Kaip turėtų veikti verslas karo atveju? Verslininkai pabrėžia – „patys iš savęs nenuspręs“, reikia aiškių užduočių

Valstybės gynimo taryba patvirtino Valstybės gynybos planą. Jis, karo atveju, numato ne tik kariuomenės ir kitų sukarintų organizacijų funkcijas, bet ir tai, kaip turėtų veikti verslas, nevyriausybinės organizacijos, viešasis sektorius ir savivalda. Planą rengusi prezidentūra sako – tai gairės, pagal kurias ruoštis reikia jau dabar.

Užupio gimnazijos moksleiviams – interaktyvūs civilinės saugos mokymai. Gimnazistams pirmadienį buvo pasakojama, ką daryti galimos branduolinės avarijos, karinio konflikto atveju. Mokiniai galėjo pamatyti ne tik išvykimo krepšį, bet patirti įvairias grėsmes virtualioje realybėje. Tokios pamokos planuojamos daugiau nei trisdešimtyje šalies mokyklų.

„Mes tai darome dėl vaikų ir dėl jų šeimų. Kaip matėme, kad paklausus, ar turi pasiruošę „išvykimo krepšius“, tai pavienės rankos buvo, kad pasiruošę. Aišku, jie yra kai kur girdėję ir turbūt kažkur ir skaitę, nes į kai kuriuos klausimus atsakė puikiai“, – teigia Vilniaus Užupio gimnazijos direktorė Virginija Emilija Navickienė.

Informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda – turime planą“; Daiva Ulbinaitė, Agnė Bilotaitė, Virginija Emilija Navickienė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Būti ką nors girdėjus ar skaičius – neužtenka. Ne tik moksleiviai, bet kiekvienas šalies gyventojas turi žinoti savo vaidmenį vykstant karui ir tam ruoštis, tikina valstybės gynybos planą parengusi prezidentūra.

„Jame siekiame apibrėžti kiekvieno piliečio vietą, kad neliktų nė vieno piliečio ar įmonės, ar organizacijos, kurie nežinotų, ką tuo metu darys“, – sako prezidento patarėjas Kęstutis Budrys.

Informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda – turime planą“; pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms / D. Umbraso / LRT nuotr.

Plane numatoma, kad viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojai, kurie karo atveju nebūtų mobilizuoti, privalėtų tęsti darbą. Pasak K. Budrio, verslui svarbu suprasti, kad maisto gamyba, transportavimas, telekomunikacijos ir kita karo atveju taptų strateginės svarbos, todėl jis turi būti pasiruošęs. Verslininkai supranta – gali tekti veikti kontroliuojant valstybei, bet tos užduotys turi būti aiškios.

„Vienareikšmiškai jie patys iš savęs nenuspręs tokių dalykų ir čia be valstybės institucijų dalyvavimo, arba be valstybės nustatymo, kaip tai galėtų, arba be aiškinimo, kaip tai turėtų atrodyti situacija, įmonė pati nepasiruoš“, – kalba Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Andrius Romanovskis / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Viešai prieinamos tokios informacijos, kas ką konkrečiai turėtų daryti, nebus, be to, nueiti į tą mikrovaldymą, kada jau vyriausybė arba prezidentūra turi pasakyti kažkokiai UAB X, kad tu turi iškepti 8 batonus ir pristatyti į tam tikrą gatvę, – tai nėra racionalu“, – komentuoja atsargos majoras Darius Antanaitis.

Gynybos plane ypač svarbus vaidmuo tenka savivaldybėms. Nuo verslo ir nevyriausybininkų įtraukimo iki pasiruošimo aprūpinti gyventojus vandeniu, maistu. Daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų turinčio Vilniaus meras sako, kad dalį funkcijų savivaldybė jau dabar užtikrina. Bet ne viską galima padaryti nemokamai.

„Priemonės, kurios nelaimės atveju būtų naudojamos, tai jau konkretūs daiktai, medicininės priemonės, evakuacinės priemonės, tarkim žmonių, išvežimui – be jokios abejonės, savivalda viena čia niekaip nepaveš“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda – turime planą“; pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms; išvykimo krepšys / D. Umbraso / LRT nuotr.

Vis dėlto, D. Antanaičio nuomone, ruošiantis svarbu suprasti, kad ne visi prie gynybos galės prisidėti. Ne visi, sako, ir turėtų.

„Jeigu pilietis neis kovoti arba nedirbs, pavyzdžiui, medicinoje aprūpinant kitus piliečius... Arba, kaip sakoma, „aš esu patriotas, todėl liksiu Lietuvoje“ – tai jeigu tu esi patriotas, bet negali prisidėti prie valstybės gynimo, tai geriau evakuokis“, – sako D. Antanaitis.

Darius Antanaitis / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Inžinieriai, IT specialistai gali būti panaudojami labai įvairiose, svarbiose užduotyse. Kitaip tariant, tikrai gali būti pakviesti tam tikroms funkcijoms. Tai tikrai, patikėkit, aš tai siūlyčiau mąstymą keisti iš to, kad „kur man bėgti“ į mąstymą „kuo aš galiu prisidėti?“ – kalba Seimo NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Vis dėlto, pasak L. Kasčiūno, vienas valstybės gynybos plano didžiausių iššūkių – išmatuoti pokytį. Esą taikos sąlygomis labai sunku įvertinti, ar valstybė ir visuomenė tikrai pasiruošusi karui.