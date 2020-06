Greta Šiaučiulytė. Prastas naujienas finansų rinkose nustelbė viltys dėl vakcinos

Vasaros pradžią investuotojai pasitiko stebėdami augančią įtampą tarp JAV ir Kinijos bei ryškėjančius pandemijos padarinius verslui. Nepaisant to, viltys dėl kuriamos vakcinos nuo koronaviruso, karantino apribojimų švelninimas įvairiose šalyse ir ekonomikos skatinimo priemonės Europoje toliau skatino pozityvias nuotaikas rinkose.

Kol kas investuotojai kur kas labiau linkę atsižvelgti į teigiamas naujienas ir pro ausis praleidžia neigiamas.

JAV pasirengusios toliau skatinti ekonomiką

Atnaujinti pokalbiai tarp JAV ir Kinijos rinkų nenuramino, o atvirkščiai – beveik kasdien didino įtampą ir, anot Kinijos užsienio reikalų ministro, abi šalis stūmė link naujo šaltojo karo. Negali būti prastesnio meto nesutarimams už dabartinį – augančių tarifų grėsmė bei įtampa dėl technologijų sektoriaus gali gerokai apsunkinti viso pasaulio atsigavimą po pandemijos ir prisidėti prie nepalankios aplinkos technologinėms inovacijoms.

Tiesa, optimizmas dėl galimo naujo monetarinio bei fiskalinio skatinimo paketo JAV palaikė teigiamas finansų rinkų nuotaikas. FED prezidentas Jerome Powell pranešė, kad skatinimo priemonėms ribų iš esmės nėra. Tuo metu iždo sekretorius Steven Mnuchin teigė, kad Baltieji rūmai yra linkę palaukti ir įvertinti, kaip ekonomika reaguoja į dabartines skatinimo priemones, bet yra didelė tikimybė, kad papildomas skatinimas bus reikalingas.

Viltys dėl vakcinos ir turizmo atsigavimo

JAV akcijų rinkoje teigiamas nuotaikas dar gegužės viduryje skatino biotechnologijų įmonės „Moderna Therapeutics“ pranešimas dėl svarbaus proveržio testuojant vakciną nuo koronaviruso. Akcijų ralį kiek pristabdė žiniasklaidoje pasklidusios abejonės dėl ankstyvosios stadijos testų rezultatų, o „S&P 500“ per paskutines dvi savaites paaugo 4,5 proc.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Viltys dėl vakcinos paspartino kruizinių laivų bei kitų su kelionėmis susijusių įmonių akcijų kainų šuolį, tarp kurių – „Norwegian Cruise Line Holdings“ (+33 proc.), „United Airlines“ (+30 proc.) ir „Alaska Air Group“ (+25 proc.).

Pandemijos poveikio verslui ženklai

Apie 80 proc. JAV ekonomikos sudaro paslaugų sektorius, kurį labiausiai paveikė ši krizė, todėl artimiausioje ateityje jį stebėti reikėtų atidžiau. Instituto „IHS Markit“ skaičiuojamas paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis pakilo nuo balandį pasiekto žemiausio savo taško (26,7) ir gegužę pasiekė 36,9. Tačiau rodiklis išlieka žemiau 50 punktų ribos. Tai reiškia, kad sektorius vis dar traukiasi.

Bedarbystės išmokų skaičius JAV ir toliau auga, tik gerokai lėčiau – per dvi savaites užregistruota apie 4,5 mln. naujų paraiškų.

Kelios didžiulės JAV kompanijos kreipėsi dėl bankroto proceso pagal JAV bankroto įstatymo 11-tąjį straipsnį, kuris leidžia reorganizuoti skolas apsaugant turtą, kol deramasi su kreditoriais dėl naujų sąlygų, ir taip paruošti įmonę pardavimui, susijungimui ar likvidavimui.

Viena iš jų – automobilių nuomos įmonė „Hertz“, veiklą vykdanti nuo 1918 m., išgyvenusi Didžiąją depresiją, Antrąjį pasaulinį karą bei ne vieną sukrėtimą naftos rinkoje. Įmonė pranešė, kad su kreditoriais nepavyko susiderėti dėl finansavimo sąlygų, o verslas žlunga dėl plataus mąsto kelionių ribojimo. Dar viena viruso „auka“ – plataus vartojimo prekių parduotuvių tinklas „J. C. Penney“, turintis 846 parduotuves.

„Facebook“ žingsnis į elektroninę prekybą

„Facebook“ akcijų kaina šoktelėjo į viršų po to, kai įmonė pristatė naują paslaugą – galimybę kurti parduotuves „Facebook“ bei „Instagram“ platformose. Iki šiol didžiąją dalį savo pajamų „Facebook“ gaudavo iš reklamos paslaugų, kurių poreikis dėl pandemijos smarkiai sumažėjo. Analitikai jau dabar prognozuoja, kad nauja paslauga gali atnešti papildomus 4 mlrd. JAV dolerių per metus. „Facebook“ akcijų kaina užfiksavo aukščiausią kainos tašką ties 234,91 JAV dolerio reikšme, o per pastarąsias savaites išaugo 6,5 proc.

