos leidžia patogiai stebėti svarbias finansų srities naujienas bei „čia ir dabar“ priimti reikalingus sprendimus.

Todėl užtenka skirti kelias valandas per savaitę perskaityti naujienoms apie jus dominančias kompanijas, peržiūrėti pagrindinius jų finansinius rodiklius ir kitą viešai skelbiamą informaciją. Jei investuojate į fondus, sekti įvairių bendrovių rezultatų nėra būtina, svarbu išsirinkti patikimą fondų valdytoją ir bent retkarčiais pasidomėti fondo rezultatais bei nepamiršti reguliariai papildyti investuojamą sumą.

Egzistuoja idealus metas pirkti. Vyrauja įsitikinimas, kad, norint sulaukti sėkmės finansų rinkose, pirkti akcijas reikia, kai jų kainos yra itin žemame lygyje, o parduoti – kai jos pasiekia aukščiausią tašką. Ieškodami tobulos progos, galime ne tik jas praleisti, bet ir sugaišti daug laiko, taip ir nepasiekę jokio apčiuopiamo rezultato.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Svarbiausia – pradėti investuoti tuomet, kai leidžia finansinės galimybės, ir pasiryžti daryti tai tiek ilgai, kiek tik galite. Kuo ilgiau jūs investuosite, tuo lengviau pakelsite pasitaikančius rinkų svyravimus, o laikantis periodinio investavimo strategijos, investicijų vertė bus linkusi svyruoti santykinai mažiau.

Investuosiu ir greitai praturtėsiu. Investavimas yra ilgo laikotarpio veikla, kurianti vertę ekonomikai bei jums asmeniškai, tačiau tikrai ne greito pasipelnymo būdas. Svarbu suvokti, kad akcijų kaina auga dėl to, jog auga pačios kompanijos. O kompanijų augimą lemia didėjantis ekonominis aktyvumas valstybėje.

Vis dėlto šalių ekonominis augimas dažniausiai sudaro kelis procentus per metus, todėl ir daugelis kompanijų negali augti milžiniškais tempais. Aišku, pasitaiko išimčių, tačiau įvairios schemos ar pasiūlymai greitai praturtėti investavus į vieną ar kitą „daug žadančią“ kompaniją dažnai baigiasi visos investuotos sumos praradimu.

Per ilgus metus yra pasitvirtinęs vienas faktas − rinkos apdovanoja pačius kantriausius.