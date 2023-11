Sostinėje įsikurs dainykla – baras su kultūrine veikla, patalpų nuomai bus skelbiamas aukcionas

Sostinėje, Vilniaus gatvėje, aukcione per varžytinių platformą išnuomojus 100 kv. metrų patalpas, įsikurs pirmoji dainykla – baras, kuriame vyks ir kultūrinė veikla, pirmadienį pranešė Vilniaus savivaldybė.

Dainykla – tai Vakarų Europoje jau paplitusios koncepcijos plataus spektro maisto, gėrimų, kūrybos, meno, pramogų ir kultūros erdvė, skelbia savivaldybė.

„Tokio koncepto kultūrą kuriančios ir ją gyventojams skleidžiančios maitinimo įstaigos pasiteisino Londone, Berlyne, tikiu, kad tikrai bus pamėgtos ir vilniečių. Vilnius prisidės prie naujų talentų iniciatyvų skatinimo – atlikėjai dainyklose turės galimybę pristatyti savo kūrybą, taip pat prisidės prie miesto naktinės kultūros ir naktinės ekonomikos vystymosi“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Valdas Benkunskas / E. Blaževič/LRT nuotr.,E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot savivaldybės, dainyklos patalpose be viešo maitinimo (baro) veiklos, bus organizuojama ir kultūrinė veikla – vaidinimas, dainavimas, grojimas, deklamavimas, skaitymas, šokis, kitas viešas gyvas kūrinio atlikimas ar pasitelkus bet kokias reikiamas priemones ar įrangą.

Planuojama, kad per kalendorinius metus dainyklose bus suorganizuota bent 100 pasirodymų – ne mažiau kaip vienas per savaitę. Į viešą kūrinių atlikimą neįeis didžėjaus leidžiama foninė muzika (fonograma) ir karaokė. Pirmenybė bus teikiama atlikimo įvairovei ir kokybei, naujų talentų ir iniciatyvų skatinimui.

Vilniuje įsikurs dainykla / S. Žiūros / Vilniaus m. savivaldybės nuotr.

„Norime, kad vakarais, ypač savaitgalių, vilniečiai turėtų daugiau laisvalaikio alternatyvų įprastam bendravimui ir laiko leidimui mieste. Kultūra nebūtinai turi būti pasiekiama tik koncertų salėse, galerijose ar muziejuose. Menininkų savirealizacijai galime pasitelkti kitas erdves – ir tam puikiai pasitarnaus maisto ir kultūros sintezė dainyklose“, – sako Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

Dainykloje bus įrengta scena su pakyla ir nuolatinė garso sistema bei užtikrintas garso režisieriaus garso valdymas. Lankytojams patalpų nuomininkas turės suteikti galimybę gauti maitinimo paslaugas, bent užkandžius, ir nemokamai stalo vandenį bet kuriuo savo darbo metu.

Patalpas, Vilniaus gatvėje 22-3, savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomos penkeriems metams. Nustatyta pradinė nuomos kaina 26,70 euro už kv. m per mėnesį, pradinė kaina už visą nuomojamą plotą – 2 913 eurų. Pradinis įnašas – 8739 eurų (PVM netaikomas).

Kaip skelbiama, nuomininkas, be išimčių vykdantis visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir organizuojantis daugiau kaip 150 kartų viešų kūrinių atlikimų per kalendorinius metus, gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio ne daugiau kaip vieną mėnesį per kalendorinius metus.

Vilniuje įsikurs dainykla / S. Žiūros / Vilniaus m. savivaldybės nuotr.

To paties pastato antrame aukšte įsikurs ir viešoji įstaiga „Vilniaus naktinis biuras“.

Savivaldybė pranešė, kad iki gruodžio 1 dienos vyks fizinė nuomojamų patalpų apžiūra konkurso dalyviams, gruodžio 4– 5 dieną numatyta registracija, o gruodžio 11–12 dienomis varžymasis. Konkurso rezultatai paaiškės gruodžio 15 dieną.

Konkurse bus varžomasi dėl nuompinigių dydžio platformoje evarzytines.lt, tačiau nuomininkas taip pat turės įgyvendinti ir kitas sąlygas.

Šiose patalpose anksčiau veikė baras „Vėjai“, čia taip pat buvo organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai. Savivaldybė 2019-aisiais patalpas taip pat bandė išnuomoti, paskelbtą konkursą tuomet laimėjo laidų vedėjų – „Radistų“ Jono Nainio ir Rolando Mackevičiaus viešoji įstaiga „Idėja miestui“, jie planavo kurti čia radijo stotį, tačiau tuomet idėja įstrigo po ginčų teismuose dėl konkurso rezultatų.