Socialiniai tinklai; „Facebook“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

500 mlrd. eurų vertės Europos gelbėjimo planas

Vokietija bei Prancūzija pasiūlė 500 mlrd. eurų ES atsistatymo fondui ir kartu žengė svarbų žingsnį link koordinuoto Europos fiskalinio atsako į pandemiją. Tačiau pasiūlymas būtų susietas su ateinančių 7 metų bendrijos biudžetu, todėl galėtų būti pradėtas naudoti anksčiausiai nuo 2021-ųjų. Europos Komisija planuoja papildomai pasiskolinti 250 mlrd. eurų.

Sušvelninus karantino apribojimus, euro zonos gamybos užsakymų rodiklis gegužę atšoko nuo istorinių balandžio žemumų. Indeksas, apimantis paslaugų bei gamybos sektorius, pakilo nuo 13,6 ribos ankstesnį mėnesį iki 30,5. Tačiau iki 50 punktų ribos, kuri rodo sektoriaus augimą, dar toli, o viso bloko ekonomikai antrąjį metų ketvirtį vis tiek prognozuojamas didžiausias BVP susitraukimas istorijoje.

„Brexito“ iššūkiai ir pandemijos pasekmės

Pandemija į antrą planą nustūmė Jungtinės Karalystės bei ES derybas dėl naujų prekybinių santykių. Tačiau derybos vyksta, nors progresas minimalus. Birželio viduryje turėtų būti priimtas sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio, kuriam prieštarauja JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. Jei sprendimo pasiekti nepavyktų, įsigaliotų Pasaulio prekybos organizacijos taisyklės.

Be „Brexito“ iššūkių JK vis labiau jaučiami pandemijos padariniai. Šalies skolinimosi lygis balandį pasiekė rekordines aukštumas, o šalies skola išaugo iki 98 proc. BVP – aukščiausio lygio nuo 1963 m. Tikėtinas sprendimas dėl neigiamos palūkanų normos ir užsitęsę karantino ribojimai greičiausiai sumažins svaro vertę.

„Brexitas“ / AP nuotr.

Augimas Europos akcijų rinkose

Akcijų indeksai ES rinkose gegužės viduryje kilo dėl pasirodžiusių naujienų apie vakciną, o nurimus turbulencijai akcijų rinkose, Europos šalys panaikino skolintų akcijų pardavimo (angl. short-selling) draudimus. Jie buvo įvesti kovą, siekiant stabilizuoti rinkas, kai indeksai fiksavo sparčiausius visų laikų dienos kritimus.

Vokietijai bei kitoms Europos šalims paskelbus apie planus panaikinti kelionių apribojimus, sparčiau augo šio sektoriaus akcijos – poilsinių kelionių organizatorės „TUI“ akcijos šoktelėjo net 58 proc., „easyJet“ – 30 proc., „International Consolidated Air“ – 30 proc. „STOXX 600“ indekso vertė per pastarąsias savaites pakilo 5,8 proc.

Pozityvias nuotaikas palaikė ir JAV sveikatos departamentas, skyręs 1,2 mlrd. JAV dolerių naujiems vakcinos bandymams, kuriuos atlieka Oksfordo universiteto mokslininkai kartu su JK ir Švedijos farmacijos milžine „AstraZeneca“.

Nustebinę „Grigeo“ rezultatai ir „Novaturo“ žingsnis į vietos turizmo rinką

Panašu, kad „Grigeo“ grupės rezultatams didelės įtakos nepadarė nei metų pradžioje nuskambėjęs taršos skandalas, nei pandemijos sukelta krizė. Prekybos tinklai, kurie dėl skandalo buvo atsisakę įmonės produkcijos, atnaujina bendradarbiavimą.

„Grigeo“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bendrovė, turinti devynias antrines įmones, nudžiugino puikiais pirmojo metų ketvirčio rezultatais. „Grigeo“ grupė uždirbo 4,2 mln. eurų pelno prieš mokesčius. Tai yra 1 mln. eurų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Bendrovės pardavimai siekė 17,6 mln. eurų ir buvo 0,5 mln. eurų didesni nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

Kelionių organizatoriaus „Novaturas“ akcijų kaina pademonstravo įspūdingą dinamiką – nuo gegužės vidurio ji paaugo 46 proc., tačiau paskutinių prekybos sesijų metu stipriai pasikoregavo ir čiuožė žemyn daugiau nei 35 proc.

Įmonė pranešė, kad savo klientams pradėjo siūlyti keliones Lietuvoje. Atsižvelgiant į švelninamas karantino sąlygas, įmonė tikisi greitu metu pasiūlyti keliones ir į kaimynines šalis. Tikimasi, kad paslaugų diversifikavimas leis įmonei sureguliuoti pinigų srautus, kol bus sulaukta paramos iš Lietuvos vyriausybės. Latvijoje „Novaturas“ jau gavo 1 mln. eurų paskolos likvidumui užtikrinti.