Vartotojams už elektrą permokėjus 160 mln. eurų Prezidentūra tikisi papildomų „Ignitis“ auditų

Valstybės kontrolei paskelbus, kad vartotojai už elektrą permokėjo 160 milijonų eurų ir ši suma bus kompensuota per 15 metų, Prezidentūra tikisi papildomų „Ignitis“ grupės auditų. Tačiau valdantieji ir opozicija sutaria – energetikos bendroves turi reguliuoti ne valstybės kontrolė, o atsakingos institucijos.

Valstybės kontrolei paskelbus, kad bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 160 milijonų eurų skolą vartotojams turi grąžinti per 15 metų, prezidento vyriausiasis patarėjas Jarekas Neverovičius sako, kad valstybės kontrolė turėtų atlikti daugiau ESO akcininkės „Ignitis“ tyrimų.

„Man pačiam būtų daug įdomiau sužinoti Valstybės kontrolės nuomonę apie tai kas įvyko, kai „Ignitis“ nutraukinėjo sutartis su vartotojais, kai įvyko pats pikas elektros kainų. Būtų įdomu sužinoti ką Valstybės kontrolė mato, kaip „Ignitis“ užpirkinėjo dujas, kurios buvo ne pačių optimaliausių kainų ilgą laiką“, – sako J. Neverovičius.

Atlikusi auditą Valstybės kontrolė nustatė, kad ESO daugiau dėmesio turėtų skirti elektros tiekimo infrastruktūrai, mat ji nusidėvėjusi. Auditoriai taip pat pastebėjo, kad nepavyksta pasiekti su elektros energetikos plėtra susijusių tikslų. Fiksavo ir minėtas dideles vartotojų permokas. Vis dėlto, auditoriai sako, kad audituojamus objektus rinksis patys.

Elektra / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Valstybės kontrolė yra nepriklausoma institucija ir savo darbo kryptis nusimato pati. Atsižvelgiant į tam tikrą procesą, į tam tikras sistemas ir be abejo stengiamės atsižvelgti į didžiausias problemas“, – teigia Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius.

Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė aiškina, kad energetikos sektorių turi reguliuoti ne Valstybės kontrolė, o atsakingos institucijos – valstybinė energetikos reguliavimo tarybą ir kitos.

„Gal būt sektorius ir nusipelnęs ir nuodugnesnio tyrimo. Iš tiesų neapeliuoju, kad tai turėtų daryti valstybės kontrolė, tai turėtų daryti priežiūros institucijos, kurios prižiūri energetikos sektorių ir yra ir VERT'as ir Vartotojų teisių apsaugos tarnyba“, – dėsto R. Budbergytė.

Tą patį sako ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas.

„Tie planai, tos kryptys yra užduodamos iš viršaus, tai turbūt tų žmonių atsakomybė. Turėtų, matyt, labiau šnekėtis ir VERT'o komanda labiau pasižiūrėti ir apibrėžti tas ribas, kur tos lėšos turėtų būti investuojamos“, – sako Valstybės kontrolės atstovas Justinas Urbanavičius.

„Ignitis“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

ESO valdanti bendrovė „Ignitis“ sako, kad auditoriams ar kitoms institucijoms informaciją teiks, tačiau tikisi, kad po patikrinimų visuomenė nebus klaidinama ar audrinama. Be to, 160 milijonų siekiančias permokas ESO žada išmokėti per tarifą pagal naują grafiką, kuris bus nustatytas iki metų pabaigos.

„Nėra jokio pažeidimo. Valstybė savo ataskaitoje pasakė vienintelį dalyką, susijusį su 160 milijonų, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turi aiškiau aprašyti kriterijus, kai išdėstomi grąžinimai laike“, – teigia „Ignitis“ atstovas Artūras Ketlerius.

Valstybės kontrolės auditoriai paskelbė, kad vidutinė visų elektros vartotojų permoka siekia beveik 90 eurų per 4 metus, tuo metu vien tik gyventojai per šį laiką permokėjo vidutiniškai 30 eurų.