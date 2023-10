Nausėdos siūlomas PNPD: uždirbantiems MMA reikštų 17,4 euro „į rankas“ už vaiką per mėnesį

Šalies vadovo siūlomas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (PNPD) siekia 87 eurus per mėnesį arba 1044 eurus per metus už vaiką. Minimalią mėnesinę algą (MMA) gaunantis asmuo „į rankas“ už kiekvieną vaiką per mėnesį gautų 17,4 euro, o per metus – 208,8 euro, nes PNPD nebūtų taikomas gyventojų pajamų mokestis (GPM), siekiantis 20 proc.

Prezidentūra GPM įstatymo aiškinamajame rašte tvirtina, kad vaikus auginantys žmonės stokoja valstybės dėmesio ir pagalbos. Tai liudija ir statistika, ir demografinės tendencijos – namų ūkiai be vaikų rečiau patiria skurdo riziką nei gyvenantys su bent vienu vaiku, vaikų iki 18 metų skurdo rizikos lygis 2023 m. sudaro 17 proc.

2022 m. suminis gimstamumo rodiklis, Prezidentūros duomenimis, buvo 1,27. Palankiausia demografinė pusiausvyra, užtikrinanti kartų kaitą, yra tada, kai suminis gimstamumo rodiklis svyruoja apie 2,1.

PNPD už vaiką prisitaikytų ne tik dirbantieji pagal darbo sutartis, bet ir tėvai, dirbantys pagal individualią veiklą. Paramą tėvai galėtų gauti kartą per metus, teikdami metines pajamų mokesčio deklaracijas.

PNPD siūlomas tėvams auginantiems vaikus iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai. Numatoma, kad gaunantiesiems su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas būtų papildomai padidinamas pagal galiojančią formulę apskaičiuotas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD).

Taip pat gaunantiesiems pajamas iš individualios veiklos būtų papildomai padidinamas pajamų mokesčio kreditas, apskaičiuotas pagal galiojančią formulę, o tais atvejais, kai NPD arba pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas ir lygus nuliui, papildomos neapmokestinamosios pajamos auginantiems vaikus yra taikomos.

Visais atvejais papildomos neapmokestinamosios pajamos auginantiems vaikus gali būti pritaikytos tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, gyventojui teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Tais atvejais, kai metinės apmokestinamosios su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, apmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos sudaro mažiau kaip dvylika minimalių mėnesinių algų, papildomos neapmokestinamosios pajamos auginantiems vaikus būtų proporcionaliai sumažinamos.

Metinės papildomos neapmokestinamosios pajamos auginantiesiems vaikus (įvaikius) taikomos dalijant šią neapmokestinamųjų pajamų sumą kiekvienam iš tėvų (įtėvių arba nuolatinių globėjų per pusę arba jų pasirinktu santykiu.

Prezidentūra tvirtina, kad universalios išmokos už vaiką Lietuvoje per 6 metus padidėjo nuo 30 eurų 2018 metais iki 85,75 eurų 2023 metais. Nuo 2021 m., kai vaiko pinigai siekė 70 eurų, iki 2023 m. (imtinai) pokytis buvo labai mažas (apie 16 eurų). Šalies vadovo vertinimu, Vyriausybės siūlymais 2024 m. išmokos už vaiką bent 100 eurų nepasieks.