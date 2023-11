Norinčiųjų dirbti prokurorais beveik nėra, jaunus specialistus atbaido menkas atlyginimas

Dėl mažo darbo užmokesčio prokuratūrą palieka vis daugiau prokurorų. Pasak jų, algos dukart mažesnės nei teisėjų. Jei situacija artimiausiu metu nesikeis, prokurorų teigimu, nebus kam tirti bylų. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė vyriausybės kompromisiniam siūlymui prokurorų algas didinti dviem etapais.

Prokuroras Marius Fokas sako dažnai bendraujantis su kolegomis iš kitų Europos šalių. Pasak jo, apie tokius atlyginimus, kokius gauna kolegos užsienyje, Lietuvos prokurorai gali tik pasvajoti. Be to, kone visur teisėjų ir prokurorų atlyginimai vienodi.

„Pavyzdžiui, Austrijoje prokurorų atlyginimas yra didesnis netgi 10–15 procentų, nes ten prokuroras atlieka daugiau funkcijų, kaip ir Lietuvoje“, – pažymi M. Fokas.

Prokurorai, ypač apylinkių prokuratūrų, vienu metu kontroliuoja dešimtis bylų, būna dienų, kai tenka iš vieno teismo posėdžio lėkti į kitą.

„Kolegų nuotaikos yra niūrios, nes tikrai yra neįvertinami už atliekamą sunkų darbą ir tikrai daugelis kolegų, ir aš rimtai svarstau palikti tarnybą ir eiti į kitą darbo vietą“, – pripažįsta M. Fokas.

Panašios nuotaikos ir Marijampolės apylinkės prokuratūroje, sako jos vadovas. Jau kelerius metus čia nesulaukiama naujų prokurorų.

Teismas. Asociatyvinė nuotrauka / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Prokuratūra – tokia institucija, kur turi ateiti jauni žmonės su naujausiomis žiniomis. Nusikaltimai taip pat nestovi vietoje“, – sako Marijampolės apylinkės vyriausiasis prokuroras Arūnas Žukauskas.

Šiuo metu prokuratūroje nedirba nė vienas prokuroras iki 30 metų, jauni specialistai renkasi pelningesnį kelią.

„Pavyzdžiui, apylinkės teismo teisėjas, be jokio stažo atėjęs šiandien, <...> uždirba 3800 eurų per mėnesį, prokuroras, atėjęs į prokuratūrą, be jokio darbo stažo gauna 1600 eurų“, – lygina Vilniaus apygardos prokuroras Julius Rėksnys.

Generalinės prokurorės teigimu, pernai nevyko nė vienas pretendentų į prokurorus egzaminas, nebuvo norinčiųjų, šiemet buvo vienas.

„Aš bijau, kad jeigu nebus sprendžiamas šitas klausimas, bus prokurorų, kurie išeis į teismus, išeis į advokatūrą“, – nuogąstauja generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Ji teigia, kad jai nesuprantamas ir siūlymas prokurorams atlyginimus didinti keliais etapais. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė vyriausybės kompromisiniam siūlymui, kad prokurorams algos didėtų dviem etapais – nuo kitų metų pasiektų 75 proc. teisėjų darbo užmokesčio, o nuo 2025-ųjų – 90 proc.

„Susitarta buvo dėl sprendimo, tai nežinau, kodėl yra keliami šitie klausimai, matyt, turi kitokį matymą ir kitaip įsivaizduoja, bet sprendimai buvo pasiūlyti ir šiandien buvo komiteto posėdis, manau, kad tas sprendimas yra dosnus“, – tvirtina vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Kitais metais prokurorų algoms didinti numatyta per 8 mln. eurų, tačiau pasak generalinės prokurorės, reikėtų bent 16 milijonų.